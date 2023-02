Pd. Se i gazebo daranno un esito diverso rispetto ai circoli

La prossima domenica, 19 febbraio, poi la seguente, il 26 febbraio. La corsa verso la segreteria del Partito democratico entra nella fase finale, con il voto degli iscritti nei congressi lombardi e laziali e, sette giorni dopo, con le primarie in tutt’Italia, aperte agli elettori, nei gazebo.

Stefano Bonaccini è finora in largo vantaggio, avendo conseguito più voti dei tre rivali messi insieme, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. E si può scommettere che, anche dopo lo spoglio dei voti nei congressi in Lombardia e Lazio, resti comodamente in testa.

La saggezza dell’esperienza suggerisce che il presidente dell’Emilia Romagna andrà bene anche nelle elezioni aperte nei gazebo, com’è successo nelle quattro precedenti primarie del Partito democratico, che hanno confermato e anche ampliato il consenso dato al vincitore dei congressi nei circoli.

Ma questa volta ci sono numerosi fattori nuovi e inediti che potrebbero portare a un risultato finale sorprendente, diverso rispetto a quello dei congressi.

Finora nei congressi di circolo, che si sono svolti dal 3 al 12 febbraio, hanno espresso la loro preferenza 127.289 votanti. Bonaccini ha ottenuto 68.950 voti, pari al 54,35 per cento, Schlein 42.758 voti, pari al 33,70 per cento, Cuperlo 9.469 voti, pari al 7,46 per cento, De Micheli 5.697 voti, pari al 4,49 per cento.

A questi dati, come detto, si aggiungeranno quelli dei congressi di circolo di Lombardia e Lazio fissati la settimana dopo il voto nelle elezioni regionali del 12 febbraio scorso.

Alla fine il totale dei votanti nei congressi potrebbe essere un po’ inferiore a quello dei congressi del 2019 e parecchio sotto le precedenti consultazioni tra gli iscritti nel 2009, 2013, 2017. Da vedere se nei gazebo l’affluenza sarà anch’essa inferiore a quelle del passato, e quanto inferiore. Se comunque si manterrà sopra la soglia psicologica del milione di votanti, sarà considerato un successo.

Indubbiamente, nessun altro partito in Italia e pochi altri in Europa mettono in campo una consultazione di valore congressuale di questa portata.

Essa avviene in circostanze diverse dalle precedenti, contrassegnate oggi da un passaggio all’opposizione che non sembra essere di durata breve-media ma di lungo periodo. E avviene dopo due consecutive sconfitte elettorali, che se da un lato non ne hanno messo in discussione la posizione di forza principale del centrosinistra e hanno assegnato al Pd il posto di secondo partito nazionale, dall’altro lato mettono in evidenza una consistente emorragia di voti. Che è particolarmente drammatica se è vista in numeri reali, non solo in percentuali. Ed è ben magra consolazione constatare che le altre forze del centrosinistra sono andate altrettanto male se non peggio e hanno dilapidato decine di migliaia di voti, forze che peraltro miravano a lucrare sulla crisi del Partito democratico, immaginando quella che è stata orrendamente definita un’opa ostile, una scalata alla conquista del Nazareno. Che non essendo avvenuta, né da una parte né dall’altra, rende più limpido il confronto nel Pd, scevro da intrusioni dall’esterno.

Il partito resta dunque in piedi ma lo scossone delle due sconfitte elettorali può produrre due conseguenze, tra gli elettori, entrambe basate su logiche psicopolitiche di una certa forza e che conferiscono ai due principali candidati e probabili duellanti nei gazebo un ruolo metapolitico. Bonaccini, l’emiliano, il pragmatico è visto come l’usato sicuro, quel che serve ancora, non per rilanciare il Pd, ma per riverniciarlo un po’ e soprattutto consolidarne la forza che è riuscito a conserrvare, evitare nuovi smottamenti, restare a galla finché possibile, in attesa che il quadro politico ed economico – a livello domestico e internazionale – torni a essere meno sfavorevole al centrosinistra e, al suo interno, alla forza centrale. Schlein impersona la necessità della spallata al “regime” che ha governato il Nazareno e che ha portato il partito allo soglia della crisi definitiva, esistenziale. È poco più che un’immagine, tuttavia. Elly non parla di rottamazione, termine bandito, né vi allude, ma, al contrario, è circondata da diverse vecchie volpi che – come nella famosa metafora craxiana rivolta ad Andreotti – non hanno alcuna intenzione di “finire in pellicceria”, e sono nel giro di Schlein, offrendo supposti aiuti e contributi di stagionati esperti della politica. Ma quest’aspetto della Schlein Story, evidente ai cronisti politici, non è detto lo sia altrettanto agli elettori, che possono ammirarne il piglio, il suo essere giovane, donna, la sua dichiarata attenzione ai diritti, all’ambiente, alle diseguaglianze. il suo essere insomma “di sinistra”. Quel che serve per rilanciare un Pd partito del lavoro, finalmente libero da renzismo, blairismo ecc, in una fase di lunga e dura opposizione e, quindi, attirare su di sé anche molti elettori non piddini, nei gazebo, che intendono influire sull’esito della consultazione in quella direzione.

Tutti le precedenti primarie raccontano di gazebo che hanno fatto eco ai circoli, confermandone la scelta del segretario e aumentandone anche la forza numerica. Interessante notare il balzo rimarchevole di Matteo Renzi, nel 2013, dal 45,34 dei circoli al 67,55 per cento dei gazebo. Gli elettori non solo confermarono il verdetto degli iscritti ma l’incrementarono significativamente, vedendo in molti, in lui, il giovane promotore del grande rinnovamento di cui aveva bisogno il partito. Lasciando da parte le puntate successive della storia, non altrettanto eccitanti, oggi gli elettori potrebbero vedere in Schlein una forza simile, più in lei che nel vincitore dei congressi del partito. Lo confemerebbe un sondaggio di Winpoll pubblicato su La Stampa: la deputata è al 56,3 per cento tra i potenziali elettori del Pd, contro il 43,7 del presidente dell’Emilia Romagna.

Dovesse davvero andare così, il divario tra partito ed elettorato sarebbe vistoso e non privo di serie conseguenze, compresa la possibilità di una scissione.

Sullo sfondo resta la preoccupazione di un partito chiamato ad affrontare la fase forse più difficile della sua esistenza, e guidato da un segretario a mezzo tempo, costretto a fare la spola tra il palazzo della Regione a Bologna e il Nazareno a Roma, senza avere un seggio parlamentare, oggi quanto mai necessario. Il rischio di un bis dell’esperienza poco gloriosa di Nicola Zingaretti.

La ricomposizione dell’inevitabile conflittualità prodotta dalla lunga corsa per la segreteria potrà avvenire, con la vittoria di Bonaccini, con la probabile nomina/elezione di Elly Schlein alla guida del gruppo dei deputati e con l’inclusione di Gianni Cuperlo e Paola De Micheli in posti che contano nel partito. Che non essendo forza di governo ha ben poco altro da distribuire di significativo. Ma, per adesso, per molti papaveri l’imperativo è semplicemente quello del primum vivere.

Immagine di copertina: L’assemblea con Elly Schlein a Venezia, nella sala di San Leonardo, 12 febbraio 2022

