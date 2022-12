Ramaphosa si salva ma addio Sudafrica arcobaleno

“Se anche scampa alle richieste di impeachement, Ramaphosa comunque è compromesso”. Non perché la sua colpa sia più o meno stabilita – ci vuole tempo per quello. È compromessa, e da tanto tempo, tutta la classe dirigente. La ragione che spinse nel 1912 qualche sognatore di color nero a fondare l’African National Congress, si è frantumata un secolo dopo tra tangenti, corruzione, malversazioni, ricatti, finanche omicidi. Il Sudafrica arcobaleno di Nelson Mandela, Oliver Tambo, Walter Sisulu, Desmond Tutu, e delle persone comuni che hanno contribuito a far cadere il regno infernale dell’apartheid, è stato imprigionato di nuovo. Songezo Zibi, ex editorialista del Business Day, il giornale finanziario di Johannesburg, ha indicato il pus maleodorante sulle colonne del Daily Maverick.

“Che il Presidente sia deposto o meno, non ha più importanza”, dice Zibi. Anche quando era in luna di miele con il paese, s’annusava un’aria malsana. Desmond Tutu aveva subito messo in guardia, del 1996. Si vedevano i segnali, dunque.

Dopo essere stato eletto presidente della Repubblica del 2018, Cyril Ramaphosa aveva dichiarato guerra alla corruzione, a cominciare da quella all’interno dell’Anc da lui governata. Aveva subito presentato le dimissioni, benvenute, il ministro delle finanze, Nhlanhla Nene. Non è corrotto, ma nel governo precedente, regno Jacob Zuma II, aveva stretto la mano ai fratelli Gupta, tre malfattori in combutta con JZ. Ramaphosa si era complimento con lui: “È l’alba di un nuovo inizio”.

L’alba è durata poco.

Avvocato e sindacalista come primo mestiere, tra i possibili delfini di Mandela, uomo d’affari tra i più ricchi del paese, e alla fine capo dello Stato, era la persona giusta per rimettere insieme il Sudafrica prima della rovina.

Poi il colpo. A giugno, sei mesi dal congresso che incoronerà Ramaphosa di nuovo a candidato per le elezioni del 2024, Arthur Fraser si presenta a un posto di polizia di Johannesburg e racconta quello che è successo a Phala Phala, una fattoria di Ramaphosa dell’est del paese. Fraser non è uno qualsiasi. È stato “prima spia” al servizio di Zuma, controllava e sentiva tutto ed è un pessimo personaggio. Eletto, Ramaphosa lo degrada a capo della struttura carceraria e lui si vendica. Tira fuori dal cassetto la storia di Phala Phala, i soldi in nero, i ricatti, e tutto organizzato dal Presidente. Dopo dinieghi o non detti, Ramaphosa ammesse qualcosa: sì, avevo dei dollari non dichiarati in casa, ma erano soldi di una compravendita di bufali. Ho sbagliato.

Arthur Fraser

Il fatto era avvenuto a febbraio dell’anno prima, Fraser ha solo dei “si dice”, niente altro, ma la faccenda dev’essere indagata. Una commissione ad hoc che un partitino (teleguidato da Zuma) ha ottenuto dal parlamento comincia a mettere insieme i pezzi e dopo tre mesi, il 30 novembre si presenta a casa Ramaphosa con i risultati. Lui legge che “si può ipotizzare una violazione della Costituzione per i suoi interessi”. Risponde tra sé: “Anche se il parlamento non riuscirà a votare contro di me, devo essere messo da parte, preoccuparti di avere la coscienza pulita,”, come un uomo qualsiasi.

Ramaphosa si sta per dimettere.

Poi ci ripensa e combatte.

Sono “vaghe”, “non ci sono basi per un’accusa del genere” dicono i suoi avvocati. L’Anc domenica discute e la risposta: siamo con lui. C’è chi, come Nkosazane Dlamini Zuma, ex moglie di Zuma, ministro nel governo Ramaphosa e da lui sconfitta per la candidatura alla presidenza, non ci sta e qualche altro la segue, ma niente di che. Il suggeritore di chi cerca di buttare giù Ramaphosa è Zuma. Tra un vernissage per un sushi bar e una presentazione di un libro su di lui, JZ dice che il vero cattivo della storia è il capo dello Stato in carica.

Dice Dirk Kotze, professore di scienza sociale al The Conservation che “lo scandalo di Phala Phala non è solo una vicenda che fa male a Ramaphosa, può invece far molto di più al partito delle elezioni del 2024”. Si pensava che con lui si poteva combattere la corruzione, “ora l’immagine di campione di anti-corruzione è in dubbio”. Quando è le riforme, si può buttarle del cestino. C’è un dato evidenziato da Raymond Suttner, molti anni di prigione durante il regime razzista, membro dell’Anc e del Partito comunista.

De Tuynhuys

“Con Ramaphosa fuori, sono a rischio o spariranno quadri dell’Anc dopo le nuove elezioni”, scrive sul Daily Maverick. Ovvero, quello che interessa è soltanto il posto, l’evidente amoralità e la decadenza del partito sono davanti a tutti. Di quel che successe al capo dello Stato poco cale, e del resto lui stesso ha in mente a Phala Phala non il governo, che tra l’altro fa acqua da tutte le parti. Storie di fantasmi e spettri ne raccontano anche in Sudafrica, e proprio Tuynhuys, la residenza del capo dello Stato, è un luogo fatato. Poco più di una baracca quando s’installa il primo bianco, l’olandese Jan van Riebeeck del 1652, diverrà del tempo la garden house, Tuynhuys, una bellissima casa giardino a Città delle Capo. Ramaphosa dovrebbe essere al sicuro davanti al parlamento per un eventuale impeachement, e probabilmente qualche giorno poco sarà candidato di nuovo a Presidente per il 2024, ma Tuynhuys è ha ombra e apparizioni, crimini e intrighi sono dietro l’angolo.

