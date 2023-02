Venezia, città agile

Potenzialità, criticità e prospettive dello smart working sono già argomento di discussione più o meno informale in diversi ambienti interessati. Ma per la prima volta diventano argomento di dibattito pubblico in un luogo della cultura veneziana.

Va ringraziata per questo Antonella Magaraggia, presidente dell’Ateneo Veneto, che ha promosso un incontro nell’aula magna dell’Ateneo stesso, Il remoto è nel futuro di Venezia, lo scorso mercoledì, 22 febbraio. Vi hanno partecipato rappresentanti delle realtà già attive in città: Crafted, con Federica Bagnoli e Silvio Meazza, SerenDpt, con Luca Giuman, Venywhere, con Carlo Santagiustina.

La discussione è stata aperta da Chiara Bisconti, esperta di lavoro agile, autrice di Smart agili felici. Sono intervenuti Sergio Pascolo (Venice Urban Lab), Maria Fiano (Osservatorio Civico sulla casa e la residenza), Marco Gasparinetti (Gruppo 25 aprile), il direttore di ytali., Guido Moltedo.

L’incontro è stato organizzato, in collaborazione con ytali, da Tiziana Plebani, che ne è stata la coordinartrice.

Qui di seguito il video dell’incontro.

