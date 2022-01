Quelle parole di David su nazismo e comunismo

Molti mezzi di comunicazione di massa, giornali, televisioni, emittenti radiofoniche, social media, hanno dato il dovuto risalto alla notizia di un funerale romano nel quale, appena la bara è uscita dalla chiesa, è comparsa una bandiera nazista. Tempestivamente il vicariato di Roma ha preso le distanze dall’accaduto nei termini più fermi possibili, sottolineando che il parroco nulla sapeva delle intenzioni. Il vicariato ha parlato di fatto “grave, offensivo, inaccettabile”.

Si potrà obiettare che troppo spesso i parroci non sanno, ma questo sarà un problema soprattutto del vicariato di Roma e dell’analisi attenta di come episodi così preoccupanti accadano periodicamente.

Ma non è questo il punto che qui interessa analizzare. Non credo in alcun modo a compiacenze di sorta in un episodio del genere. Lo cito però perché nelle stesse ore ho trovato memoria sulla pagina Facebook di Andrea Masala di un’intervista di David Sassoli al periodico dell’Anpi Patria Indipendente, datata 30 settembre 2019.

In essa vi affermava che

affiancare nazismo e comunismo è un’operazione intellettualmente confusa e politicamente scorretta. E se riferita alla seconda guerra mondiale rischia di mettere sullo stesso piano vittime e carnefici […]. Il giudizio sui sistemi comunisti nei Paesi dell’Est non credo sia in discussione, così come non può esserlo il grande contributo delle formazioni partigiane comuniste e dell’Unione Sovietica nella Liberazione dell’Europa dal nazifascismo. Senza il loro impegno e sacrificio non avremmo avuto la possibilità di dare vita alla più straordinaria avventura di pace e democrazia che si chiama Unione Europea[…] Oggi sono tanti e troppi i segnali di una ripresa di attività neofasciste e neonaziste che non possono essere sottovalutate.

Sono stralci ovviamente, ma sapendo che il compianto presidente del Parlamento scomparso in queste ore era cattolico e non ha mai militato in formazioni comuniste mi sembra un contributo importante, per usare la memoria di un italiano al quale molto hanno guardato con affetto per tornare a parlare di storia, di idee, di partiti, di sistemi, senza la fretta di condannare ed equiparare.

Da laico che non è mai stato comunista, io credo che riflettere sulla questione comunista oggi sarebbe importante, perché il mondo dopo la rimozione della questione comunista va capito, osservato, valutato. Sassoli dice, e questo mi sembra da sottolineare, che il giudizio sui sistemi comunisti nei Paesi dell’Est non è in discussione. Non credo che per tutti sia così. Permane un antiamericanismo viscerale a sinistra che sconfina in una partigianeria filo-russa come se esistesse ancora la guerra fredda e come se il giudizio su quei sistemi non fosse stato realmente metabolizzato. Questo difetto, o riflesso di appartenenza a un campo che peraltro non esiste più, non consente di cogliere appieno l’altro punto: la rimozione della questione comunista – intesa come idealità che ha coinvolto milioni di persone – dal nostro mondo.

Un grande intellettuale che è stato iscritto solo per pochi mesi nella sua giovinezza a un gruppo marxista, Amin Maaluf, ha scritto nel suo ultimo libro, Il naufragio delle civiltà, riferendosi al suo Levante e a questi movimenti che avrebbero imposto, vincendo, “mostruose derive”, non miracoli.

Ma poi aggiunge:

Ciò che abbiamo il diritto di deplorare invece è la scomparsa dell’unico spazio politico che ha permesso a ogni cittadino, indipendentemente dalla sua origine etnica, religiosa o altro, di svolgere un ruolo di primo piano all’interno della sua nazione. Mi sarei facilmente rassegnato se questo spazio liberatore in mano al marxismo, e situato a sinistra nello scacchiere politico, fosse stato sostituito da uno spazio comparabile a destra. Ma non è quello che è successo. Questo spazio di libertà è semplicemente scomparso.

Nel Levante lui la vede così, ma nel nostro mondo non è successo qualcosa di simile? Un altro grande intellettuale di origini marxiste, il siriano Yassin al-Haj Saleh, sempre su questo punto afferma nel suo bellissimo Libertà:

L’impossibilità di cambiare il mondo non è “oggettiva”, nel senso che il mondo di oggi è migliore di qualsiasi alternativa immaginabile. Ciò non è affatto vero. Il mondo, mai come oggi, è pieno di miseria, discriminazione, violenza, guerra, prigioni, migrazioni, fame e umiliazione. Questa impossibilità sembra essere legata al destino del comunismo nel XX secolo e con esso alla fine di un movimento concepito per cambiare il mondo che preludeva a un cambiamento intellettuale e politico.

Queste considerazioni a mio avviso danno conto della stringente attualità di quanto affermato da Sassoli, da cattolico senza simpatie marxiste. È la consapevolezza di ciò a cui inneggiavano quei giovani il vero problema. Lo sanno? Cosa sanno? Sarebbe importante parlarci, capirlo, e capire la rinuncia a cambiare noi stessi, che è il nostro problema. Che l’esperienza del “comunismo reale” – che io chiamerei “sistema sovietico” – abbia insegnato che le strade per l’inferno sono lastricate di buone intenzioni doveva far crescere consapevolezza, sembra invece che abbia tolto le buone intenzioni, lasciando le strade infernali.

È l’eterna sinistra, che nell’Ottocento ha imboccato in alcune sue parti la via della violenza. La lezione del Novecento non è ancora matura per essere raccolta, ma a me sembra che Sassoli avesse capito che andrebbe ripresa, riflettendo su quanto accadde ieri alla luce di quanto accade oggi.

