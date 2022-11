Damiano Fasso appeso a una nuvola

Avendo l’Ucraina come Paese ospite, si è inaugurata stamattina nella capitale italiana la seconda edizione della fiera internazionale Roma Arte in Nuvola, che riunisce, fino a domenica, circa un centinaio e mezzo di gallerie nazionali e internazionali, in quello che pretende diventare, secondo le parole dell’organizzazione, un “punto di riferimento del collezionismo italiano del Centro e del Sud Italia”.

La nuvola, immagine colma di significati, dal sogno alla spiritualità, ricorda innanzitutto la fugacità della vita, diventando così invito alla contemplazione e alla riflessione. In questo particolare, il suggestivo scenario del Nuovo Centro Congressi, progettato dallo studio di Massimiliano Fuksas, si sposa in modo molto felice con il mondo dell’artista Damiano Fasso, la cui opera spesso ritorna sui temi del divenire e della transitorietà, e la cui esposizione al Museo d’Arte Orientale di Venezia, l’anno scorso, è stata notizia su ytali.com.

Dopo aver partecipato – ed essere stato riconosciuto – in importanti eventi in Italia e all’estero, l’artista veneto arriva a Roma insieme alla UFOFABRIK Contemporary Art Gallery di Mauro Defrancesco (http://www.ufofabrik.co.uk/) e si presenta con dodici opere pittoriche di formato medio e piccolo e la proiezione del più recente lavoro di video art (The Perfect World), tutti riconducenti alla sua ricerca degli ultimi anni, riuniti sotto il titolo Dinosaurs & Videogames.

Damiano Fasso

Sono forme che vincono la propria bidimensionalità attraverso l’applicazione di diversi materiali su superfici trasparenti, rendendo in qualche modo partecipe dell’atto creativo anche il fruitore, nel gioco tra l’aldiquà e l’aldilà del piano di lavorazione. Di “gioco” ha già parlato la Critica – Luca Ricci sottolineava nel 2019 lo «stile pop con forte contaminazione manga» e la «sperimentazione fusion che trasporta dentro un videogioco giapponese». Importa, però, notare quanto rimanga l’aldiquà e l’aldilà del gioco: da una parte, un senso (ultra)contemporaneo di precarietà; dall’altra, la sicurezza trapelata dagli inequivoci indizi di una cultura artistica e letteraria, che l’artista riceve e tramanda.

Su quest’ultimo punto si citi, come esempio, la serie dei teschi colorati e brillanti, corredati dei logogrammi giapponesi (che, per un occidentale, hanno un valore più estetico che semiotico); oltre a ricordarci, già dal titolo, che il Game è Over, sono rievocazioni eloquenti di quella Vanitas in cranio, che innumerevoli e piangenti Maddalene accarezzavano in ogni chiesa, in ogni pinacoteca, nate da pennelli più o meno aspri, in sæcula sæculorum.

Mentre ci si addentra al suo universo, si manifestano anche le fonti letterarie da cui Damiano Fasso ha bevuto negli anni. La sua formazione sembra corrispondere proporzionalmente a una curiosità onnivora, che va dalle narrazioni monogatari di epoca Heian (VIII-XII secoli), canale di quella “sensibilità delle cose” che si esprime nel concetto estetico もののあはれ (mono no aware), a più sorprendenti voci europee, come quella fatta dei frammenti del Libro dell’inquietudine di Bernardo Soares, alias Fernando Pessoa, scoperta tardiva tra gli scritti del poeta e resa magistralmente italiana dalla coppia Tabucchi-Lancastre.

Davanti allo stand H49 della UFOFABRIK si è anche fermato stamattina Achille Bonito Oliva. Dopo avere visto e apprezzato con cura i lavori di Damiano Fasso, ha confidato all’artista che gli sembravano “molto interessanti, che è meglio di essere belli”. Con il commento del mitico critico d’arte chiudiamo la nostra nota, permettendoci di aggiungere: l’arte di Fasso è anche affettiva, stabilisce con il fruitore quella forma di sottile intesa che va oltre la comprensione e guadagna così un valore universale.



