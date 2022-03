La complessità fa rima con responsabilità, in un mondo in crisi

Alla parola “complessità” è capitato di recente un destino curioso nel dibattito intellettuale italiano.

Ha avuto una presenza crescente nella scena culturale del Paese, al centro di una elaborazione filosofica e scientifica significativa, culminata nel riscontro che le ricerche sui sistemi complessi del fisico Giorgio Parisi hanno avuto con l’assegnazione del Premio Nobel per la fisica, l’anno scorso. L’abbrivio di questa elaborazione risale a circa quarant’anni fa, quando il filosofo Mauro Ceruti chiama a raccolta, a Milano, epistemologi e scienziati di tutto il mondo, per lanciare e farsi carico della sfida della complessità intesa come una sfida sia per l’evoluzione della scienza sia per la costruzione di un approccio culturale adeguato ai problemi dello sviluppo sostenibile e alle crisi planetarie emergenti. Dentro quella sfida s’inscrive anche la necessità del dialogo tra le “due” culture e di un’educazione interdisciplinare al pensiero complesso, come efficacemente testimoniato dal documentario In viaggio nella complessità, realizzato congiuntamente da Ceruti e Parisi, alcuni anni fa, e destinato principalmente a giovani e studenti.

Pur emergendo sempre più nettamente come la parola chiave per indicare un cambiamento di paradigma nelle scienze e per comprendere le crisi del mondo contemporaneo, nel volgere di pochi settimane, abbiamo assistito a una banalizzazione del termine, nelle schermaglie mediatiche suscitate dalla guerra. Alcuni l’hanno evocata per proporre complicate (non complesse) eziologie dell’aggressione russa, fino a ribaltare il senso comune e a sminuire il sentimento diffuso d’indignazione di fronte all’evento e alla sua barbarie ingiustificata. Altri, in reazione, l’hanno liquidata improvvidamente come un elemento tossico che può solo confondere le nostre menti e renderci “Amleti” colpevoli di fronte al momento storico drammatico, che richiede di decidere e di agire.

Mauro Ceruti

Entrambi gli atteggiamenti, ancorché in buona o cattiva fede, nascondono almeno un paio di equivoci o fraintendimenti sul tema della complessità.

1 Chi evoca la complessità per allargare la visione del fenomeno, per mobilitare più cause o variabili, con la tacita promessa, alla fine, di dissipare il groviglio e ridurre il complesso a un’idea semplice o a una spiegazione semplice (ad esempio: l’espansione della Nato nell’Est Europa ha provocato l’invasione della Russia in Ucraina..) sta promettendo, forse surrettiziamente, l’impossibile. Qui è importante fare tesordo di un insegnamento cardine di Edgar Morin: la complessità è una parola problema non è una parola soluzione. Il pensiero della complessità non può avere nessuna pretesa di completezza. Comporta, anzi, la coscienza dei limiti di ogni conoscenza e dell’incompiutezza di ogni sapere. Ciò non esclude che, chi si accinga a compiere un’analisi complessa, possa comprendere in questo processo idee e spiegazioni semplici, ma senza assolutizzarle, cioè senza semplificare (quindi, nella fattispecie, l’argomento dell’espansione della Nato in Est Europa può essere unito, e non opposto, all’argomento della volontà di Putin e dell’attuale establishment russo di riprendere, attraverso l’espansionismo militare, un’influenza “imperiale” e un ruolo stabilizzatore nell’Europa centro-orientale).

2 La “complessità”, di cui parlano da mezzo secolo filosofi e scienziati della complessità, è un modo di pensare nuovo, un paradigma nuovo, che è maturato nella scienza contemporanea, da quasi un secolo, dalla necessità di andare oltre gli schemi logici della scienza classica e della cultura moderna tradizionale, di fronte a problemi inediti che si sono presentati ai ricercatori in ambito fisico e biologico. Successivamente, si è generalizzato, perché richiesto dalla coscienza di abitare la complessità, di fronte ai problemi di una società globalizzata e della condizione umana inedita, emersi da un mondo sempre più interdipendente e appunto “complesso”. Proprio la tensione fra unità e molteplicità, identità e diversità, è diventata l’esperienza cruciale nel tempo della globalizzazione e nel tempo della complessità, c’insegna Mauro Ceruti. E la guerra in corso, come tutte le guerre, ma questa forse in modo più evidente e sconcertante, è la prova dell’incapacità a regolare in modo complesso i problemi legati a tale tensione.

La pandemia e il ritorno della guerra in Europa hanno svelato in mondo tangibile e nella quotidianità la complessità di un mondo interconnesso e la sua incertezza permanente.

Certo. La pandemia, ancora in corso e imprevedibile nei suoi sviluppi, e la crisi ecologica avrebbero dovuto portarci a fare la pace tra noi, e tra noi e la Terra. Rieccoci, invece, nella crisi di una guerra che, sebbene localizzata (come il virus nel Wuhan), si è già mondializzata sul terreno politico, economico, diplomatico, e, sul piano militare, torna a far bussare alla porta l’ospite inquietante di un terzo conflitto mondiale termonucleare. “Non c’erano già abbastanza mali a opprimere, a schiacciare, a divorare la tribolata umanità?”, verrebbe da dire, facendo eco alle parole degli Adagia del “pacifista” Erasmo da Rotterdam.

L’intreccio drammatico e imprevisto di queste due crisi sembra farci piombare nella stessa angoscia dei protagonisti del romanzo 2084. La fine del mondo di Boualem Sansal. Scrive il romanziere algerino:

Si guardavano con stupore, quasi impauriti, si stavano rendendo conto che scoprire il mondo significava entrare nella complessità e percepire che l’universo era un buco nero da cui scaturivano il mistero, il pericolo e la morte, significava scoprire che di fatto esisteva solo la complessità, che per la complessità il mondo apparente e la semplicità erano solo un modo di camuffarsi. Quindi capire sarebbe stato impossibile, la complessità avrebbe sempre saputo trovare la semplificazione più attraente per impedirlo.

Ecco venire all’impasse, che porta oggi alcuni a vedere nel tema della complessità solo un ingombro o una sofisticheria avvilente. Ci si può chiedere: giunti alla coscienza di vivere in un mondo complesso e incerto, nel quale non arriveremo mai a una conoscenza completa e mai una decisione può essere “risolutiva” (anzi, quella che chiamiamo “soluzione” è forse solo una più elaborata formulazione del problema..) ha senso agire, compiere scelte?

L’azione resta un problema per la complessità, giacché l’azione semplifica, recide, esclude delle possibilità in rapporto ad altre. Ogni azione, ma anche ogni decisione, in un mondo complesso è una scommessa. Non appena si intraprende un’azione, quale che sia, questa incomincia a sfuggire alle intenzioni. L’azione entra in un universo di interazioni e alla fine è l’ambiente circostante a impadronirsene in un senso che può diventare contrario all’intenzione iniziale. Spesso l’azione tornerà come un boomerang sulla nostra testa. Il che costringe a seguire l’azione, a tentare di correggerla e a volte di silurarla, come fanno i responsabili della NASA che, qualora un missile devii dalla sua traiettoria, lo colpiscono con un altro missile per farlo esplodere.

Quindi, la complessità non inibisce l’azione, ma ne illumina la problematicità e ne dilata semmai la responsabilità!

Viceversa, sarebbe un errore credere che l’azione sia possibile solo attraverso una visione semplicista e manichea della situazione. Soprattutto in situazioni di crisi, questa visione può istigare a puntare l’indice su capri espiatori, a trovare soluzioni semplici ma sbagliate, soluzioni ideologiche ma incoerenti (nella fattispecie della guerra in corso, non inviare armi alla resistenza ucraina, significherebbe paradossalmente limitarsi a finanziare indirettamente l’invasione russa e le sue distruzioni, se, nel contempo, non si rinuncia anche alle forniture energetiche di quel Paese..).

Giorgio Parisi

Ora, qui, il pensiero complesso rivela la sua urgenza e aderenza al passaggio epocale che stiamo vivendo. Un passaggio che il pensiero complesso può peraltro contribuire ad agevolare. Esso non solo esso non conduce alla paralisi, ma s’impone per evitare che la policrisi (ecologica, climatica, sanitaria e, adesso, geopolitica) del mondo contemporaneo ci paralizzi o ci riporti a soluzioni semplificate e regressive. Putin non è forse l’emblema più aberrante e regressivo di quel rifiuto della complessità espresso dall’onda del risentimento sovranista e nazionalpopulista, che è montata da Occidente (dove ha scelto a bersaglio, volta per volta, partiti “tradizionali”, élites, eurocrati, intellettuali, migranti, omosessuali..), salendo fino al Cremlino (dove, invece, ha scelto come bersaglio l’Occidente stesso, reo di espandere il suo modello politico liberaldemocratico negli ex-Paesi dell’ex-URSS e, quindi, di compromettere e umiliare il disegno della Grande Russia)?

La tragica e straordinaria resistenza del popolo ucraino all’invasione di un aggressore gigantesco (per le dimensioni geografiche, militari, demografiche…) conferma il valore universale della nazione, come polo di identificazione e come premessa per realizzare una esistenza collettiva libera. C’è un popolo che si riconosce come tale nel non accettare di essere schiacciati o inglobati in un Impero. Tuttavia, i confini nazionali non sono garanzia oggi di preservazione di sicurezza, non solo dalle pandemie o dagli effetti negativi del cambiamento climatico, ma anche dalle minacce esterne alla pace interna.

L’Impero è una risposta sbagliata alla complessità attuale del mondo. Una tragica, lacerante e brutale riproposizione del paradigma moderno della semplificazione. La nazione ha ancora un senso nel destino degli uomini, aiuta anche a non rinchiudersi in appartenenze più “tribali” o settarie, ma è una risposta limitata, fragile, se si nutre solo del suo mito romantico.

Se il futuro del mondo fosse solo lo scontro continuo tra questi due modelli o paradigmi, non potrebbe che spalancarsi l’abisso, se non quello nucleare, sicuramente quello ecologico. Non si può non convenire, infatti, che la salvezza della vivibilità del pianeta, e quindi di tutti, passa attraverso un’accresciuta cooperazione internazionale e nuove “sintesi” mondiali, che paradossalmente devono essere tenute aperte insieme alla soluzione pacifica del conflitto tra Ucraina e Russia in atto e agli sforzi che si stanno compiendo, con la “deterrenza” delle sanzioni e con la diplomazia, perché il conflitto non si allarghi.

In questa prospettiva, la proiezione federale dell’esperimento “comunitario” europeo è da coltivare e da offrire a modello da emulare nei futuri esperimenti di governance mondiale. Ricordiamoci le parole di Denis de Rougemont, già pronunciate nel 1949:

Il totalitarismo, l’imperialismo, è semplice e rigido, come la guerra, come la morte. Il federalismo è complesso ed elastico, come la pace, come la vita.

La sfida della complessità è la scommessa della Cosmopolis, della paziente e ardente costruzione della comunità di destino mondiale, una e molteplice, dove l’universalismo che ne deriva non oppone la diversità all’identità, l’unità alla molteplicità. Entriamo nell’era dell’incertezza e della complessità. Ma, imparare a pensare che, a volte, anche nei periodi bui, appaiono semi di speranza, questo è lo spirito della complessità.

