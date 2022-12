Tendenze percepite e grandi assenze a sinistra

Nessuno ha il diritto di dire “Rivoltatevi in mio nome, è in gioco la liberazione finale di ogni uomo”. Ma non son d’accordo con chi dice “è inutile sollevarsi, sarà sempre la stessa cosa”.

[…] Ci si solleva, questo è un fatto; è in questo modo che la soggettività (non quella dei grandi uomini, ma quella di chiunque) si introduce nella storia e le trasmette il suo soffio vitale. […] La mia morale teorica è […] ‘antistrategica’: essere rispettosi quando una singolarità si solleva, intransigenti appena il potere viola l’universale (1).

In Sollevarsi è inutile? Michel Foucault riassume così quello che potremo definire il diritto e il dovere a sollevarsi in relazione al potere.

La polis vuole ancora fare la polis

Osservando le vicende progressiste istituzionali del Paese, il disegno di Foucault sembra adattarsi comodamente allo stato presente delle cose. Dall’online all’offline, la settimana passata i dibattiti, commenti, opinioni, e chi più ne ha più ne metta, si sono accesi e spenti, a intermittenza, sulle candidature ai vertici della segreteria del Partito democratico. Come quell’impostazione che puoi scegliere sul tastierino delle luci di Natale. Tre tendenze su tutto mi pare d’aver colto di qui e di lì nelle differenti dimensioni del reale. La prima, sembra essere che persone non elettrici del Partito democratico si sono “sollevate”. In altri termini si sono sentite coinvolte a commentare le vicende interne del partito. E se da un lato questo può risultare fuori luogo; addirittura dare sano fastidio, magari ai militanti; dall’altro, è elemento che evidenzia a priori l’interesse nelle sorti e i cambiamenti in fieri di una forza politico-partitica di peso del Paese. Partito, tra le altre, al momento spartiacque e soglia, nella sfera istituzionale, di due idee di mondo. E come per tutte le soglie, con le loro decennali storie e intrecci, i confini son labili, indefiniti, compaiono e scompaiono a seconda dell’occhio di chi guarda, o dell’agenda mediatica della giornata.

Il caleidoscopio della candidatura di Schlein

Seconda tendenza: il dibattito per così dire “di genere” sulla vicenda delle candidature si è aperto con la scesa in campo di Elly Schlein. Escludendo i peggiori casi in cui la candidatura è stata commentata in termini scorretti, perfino insultanti e senza dubbio poco lungimiranti; e polarizzando, invece per estremi, sembra essersi definito un corpo di donne fortemente entusiasta del possibile messaggio “in potenza” che un tale cambio di leadership potrebbe rappresentare. E un altro corpo più scettico e riluttante. In tutto questo poi, a guardar bene, una donna in quanto donna alla segreteria era in realtà già candidata. Fattualità che non risultava però tema di rilevanza pubblica digitale. In pratica, le donne interessate al dibattito si sono divise su Schlein senza osservare allo stesso modo, né dibattere nella realtà pubblica virtuale, un’altra candidatura “al femminile”. Ne consegue ragionevolmente che la vicenda della candidata “donna” Schlein, non è nemmeno una vicenda.

A sostegno, torna il pensiero di Donna Haraway che tende al rifiuto di un soggetto “unico e unificato” chiamato donna, se non si tiene conto, scrive Braidotti nell’introduzione di Manifesto Cyborg, “degli assi di diversificazione di questa soggettività, che lo attraversano e lo ridefiniscono: la classe sociale, l’identità etnica, la razza, l’identità sessuale e anche l’età” (2). Haraway invita a ragionare in termini di “simultaneità di forme di potere, di oppressione e di livelli di esperienza che non solo sono diversi, ma anche potenzialmente in contraddizione tra loro” (3). E la stessa candidatura di Schlein, in questo senso, non si riduce al soggetto “unico e unificato” di donna nel senso comune percepito, sia dai supporter sia dagli hater per così dire. La portata dell’alternativa della candidatura di Schein andrebbe allora riletta col caleidoscopio “degli assi di diversificazione”, che – difatti – finiscono per cogliere l’interesse di persone diversificate al di fuori dell’elettorato del Partito democratico. Inutile dire, a personale avviso di chi scrive, che sarebbe un errore non provare perlomeno a percorrere una strada di questo tipo.

Personalismi a sinistra

Ultima tendenza, probabilmente la peggiore: ogni volta con tendenziosità si scrive, si dibatte e in parte si promette l’impellente necessità di concentrarsi sui progetti, sui temi, sui programmi, più che su personalità singole e personaggi politici in ascesa. Occorrerebbe forse smetterla di scriverlo, di proporcerlo, di ricordarcelo se poi non si fa mai. Sarebbe più onesto. Ogni volta il cittadino sente che questa è ‘quella buona’, la volta in cui si parlerà sul serio. Alla fine, però, ciò che giunge alle persone riguarda sempre il ristretto campo di individui singoli e leadership. Su questo si apre dunque una parentesi che prescinde dal dibattito partitico, e ci permette di affrontare la dura realtà: la sinistra non c’è. O ce n’è molto poca nei ranghi istituzionali, perché non c’è grande sforzo di lavorare sulle comunità, in comunità, con le comunità. Ritengo, e potrei certo sbagliare, che uno dei cappi al collo della sinistra si stringa lì. Certo è che: la personalizzazione della politica, nelle sue sfaccettature più totalizzanti, è figlia della destra liberale e manageriale degli anni ’90-2000. E la vediamo continuare a schiantarsi a ogni vano tentativo di utilizzo dal mondo progressista.

Sono seguiti (per dirne alcuni): personalismi che rovinano partiti, che ne creano di nuovi e che li sfasciano. Personalismi che contribuiscono a svuotarli, e che li snaturano. L’odiosa tendenza a creare “santoni” e finti Dei che ci guideranno alla salvezza: dall’avvocato del popolo a Super Mario, passando pure per Soumahoro, che ora è stato gettato nel tritacarne razzista del Paese senza guardare indietro. Nessun rinnovamento, nessuna rinnovata liberazione, nessuna nuova sinistra o centro sinistra che sia, nascerà da individualità singole. È solo meccanismo più semplice da elaborare per la mente di ognuno e ognuna. In realtà, “nessuno si salva da solo”. La favola del personalismo politico, in finale, oltre a non dare i suoi frutti perlomeno nell’universo progressista; ci deresponsabilizza dal partecipare – faticosamente – e dal dare, con ancor più fatica, il nostro contributo a una progettualità congiunta, comune, collettiva che anch’essa – nel suo essere – rimane faticosa da dibattere, e ancor più sfidante da accogliere. La speranza dell’uomo o la donna al comando che ci guida verso la luce, almeno per questo versante di idee di mondo, distrae dal dare il proprio contributo al migliore dei mondi possibili a cui si auspica. Qualunque esso sia, il personaggio salvifico rimane per forza di cose, speranza miope, nata zoppa, come l’anatra di Macron.

Le idee di mondo

E a ripartire dai migliori mondi possibili si giunge velocemente alle ideologie. Che no, non dovrebbero essere parola da avere in spregio. Bisognerebbe piuttosto mettere a fuoco che ogni qual volta si utilizzano locuzioni come “partito plurale”, non si risolve la diatriba ideologica ma la si solidifica. È lunga la storia partitica nazionale ed europea che dopo la caduta del Muro segnala, scrive Alessandro Dal Lago in Viva la sinistra (4), una “conversione al centro di laburisti, socialisti, progressisti, insomma di partiti nominalmente di sinistra” (5).

Mi ero appuntata da non so purtroppo quale fonte, a proposito del in voga dicitura di partito plurale, che neoliberismo e socialismo non si coniugano in nulla di plurale. Lo ritrovo nel libro di Dal Lago, tra gli aspetti rilevanti della “conversione” a sinistre moderate: la subordinazione delle stesse all’economia sociale di mercato, “alle politiche economiche dell’ordoliberismo” (6). L’altro enorme nodo è lì: due idee contrapposte di universo mondo. Anzitutto, per questo, occorrerebbe guardarsi negli occhi e decidere dove propendere. Scegliere l’idea di mondo che convince la maggioranza degli iscritti, e/o dei non iscritti a cui si vuol guardare, e perseguirla, con fiducia e appassionatamente. A prescindere da quale sia.

Politica della mobilità?

In ultimo luogo, soprattutto, occorre sforzarsi di stare uniti nella diversità – come piace dire all’Europa – laddove uniti già si sta, e laddove si potrebbe continuare a stare. Torna anche qui Haraway, secondo cui la postura da assumere è quella che favorisca le alleanze trasversali. “Contro la logica dei partiti e delle confrontazioni politiche, propone una politica della mobilità”. Senza che questo significhi tendere al relativismo valoriale. Così, sulle vicende progressiste, in vista peraltro di elezioni regionali di rilievo, creare nuove sinergie in nuovi luoghi e distruggerle dove erano già in fieri, per un elettore o elettrice rimane incomprensibile. E non per mancanza di intelletto. Purtroppo, piuttosto, perché ormai gli/le è chiaro, che gli obiettivi con cui si perseguono scelte di questo tipo non rientrano nell’ottica del bene comune. Del benessere collettivo. Lo sforzo da fare, in questo senso, a sinistra, sembra dunque anche immaginativo.

Scrive Haraway: “la sinistra organizzata è morta anche per la sua mancanza di immaginazione. L’invenzione del nuovo richiede una certa forza immaginativa oltre che rigore concettuale”. Occorre allora sollevarsi, uscire dalla trappola personalistica in cui ci si è imprigionati e immaginare di tornare sul serio a mettere al centro la collettività e le comunità. Proprio laddove si nota che, per alcuni punti nevralgici e allineamenti degli assi di diversificazione, la polis indica di voler ancora fare la polis. Sarebbe auspicabile tornare ad attraversarla con le idee, i progetti, i corpi. Ci troviamo dinnanzi a collettività a cui interessa prender posizione a prescindere e anzi, il più lontano possibile, dai dibattiti elettorali. A cui interessa guardarsi intorno, osservare le novità e commentare i cambiamenti nonostante questa partecipazione non sia più legata ai luoghi tradizionali assembleari della politica partitica. Ci sono infiniti mondi di comunità che lo fanno in altri luoghi e spazi. Occorre allora guardare a questi nuovi luoghi e dimensioni collettive? Senza dubbio occorrerebbe raccoglierne le istanze, farsi permeare dai luoghi e dalle singole lotte e vertenze. E una volta scelto il modello migliore di mondi possibili a cui si aspira, rimetterlo al centro di decisioni e dibattiti con tutte le complessità che ne conseguono. Tutto il resto, da fuori, da qui, sembra sempre e solo un altro gioco di potere.

