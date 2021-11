Successo è saperlo raccontare

Comunico dunque sono: adeguando il motto cartesiano ai giorni nostri, questo è il messaggio che Gianluca Comin e Gianluca Giansante lanciano con Tu puoi cambiare il mondo. La reputazione personale: promuovere il talento, condividere il valore (Marsilio). Cosa comunico, a chi e come lo devo fare fanno parte del “pacchetto” offerto dal saggio, che si apre con le parole di Francesco d’Assisi “è nel dare che riceviamo”. Testo testimonianza e spiegazione di esperienze lavorative nel campo della comunicazione che vuole essere strumento di concreta consultazione in questa “società agorà” interconnessa, come sostiene Gianluca Comin, fondatore e presidente di Comin & Partners, società di consulenza per manager e grandi aziende e co-autore del saggio.

Quasi duecento pagine ricche di esempi, schemi, consigli da parte di chi da anni ha affinato un lavoro relativamente recente come quello del manager delle comunicazioni: tecniche che scavano nella psicologia e indirizzano all’autopromozione partendo da una conoscenza di se stessi e una valutazione onesta delle proprie capacità di offrire consulenze in maniera originale al potenziale cliente. Se già Leonardo da Vinci si presentava a Ludovico il Moro duca di Milano con un vero e proprio curriculum vitae, esempio di personal branding ante litteram, oggi più che mai comunicare in modo efficace per promuove un prodotto o un’idea significa addentrarsi in un mondo particolare per linguaggio, mezzi e strategie: con il contributo di una reputazione che significa credibilità e “capacità di mostrare le proprie competenze”.

Gianluca Comin, presidente e fondatore di Comin&Partners

Per chi vuole intraprendere il “mestiere“ di comunicatore e consulente, crearsi una reputazione è il primo mattone da cementare nella costruzione del proprio profilo professionale. Vari sono gli esempi che i due Gianluca, gli Autori, enumerano spaziando nel mondo reale delle Università o delle esperienze di grandi manager che senza mai sottovalutare l’intelligenza emotiva hanno saputo sfondare in questa società incalzante che corre via web velocemente attraverso i social dai quali non si può prescindere se ci si vuole tuffare in questo vasto e vario universo lavorativo. I molti laureati in Scienza delle comunicazioni o i manager di aziende affermate devono quindi avere ben chiare tecniche e metodi spiegati ed enumerati nel saggio in questione. Individuare l’obiettivo per il quale si lavora e si lotta, sapere chi si ha di fronte come cliente, capire come presentarsi ed adeguarsi alle differenti situazioni con atteggiamento e linguaggio, tenere presente sempre il “fattore umano” pur valorizzando la propria immagine: un vero e proprio biglietto da visita fatto di puntualità, gentilezza e attenzione unite alla competenza.

Gianluca Giansante, partner di Comin&Partners

Immagine: oggi tutto è immagine, anche se non tutto è apparenza, e molti sono i mezzi per “creare “un’immagine di se stesso che sia anche sostanza, non un inverosimile “alias” ma un soggetto credibile, originale ed apprezzato da potenziali clienti. La rete in questo campo fa la parte del leone e ruggisce forte attraverso le varie piattaforme, siano esse Linkedin, Facebook, Instagram o Twitter, assieme alla possibile creazione di un blog personale: tecniche specifiche accompagnano l’uso di questi mezzi di comunicazione che devono essere usate “cum grano salis” e con la solita vecchia imprescindibile prudenza nonché conoscenza. Interessante la puntualizzazione delle differenti piattaforme: se Linkedin, usata oggi da circa quindici milioni di utenti solo in Italia, si rivolge al mondo dei professionisti e dell’impresa, Twitter e i suoi 280 caratteri “cinguetta” sinteticamente con pubblico addetto ai lavori e giornalisti, Facebook e i suoi due miliardi e mezzo di aficionados comunicano costantemente dominati da impalpabile algoritmo, Instagram impazza tra trenta milioni di utenti di “visual story telling”, TikTok è amato dai teenager con inserite pubblicità orientate al mondo giovane, Youtube si diffonde tra 35 milioni di persone in Italia, Spotifly trasmette musica, ma è sempre possibile per un nuovo comunicatore creare e diffondere un blog personale nel quale inserire la propria storia o filosofia a scelta. Amplificatori di immagine che è necessario saper usare poiché quello che entra in rete non si cancella e “le azioni di oggi condizionano il tuo domani”, ammonisce Comin.

Costruirsi una reputazione in rete significa mettere in piazza una parte di se stessi, quindi la credibilità deriva dalla coerenza e dalla sincerità: quando poi è un top manager a presentarsi in rete, entrano in gioco caratteristiche personali, prestigio e personalità. Il potenziale cliente viene a conoscere le caratteristiche di chi curerà relazioni ed immagine di una determinata azienda ai massimi livelli attraverso presentazioni virtuali che dovranno però avere un riscontro reale.

Comunicazione e immagine necessarie? Non sempre: la “sottrazione della comunicazione”, ovvero il silenzio, è un’ulteriore efficacissima arma per presentarsi al pubblico, l’attuale presidente del Consiglio dei ministri attua la tecnica del silenzio che è diversa dal generico “no comment”. Coerenza e stile, esempio Elisabetta d’Inghilterra, che con pochi comunicati alla nazione da oltre sessant’anni si presenta attuale, professionale e ammirata dal suo “pubblico”.

Moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della moda, fanno da contorno al lungo filo sbobinato dai due Autori: ed in queste persone reali che attraverso la rete hanno assunto dimensione planetaria ed influiscono su economia, politica, passioni e quant’altro, il pubblico mondiale si riconosce ,imita, critica, manifesta bellicosi intenti o afflati amorosi, muove economie ed affossa prodotti.

Da Greta Thunberg a Bebe Vio, da Francesco Totti a Elon Musk, con papa Francesco come primo comunicatore, i personaggi che intrecciano le nostre vite con le loro comunicano attraverso questo mondo virtuale che il manuale di Comin e Giansanti rende più vicino e appetibile. Dalla rete alla carta stampata, le 192 pagine del libro schematizzano, spiegano, incoraggiano, svelano, come accedere, difendersi, profittare, crearsi una carriera partendo all’ABC e arrivando a cambiare il mondo. Pare si possa. Mettendo a disposizione esperienza e conoscenza.

