I temporali siamo noi

Come suonasse il destino

e diventasse più grande, il lampo.

Tra finestra e prato ecco il temporale

con una donna dentro.

C’è stato questo e poi il pensiero

di alta e bassa montagna. (da Il dolore che ha provato, in Un altro che ti scrive, inedito)

Nel titolo Temporali (Marcos y Marcos, 2019) dell’ultima raccolta di Cristiano Poletti possiamo riconoscere il nome italiano dei fenomeni naturali che si scatenano con minore o più grande intensità in certi periodi del tempo; oppure leggervi l’aggettivo che connota gli orizzonti del tempo che si succedono nella nostra vita e nella storia che attraversiamo; oppure ancora vedervi le dimensioni transeunti ed effimere del nostro pensare, del nostro sentire e, insomma, dei momenti del nostro vivere.

Si tratti, quindi, di cogliere il passaggio fugace di attimi o di riflettere il portato memoriale dei secoli, sono tutte le accezioni della parola temporali, e del suo vasto significante, che noi troviamo nella poesia che questo scrittore trevigliese ci consegna nella sua poesia. E versi e testi vi sono proposti con nitore adamantino – così l’ha definito un’amica alla sua prima impressione di lettura -, vale a dire, suppongo, costituiti da una luminosità priva del calore dell’empatia emotiva, ma pervasa invece dalla freddezza razionale e senza fronzoli di un ragionamento acuminato, tagliente, netto: lucido, appunto. Una luminosità – per capirci – che ha a che fare con la luce cristallina delle sfaccettature riflettenti di una pietra dura, più che con la luce avvolgente e tiepida di un mattino d’estate. I versi e i testi di Cristiano si stagliano, cioè, essenziali nel bianco della pagina, come spartito di un canto impresso nel silenzio, composti nel ritmo di una metrica precisa e musicati in una sonorità nitida, con cadenze rapsodiche nette, con riprese di allitterazioni, di assonanze e di rime anche interne, ma senza ridondanze e senza compiacimenti. Come in sequenze fotografiche in bianco e nero o in piccole sculture in marmo candido, dove i contorni delle cose e del pensiero sono chiaramente profilati e dove le sfumature e le ombre, per nulla invasive, non confondono, ma aiutano la lettura delle immagini:

E immagini senza sapere

come da un muro o da un giro di rocce

esca, continui a farlo il fiore.

Immagini senza sapere e attendi per rivedere e capire. Così,

finché tutto sia limpido.

Questo è solo uno stralcio, tratto dalla canzone Alto Ticino, luglio, ma credo basti a intendere la qualità dei versi che ho cercato di illustrare.

Ebbene, con questa qualità tecnica della versificazione, il dettato poetico di Cristiano Poletti racconta – nel tentativo di catturarvi un senso – il tempo transitorio che caratterizza, in diverse ma analoghe scale di grandezza, la successione degli attimi della vita o dei periodi della storia che sono stati segnati dal precipitare di temporali, intesi come metafora di grandi o più minuti sconvolgimenti del ritmo consueto del tempo. Non importa che i temporali siano stati o no devastanti e forieri di tragedia, quello che conta è che abbiano costituito, anche solo per un attimo, uno scarto, un’interruzione di ritmo, un varco nel corso normale, quotidiano o storico, dell’esistenza, nel quale la parola possa inserirsi a carpire e portare alla luce del pensiero un significato possibile, un qualche riconoscimento di senso, prima celato o confuso.

Claude Monet, Pioggia, 1886

Così, ad esempio, lo sguardo del poeta, che non è mai in primo piano, ma sempre appartato, non invasivo, celato dietro l’evidenza delle immagini e delle parole che usa, nella poesia Una tua domenica, coglie al volo una fanciulla sull’altalena e sente che lei è felice di essere raggiunta dagli occhi di chi la sta guardando. Ma lo sguardo rimane lì, come riparato, tenendosi discreto, senza venire allo scoperto, senza manifestare il suo portatore. E accade come un’intesa, una corrispondenza amorosa, un fugacissimo innamoramento fra chi guarda una figura di bellezza e quella che, a sua volta, si compiace di farsi guardare: è il gesto di un attimo, che subito svanisce, ma che lascia nel verso come un alone di valore, un vestigio finissimo di piacere:

Nella cavità di una tua domenica, Padova, ero lì. E

lei, come realtà o no. Era nell’ombra come dentro

un colore, sull’altalena ad aspettare l’angelo. Il mio

onore è essere stato lì per un istante, sotto l’argine,

vederla e capirne il desiderio. Quella ragazza, il suo

sentirsi raggiunta, o raggiungibile. Aspettiamo quel

che non si vede, ali che non si vedono. E lui ci

ascolta.

E non piove, ci dondola nel caldo».

Secondo Milo De Angelis, amico e maestro del poeta,

“Temporali” di Cristiano Poletti è un libro scisso, un libro che incarna poeticamente l’io diviso dell’autore, la frattura della sua visione. Da una parte c’è la storia, il viaggio, l’avventura, il respiro del nostro tempo, persino lo sport, che Cristiano Poletti ha praticato a lungo come atleta e come appassionato…da una parte, dunque c’è un mondo aperto, vitale, curioso, continuamente in cammino, con una prospettiva di speranza o di utopia. Dall’altra invece c’è l’anima buia di Cristiano Poletti, l’anima smarrita, brancolante, assediata dal nulla, l’anima che si avvicina a Lucrezio, Leopardi, Celan – per citare tre autori presenti in questo libro – l’anima ossessionata dal tema del suicidio, della vita che si interrompe senza ragione e senza pietà, pura ingiustizia dell’essere.

Vocazioni ossessive a parte, che, se e quando ci sono, vengono con elegante discrezione mantenute sullo sfondo da Cristiano, quello che appare vero e consolidato nel suo magistero poetico – in tutte le sezioni della raccolta – è la continua capacità dell’autore di reggersi sempre in equilibrio su una sorta di crinale molto sottile, ma ancora una volta netto e riconoscibile, fra la propria interiorità, il luogo secreto dove nasce la sua scrittura, e l’esteriorità del mondo e della vita, in cui la sua scrittura si insinua, delicata e decisa nello stesso tempo, a interrogare le cose e il loro movimento: e questo tanto nelle poesie che hanno a tema il viaggio, in Nepal o a Berlino che sia, gli incontri, la storia del secolo e in cui l’interiorità è chiamata ad estrovertirsi nel “fuori” della vita, quanto in quelle che dicono il ritirarsi nei luoghi o nelle situazioni della sua intimità quotidiana, la casa, il giardino, i paesaggi familiari, la malattia, il dolore…, nei quali è invece l’esteriorità che è convocata nel “dentro” del proprio pensare e del proprio sentire.

E questa particolare collocazione dell’io lirico, volutamente sempre in bilico fra interno ed esterno, già caratteristica della poesia di Cristiano nelle precedenti raccolte (Mari di versi Book editore, 2004 e Porta a ognuno, L’arcolaio, 2012: un libro ogni otto anni a dire l’acribia, l’accuratezza e la selettività tipiche del suo modo di lavorare), raggiunge in questa una consapevolezza e una maturazione, oserei dire, perfette. Sia nel lessico che nella prosodia, infatti, persino le incertezze, le sbavature così come i cambi di registro linguistico o le impennate di stile vengono sapientemente impiegati da Poletti nella costruzione di architetture figurali ed espressive che mantengono aperta e visibile la traccia, o addirittura la ferita, che si origina nell’incontro/scontro fra le vicissitudini del tempo e l’intelligenza poetica che le legge e le riflette nel verso.

In questo senso per esempio, dal lato dei registri linguistici, l’intercalare improvviso di una voce dialettale nel dettato di un testo segna e ci dice (a noi che leggiamo, in particolare se omo-dialettofoni) un’adesione più intima, una sottolineatura più personale, un’appartenenza più profonda del poeta a quel particolare passaggio della sua prosodia: quasi ad indicare un portato più matriciale e originario del suo modo di sentire quel frangente di dolore o di abbandono, che l’ironia intrinseca e spontanea del dialetto in qualche modo attenua e trattiene dal manifestarsi in modo troppo esplicito. E questo valore della parola dialettale si riverbera sulle altre parole del componimento, estendendo anche ad esse l’effetto di quell’attenuare e di quel trattenere.

In questo senso, ancora, dal lato invece della trattazione del tema, nell’ultima sezione del libro, intitolata Storia¸ la poesia di Cristiano si volge al ricordo delle vittime del Muro di Berlino – da Ida Siekmann, la prima, a Winfried Freudenberg, l’ultima – o a quella della Renault rossa che, in via Caetani, conteneva accartocciato nel bagagliaio il cadavere di Aldo Moro; e lo fa costruendo nel verso un legame profondo e intimo fra quelle vicende di morte o di dolore e la propria sensibilità personale della storia e della vita, in un senso che possiamo senz’altro definire religioso: il senso cioè di imprimere dentro di sé e del suo verso quelle morti, di farsene carico nella propria interiorità esistenziale, prima ancora che nel proprio giudizio storico-politico. Se è vero, come lui stesso ci ricorda, che il termine religione viene e da re-légere e significa “scegliere”, “guardare con attenzione”, “aver cura”, oppure deriva da re-ligàre e significa “unire insieme”, “capire il legame”, allora la poesia può essere il modo di legare insieme la propria vita individuale con la storia che riguarda tutti, può rappresentare il modo per prendersi cura della vicenda di tutti nella vicenda personale di ciascuno di noi e meditare così sul nostro destino comune di uomini. E questo è caratteristico di un taglio epico nella poesia.

In questo senso, infine, possiamo capire perché Poletti senta e definisca la poesia – secondo un’espressione che gli viene da Andrea Zanzotto – come lo scrivere una lettera al mondo o meglio, come dice lui, «per il mondo, non solo quindi nel significato che lo “attraversi”, ma da intendersi forse come “al posto del” [o “per conto del”] mondo, che non ha voce»; sapendo però che questa lettera potrebbe tornare al mittente, se il poeta non sa o non riesce a mantenersi su quel crinale fra interno ed esterno, fra l’io e gli altri, fra vita e storia, che ho cercato di mostrare qui come la cifra più autentica della poesia di Cristiano e che, in conclusione di questo discorso, preferisco riassumere con le sue stesse parole.

In una intervista, proprio a proposito del titolo di questa raccolta, Cristiano Poletti ci ha detto:

Il mio tentativo più che esprimere è stato forse d’imprimere un’idea: temporale è il fenomeno naturale, certamente, che arriva e sconvolge, ma è anche il termine con cui si declina tutta la nostra definizione. Quel termine cioè rinvia a quello con cui noi maggiormente ci misuriamo, il tempo. Temporali siamo noi: l’arco delle nostre esistenze temporali, la finestra temporale che ci è data, i nostri fini temporali. Oppure l’ellissi temporale che fa saltare il filo di una storia,

o proprio della Storia, aggiungo io:

È stato così

amorevole il nostro tentativo,

operare con lo spirito e tutto

è disperabile. Non il respiro,

quello si trattiene, si difende.

Abbiamo imparato a perderci. Ora

invertiremo la lingua per essere

nel respiro dei tanti».(da Ora, in Un altro che ti scrive, inedito)

Temporali

di Cristiano Poletti

Marcos y Marcos edizioni,

2019 Prezzo: euro 20,00

TEMPORALI

Immagine di copertina: Vincent van Gogh, Campo di grano sotto la pioggia, 1889

Una simbologia apparentemente giocosa nela poesia di Marco Munaro, di Maurizio Casagrande

Per credere che nevicherà ancora sulla poesia di Giancarlo Sissa, di Gabrio Vitali

La ricerca amorosa dell’oltranza nei sonetti di Marcello Marciani, di Giancarlo Sissa

Una nuova lente per capire il Sud e i sud nella poesia di Lino Angiulli, di Sergio D’Amaro

Dialogare in dialetto con le ombre. La poesia di Renzo Favaron, di Pasquale di Palmo

Trasparenza e spaesamento nel viaggio poetico di Monica Guerra, di Giancarlo Si

Un tempo umile / uno splendore semplice nella poesia di Annalisa Ciampalini, di Giancarlo Sissa

Camminare la poesia col quaderno in tasca, il centro della periferia, di Giancarlo Sissa

Duole il mondo, dove la lingua batte, di Gabrio Vitali

La grazia oltre il confine del giudizio, di Giancarlo Sissa

La bicicletta umanizzata di Paolo Fabrizio Iacuzzi, di Pasquale Di Palmo

Si allontanano i cavalli, arrivano i topi nella poesia di Alberto Bertoni, di Gabrio Vitali

L’epica dell’ulivo in Giuseppe Cinà, di Gabriella Galzio

La rapsodia dei senza voce nella poesia di Nadia Agustoni, di Gabrio Vitali

La luce dell’ora bassa nella poesia di Giusi Quarenghi, di Gabrio Vitali

I temporali siamo noi was last modified: by