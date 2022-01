La ricchezza della letteratura altoatesina e tirolese

Parlare di letteratura dell’Alto Adige e del Tirolo fa tornare a riflettere sulla questione dell’annessione all’Italia di questo territorio oltre cento anni fa, ma fa pure notare come non esista una letteratura in lingua italiana in quanto tale in Alto Adige, bensì le opere vengono scritte prevalentemente in tedesco o in ladino. La letteratura e l’arte tirolese sono patria di molti scrittori e artisti i cui nomi sono spesso sconosciuti oltre i confini di questa zona. Tutte le forme d’arte sono parte integrante della vita culturale tirolese e comprendono non solo romanzi, bensì anche saghe, racconti, canzoni, opere teatrali, in cui la compresenza delle tre lingue come pure delle loro varianti gioca un ruolo fondamentale. Se è difficile parlare di una letteratura tirolese in lingua italiana, al contrario di quella in lingua tedesca e ladina, si può in ogni caso notare come, nel corso dei secoli, in questo territorio le arti si siano ben sviluppate. Per molti autori dell’alto Medioevo si ipotizza l’origine tirolese: si pensi, ad esempio, al poeta Walther von der Vogelweide (1170 ca. – 1230 ca.) che dovrebbe essere di Laion nei pressi di Bolzano o al poeta, compositore, menestrello e diplomatico Oswald von Wolkenstein (1377-1445) che sicuramente proviene da una famiglia aristocratica di Castel Schöneck in Val Pusteria.

Vogelweide, nell’iconografia per lui tradizionale, in posa da poeta meditabondo e malinconico meditabondo e malinconico, assiso su uno scoglio. Dal Codex Manesse (secolo XIV), folio 124 recto.

Tra il XIII e il XVI secolo, in questo territorio, la produzione letteraria in lingua tedesca è legata alla poesia didattica Pluemen der Tugent (1411) dell’autore Hans Vintler che risulta essere un rifacimento dei Fiori di virtù (1320) attribuiti a Tommaso Leoni, documentando così l’influsso della lingua italiana sullo sviluppo della letteratura umanistica in lingua tedesca. Sono inoltre da citare le traduzioni del vescovo brissinese Ulrich Putsch risalenti alla prima metà del XV secolo.

Nel periodo tra il Medioevo e il XIX secolo le testimonianze letterarie sono tuttavia poche e rimandano a esponenti della poesia barocca come Michael Winnebacher o, nel XVIII secolo, allo scrittore drammatico Johannes Ulrich von Federspill o all’opera di Johann Herbst Laaser Spiel vom eigenen Gericht che tratta la tematica di Jedermann, favola medievale dove il Male si confronta con il Bene apparente e pone la questione cruciale del ruolo dell’uomo su questa terra. Sarà questa una tematica resa più tardi famosa dallo scrittore austriaco Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) con la quale fu inaugurata la prima edizione dei Salzburger Festspiele (1920).

Nel XIX secolo si assiste a una produzione letteraria più vitale, inizialmente influenzata dal Romanticismo tedesco, come mostrano le opere di Joseph Richter, ma anche dalla corrente letteraria dello Junges Deutschland. Di questo periodo sono figure importanti quelle del teologo Beda Weber e dell’orientalista Jakob Philipp Fallmerayer che attraverso le loro opere diedero un impulso decisivo allo sviluppo della letteratura tirolese in lingua tedesca.

Jakob Philipp Fallmerayer

È a partire da questo periodo che si può parlare di una testimonianza anche scritta delle opere letterarie che, per tradizione, venivano tramandate oralmente: nel XIX secolo, ad esempio, erano in voga le opere letterarie pubblicate sui settimanali e i calendari, quali il Volksbote, il Sendbote, Der Bozner Hauskalender, e – forse il più famoso – Reinmilchkalender, sul quale scriveva anche un parroco, un tal Sebastian Rieger (1867-1953), detto Reinmichl. La letteratura popolare era ambientata nel mondo contadino, intrisa da un forte senso di religiosità e fu riscoperta e raccolta, in modo particolare per quello che riguarda le saghe e le leggende, da Karl Felix Wolff (1879-1966) sotto il nome di Dolomitensagen.

All’inizio del XX secolo la vita culturale e letteraria del Tirolo ruotava attorno alla rivista Jung-Tirol, schierata contro l’imperante impronta cattolico-religiosa della letteratura e della politica letteraria dominante, come pure attorno alla rivista voluta da Ludwig von Ficker, Der Brenner (1910-1956), in cui si cercava un dialogo con le correnti letterarie moderne. Oltre alle opere di Carl Dallago, le pagine di Der Brenner ospitarono autori come Georg Trakl, Ludwig Wittgenstein ed Else Lasker-Schüler. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale e l’annessione dell’Alto Adige all’Italia nel 1919, si assistette a un ritorno di argomenti tradizionali nelle opere letterarie. Tra queste sono da ricordare quelle di Hurbert Murmelter (1896-1981) che possono essere considerate rappresentanti dell’utopia di una possibile convivenza fra ladini, tirolesi e italiani. L’opera di Murmelter è anche testimonianza dell’ampiezza e della vitalità della letteratura di questo territorio che senza dubbio prende le mosse dalla letteratura austriaca, ma che, nel corso del tempo, diventa indipendente e rappresentativa sia della zona alpina di lingua tedesca che dell’Europa. Amate erano all’epoca anche le opere del teatro popolare che continueranno a trovare successo nel pubblico anche nel XX secolo, basti pensare alle opere di Josef (Bepi) Feichtinger (1938), Luis Zagler (1954) e Toni Bernhart (1971). In questo territorio sempre presente è inoltre la poesia dialettale nelle sue più svariate forme, si ricordi la poetessa Anni Kraus (1897-1986) che scriveva in dialetto e pubblicò oltre mille poesie. Da citare sono anche le canzoni popolari di Luis Stefan Stecher che le compone nel dialetto della Val Venosta.

Il drammaturgo Luis Zagler, ‘profeta e successo in patria”

Gli scrittori che provengono da questa zona sono complessi, difficili da ascrivere a una categoria ben definita, e spesso nelle loro opere inseriscono elementi dialettali e regionali. Pur essendo autori legati al proprio territorio e alle sue tradizioni, essi presentano nelle loro opere una visione pan-europea; ne è un esempio il poeta Gerhard Kofler (1949-2005), autore plurilingue, simbolo in un certo qual senso del superamento di quel confine interculturale e inter-etnico alla base di una mancata integrazione culturale dell’Alto Adige nel panorama culturale italiano. Autori come Kofler sono stati in grado di vedere oltre il confine delle varie nazioni e nazionalismi. Kofler ha sempre scritto le sue poesie in due lingue (tedesco e italiano) per aumentare le possibilità sonore e di significato delle parole nelle due lingue.

Joseph Valentin Zoderer

C’è poi da ricordare Joseph Zoderer (1935), anch’egli cresciuto in un ambiente plurilingue tra l’Italia e l’Austria, le cui opere – sia in prosa che in poesia – hanno al centro la problematica dell’Alto Adige, il vivere tra due culture che porta sempre con sé una crisi d’identità. Il suo romanzo forse più famoso, Die Walsche (1982, trad. it.: L’Italiana), parla dei confini culturali rigidi e della mancanza di volontà da parte delle persone di voler accettare e confrontarsi con lo straniero, l’altro da sé. Molte delle sue opere hanno degli elementi autobiografici, in modo particolare il periodo post-bellico, l’Alto Adige, l’alterità, ecc. Zoderer si è opposto a un certo provincialismo della politica culturale tendente a sovvenzionare un tipo di folklore in realtà privo di veri collegamenti con la complessità della realtà storico-sociale di questo territorio.

Anita Pichler

Anche Sabine Gruber in Stillbach oder die Sehnsucht (2011) si confronta con la storia tormentata dell’Alto Adige: in questo romanzo in cui si intrecciano le vite di tre donne, protagonista è pero la Storia di questo territorio, in modo particolare durante la Seconda guerra mondiale e poi gli anni Settanta. Mostra così il disagio nei rapporti tra altoatesini e italiani, tra chi ha vissuto come un’ingiustizia dover cambiare nome, lingua e identità nazionale e chi ha reclamato come proprio un territorio in base alla geografia.

Le opere della traduttrice e scrittrice Anita Pichler (1948-1997), forse la più famosa a livello internazionale, rappresentano una cesura nel panorama letterario dell’Alto Adige: esse trattano prevalentemente argomenti storici o mitologici, immergendoli nel presente e intrecciando i diversi contenuti in una densa trama che permette una lettura e un’interpretazione a più piani.

Sono questi solo alcuni esempi di quanto variegata e complessa sia la letteratura, qui descritta in lingua tedesca, ma lo stesso vale anche per le opere in lingua italiana o non ladina qui non trattate, di questo territorio, di quanto questo suo essere poliedrica e polimorfa rispecchi la Storia di questo luogo.

Immagine di copertina: Biblioteca del Seminario Maggiore, Bressanone, Affrescata dall’austriaco Franz Anton Zeiller, raccoglie nel fondo più antico le collezioni librarie dei principi-vescovi di Bressanone.

La ricchezza della letteratura altoatesina e tirolese was last modified: by