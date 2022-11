I diritti LGBTQ+ sono al centro di un dibattito politico che infiamma sempre più parti del mondo. Orgoglio arcobaleno cerca di dar conto della posta in gioco in questo scontro, che contrappone forze liberali e illiberali.

È un’indagine che sviscera l’omofobia di stato nella Russia di Putin, le ossessioni anti-LGBTQ+ di Orbán, la radicalizzazione dei conservatori americani, la banalizzazione della minaccia rappresentata da Marine Le Pen, la transfobia dei Tory britannici o, ancora, le ragioni del flop del ddl Zan.

Questo libro è però anche e soprattutto una raccolta di storie di resistenza, orgoglio e successo della comunità LGBTQ+ e dei suoi alleati. Una cronaca dei tanti passi avanti verso l’uguaglianza, come ad esempio le vittorie in materia di matrimonio per tutti, la graduale soppressione delle terapie di conversione e le proposte di legge per l’autodeterminazione di genere. Ma è anche un racconto su come le persone LGBTQ+ e le loro istanze sono sempre più visibili e rappresentate nel mondo della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e, più in generale, sulla scena pubblica.

Di Orgoglio arcobaleno e del momento storico in cui è pubblicato parlano Guido Moltedo e l’autore, Matteo Angeli, in una videoconversazione che qui di seguito proponiamo ai nostri lettori.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE ORGOGLIO ARCOBALENO

“Orgoglio arcobaleno”. Ne parliamo con l’autore was last modified: by