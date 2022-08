È crisi climatica, parliamone

Oggi sarebbe preferibile parlare di crisi o emergenza climatica più che di cambiamento climatico, che dà l’idea si tratti di qualcosa di “naturale”, che non dipende da noi. Mentre ciò che stiamo vivendo è opera dell’uomo, conseguenza del nostro modello di crescita basato sui combustibili fossili. Crisi climatica rappresenta meglio il punto in cui ci troviamo; una crisi, un’emergenza impongono un’azione, delle risposte.

La prima cosa che possiamo fare per affrontare la crisi climatica è parlarne. In un’interessante conferenza TED la scienziata climatica Katharine Hayhoe spiega quanto sia importante parlarne, e come parlarne. Il video è di quattro anni fa ma sempre attuale, perché purtroppo la consapevolezza del rischio che stiamo correndo come genere umano non è aumentata abbastanza. Il video è consigliato a chi è in cerca di buoni consigli e motivazioni per cominciare, da subito, nel nostro piccolo, senza essere esperti, a parlare con gli altri di un tema che dovrebbe essere la priorità assoluta.

Quindi, bisogna parlarne tra persone. Ma i media come ne parlano? Afferma Carlo Barbante (Direttore dell’Istituto di Scienze Polari del CNR) che non si parla abbastanza di clima e soprattutto non negli orari con più spettatori. Le notizie sono spesso decontestualizzate e non si spiega come si è giunti ai singoli fenomeni. Senza contare che ancora oggi si dà spazio a posizioni critiche o scettiche quando la scienza è chiara e unita nell’affermare cosa sta succedendo e perché.

Sui media si parla male di clima se durante un’ondata di calore globale in cui si batte ogni record di temperatura nei titoli si continua a parlare di “bel tempo”, mostrando persone in spiaggia o intente a mangiare il gelato, mentre le immagini da mostrare sarebbero altre, ad esempio persone al suolo collassate per il calore. O se, al contrario, si titola parlando di “maltempo” per riferirsi a precipitazioni estreme. Una sconcertante incapacità di raccontare quella che, ahinoi, è la realtà di oggi.

Ma quanto si parla di clima nei media? Secondo un recente rapporto commissionato da Greenpeace volto a monitorare i telegiornali serali di Rai, Mediaset e La7 e un campione di sei trasmissioni, meno dell’1% delle notizie riguardava il clima. E non andava molto meglio per un’indagine che ha monitorato alcuni tra i maggiori quotidiani nazionali. I rapporti sono presentati in maniera agile e si possono leggere in pochi minuti, ma un dato salta all’occhio e va sottolineato: le compagnie petrolifere sono state citate solo una volta tra i responsabili dei cambiamenti climatici, quando invece da decenni sono consapevoli del danno che le fonti fossili procurano al pianeta (e in questi decenni hanno fatto profitti stellari, una minima parte dei quali sarebbe sufficiente per mettere in atto una riconversione energetica globale e preservare la vita come l’abbiamo conosciuta, per noi viventi e le prossime generazioni).

Vale la pena ripeterlo: il responsabile e colpevole numero uno sono i combustibili fossili, e si sa da più di un secolo; il primo rapporto ufficiale degli scienziati sui rischi correlati alla CO2 rilasciata dal consumo di fossili fu consegnato al presidente americano Lyndon Johnson. Si è finto di non vedere, e ci troviamo nella condizione attuale: oggi uscire dalle fossili è la priorità, che deve essere chiara a tutti.

Da un giornale del 1912: “Il consumo di carbone ha effetti sul clima”

Dunque, bisogna agire, e la questione è anche e soprattutto politica. Purtroppo, il clima non è ancora al centro dell’agenda politica di tutti i partiti, anche a livello nazionale. In Italia è iniziata la campagna elettorale ma il clima è forse una priorità? Eppure dovrebbe esserlo: in questi giorni stanno crescendo le firme a sostegno di un appello dei climatologi proprio perché la politica si occupi per prima cosa della crisi climatica. A questo riguardo è da leggere l’intervista su Repubblica al Nobel Giorgio Parisi, così come la visione del video della sua lezione: una mezzora in cui ci mette davanti ai nudi fatti, e soprattutto ai limiti della scienza di fronte a un cambiamento del clima che, se non agiamo ora, può essere non solo irreversibile (perché lo è già) ma assolutamente fuori da ogni nostro controllo.

Se continuiamo a immettere CO2 nell’atmosfera a questi ritmi, già a fine secolo possono verificarsi cambiamenti a cui non potremmo adattarci. Recentemente, ha avuto molta diffusione un articolo del Guardian in cui si afferma che non viene considerata abbastanza la possibilità di un cataclisma climatico che potrebbe portare, direttamente e indirettamente, alla fine della nostra civiltà.

Ma non demoralizziamoci. Un punto rilevante e molto attuale è non cadere in quello che in inglese viene definito “doomism” ovvero l’idea di essere spacciati, che ormai il danno è fatto e non si può più rimediare (e quindi tanto vale andare avanti così: comodo). Non è vero che non si può fare nulla, c’è da guardare in faccia la sfida, il pericolo, e agire. Le soluzioni e le risorse ci sono. Ad esempio (un bell’esempio): sempre più scienziati concordano che potremmo avere un mondo basato sulle rinnovabili entro il 2050, o anche prima.

Citando ancora Katharine Hayhoe, dobbiamo capire che il mondo sta già cambiando, ma non sta cambiando abbastanza in fretta. Bisogna spingere perché il cambiamento sia più veloce, e bisogna farlo adesso. E quindi bisogna per prima cosa parlarne. E ne deve parlare la politica, per decidere e agire. Se non lo fa, se la politica non risolve i nostri problemi, i problemi di tutti, se non garantisce la vita, nostra e del pianeta, a che serve?

P.s. Alcuni punti interessanti indicati da Hayhoe:

– non fare leva sulla paura, ma su una speranza ragionevole. Quando le persone hanno paura tendono a scappare;

– non perdersi in tecnicismi ma parlare di cose che ci sono vicine;

– parlare al cuore delle persone: come minimo, tutti (o quasi) se abbiamo figli li amiamo;

– c’è bisogno di una visione di un futuro migliore: senza i combustibili fossili il mondo non deve per forza essere peggiore, anzi;

– ci sono soluzioni e bisogna parlare di quelle: soluzioni pratiche, realizzabili, accessibili e invitanti.

Immagine di copertina: Quarrie Photography | Jeff Walsh | Cass Hodge

