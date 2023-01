Da vice a presidente dimezzato

Veneziano, sono un appassionato di politica. Che sia italiana, europea o internazionale ne leggo in quantità. Adoro in particolare le biografie, soprattutto degli sconfitti. Per capire in che cosa hanno sbagliato. Nella mia vita ho fatto anche un po’ di politica (brevemente). Oggi sono un “rital” a Parigi che cerca di guardare alle vicende italiane con interesse ma con minore coinvolgimento. Tra le varie cose fatte, per non farmi mancare nulla, anche il dottorato di ricerca. Ovviamente in Scienza Politica. ****************************************************************** I was born in Venice but currently live in Paris. Politics interests me a lot. I read a lot about it, whether it's about Italy, Europe or the world. I like to read biographies, especially those of the defeated. They help me figure out what went wrong. In the course of my life, I also dove (briefly) into politics. Today I work as a "rital" in Paris. I try to follow closely what's happening in Italy without getting too involved. Not to leave anything out: One of the many things I've achieved is my PhD in political science.