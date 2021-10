Vale più Chigi o il Colle?

Vale più Palazzo Chigi o il Quirinale? Quando la politica contava, ed è fatale tornare ai tempi della prima repubblica, la presidenza del consiglio era la stanza dei bottoni per eccellenza, accessibile solo a uno dei massimi esponenti della Dc. Se non era PdC un “cavallo di razza”, Moro o Fanfani o Andreotti, era solo perché, a piazza del Gesù, il segretario era un peso massimo dello scudo crociato, che aveva più potere del capo del governo e non aveva bisogno di presiedere il consiglio dei ministri. Al colle più alto andava un big, non di prima fila, che poteva persino non essere del partito di maggioranza relativa, come il socialdemocratico Giuseppe Saragat e poi il socialista Sandro Pertini. Perché il Quirinale contava poco, di fatto, e poteva perfino essere ceduto a un alleato minore per tenerselo buono e dimostrare che la Dc, pur essendo onnipotente, sapeva anche essere generosa con i vassalli.

Con lo slittamento progressivo della prima repubblica verso la sua crisi, anche Palazzo Chigi non è più appannaggio esclusivo dei diccì. Il potere democristiano, per reggere, deve concedere sempre di più agli alleati. Si tiene bene stretto gli Interni, finché può, e altri dicasteri clientelari, ma arriva a dare le chiavi di Chigi a Spadolini e poi a Craxi.

Parallelamente, con l’indebolimento del potere dei partiti e del parlamento, il baricentro si sposta progressivamente verso il Quirinale. Se a Chigi s’alternano con incredibile frequenza i presidenti del consiglio, al Quirinale resta saldo il settennato del suo inquilino, dopo il periodo burrascoso di Francesco Cossiga. In precedenza il Colle era stato già investito da due crisi, con Segni e Leone, ma la relativamente scarsa rilevanza dell’istituzione non aveva prodotto di riflesso una grande crisi politica e istituzionale, come quella innescata dalle picconate di Cossiga.

Dopo l’89, dopo Mani pulite, con la seconda repubblica, figure come quelle di Scalfaro, Ciampi, Napolitano, e lo stesso Mattarella oggi, conferiscono alla presidenza della repubblica un potere inedito, notevole e palpabile, come a compensare l’instabilità capricciosa del quadro politico e a garantire all’estero l’affidabilità del paese. Diventa rilevante il ruolo del presidente della repubblica, non è più la poltrona più ambita per chiudere in bellezza una carriera politica, come avviene tuttora in Germania. Al capo dello stato si rivolge la stessa opinione pubblica come al potere politico e istituzionale più importante del paese, ben oltre la funzione, praticamente di notaio, quella che aveva ai tempi della prima repubblica. La mancata elezione di Prodi va molto oltre l’evento in sé, diventando l’emblema dell’enorme posta in gioco che rappresenta il Quirinale con l’indebolimento dei due principali rami del potere, legislativo ed esecutivo.

Il successore di Sergio Mattarella è visto ancora in questa luce, che non è quella più appropriata secondo la costituzione.

Nel frattempo Mario Draghi ha conferito a Palazzo Chigi una forza che neppure ai tempi della prima repubblica aveva, quando era comunque la Dc, e la sua guida, il numero uno del potere politico. Mattarella conserva intatto il suo prestigio, diventato perfino carismatico, ma con il suo scivolare verso l’uscita ha avuto la saggezza di spostare progressivamente il potere eccedente verso Palazzo Chigi, nominando un personaggio del calibro di Draghi.

Chi verrà dopo di lui, dovrà fare i conti con questa ridislocazione del potere. Draghi, da parte sua, conterà ancora di più come presidente del consiglio nei prossimi due anni, dopo l’elezione del nuovo capo dello stato, che comunque avrà bisogno di tempo per prendere controllo delle leve di cui dispone, quelle reali, della costituzione, e quelle ereditate dalla prassi dell’ultimo ventennio.

Andando al Quirinale – se mai davvero Draghi volesse sfidare il plotone dei franchi tiratori che non obbediscono a nessun capo politico, essendo uno più debole dell’altro, e non essendo nessuno in grado di garantire alcunché – Palazzo Chigi, senza di lui, tornerebbe ai tempi dell’instabilità permanente, all’anomalia di un capo dello stato con funzioni politiche debordanti oltre il perimetro del suo ruolo proprio.

Draghi è e sarà senz’altro più forte in un contesto nel quale Palazzo Chigi è e resta il baricentro del potere. Ed è questo che ha garantito ai partner europei.

Vale più Chigi o il Colle? was last modified: by