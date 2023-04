IAMBOOKS a Boston. Molto più che una libreria italiana

English version

Se finalmente hai ripreso a viaggiare dopo il Covid, ma all’improvviso senti nostalgia per l’Italia, fai atterrare il tuo aereo a Boston e vai da IAMBOOKS per una scorpacciata di tutto ciò che è italiano. Vi troverai un’abbagliante cornucopia di libri, riviste, giochi (briscola e scopa) e gustose prelibatezze (cioccolato di Modica), insomma i sapori d’Italia. Situato all’estremità nord di Boston al numero 124 di Salem Street, IAMBOOKS (Io sono libri) non è solo una fantastica libreria. È un centro culturale che organizza e ospita concerti di musica acustica, film documentari e Open Mic (microfono aperto) mensili con reading di autori italo-americani emergenti.

Eleni Sacre Eleni Sacre e Nicola Orichuia

Tanto per cominciare, è un paradiso per gli amanti dei libri. Propone romanzi di successo come la serie napoletana di Elena Ferrante e The Seven or Height Death of Stella fortuna I di Juliet Grames – libri che ti riporteranno immediatamente nella tua amata Italia. Nel momento in cui varchi la soglia di IAMBOOKS, l’atmosfera elettrica brulica di libri culturali e politici come Cain’s Act: The Origins of Hate [Il gesto di Caino] di Massimo Recalcati e Women, Gender, and Transnational Lives: Italian Workers of the World , a cura di Donna Gabaccia e Franca Iacovetta. Adiacente alla sezione dei libri di storia c’è la parete dei classici sia in inglese sia in italiano (immancabile la Divina Commedia di Dante). Negli scaffali vicini si trova la sezione popolare dei libri di cucina regionali (dalle ricette della Costiera Amalfitana alle specialità di Venezia e tutti i modi per cucinare la pasta). Troverai libri per bambini, libri gialli, di viaggi, poesie e le tue riviste di tendenza preferite. E non dimenticare i libri del fisico Carlo Rovelli che decodifica la meccanica quantistica in modo che i luddisti della scienza come me possano capire. Il mio preferito di Rovelli è There Are Places in the World Where Rules Are Less Important Than Kindness [Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza].

Magari averne tutti una dose!

Il recente libro di Carlo Rovelli in inglese

Nicola Orichuia e Jim Pinzino sono i co-fondatori di IAMBOOKS, ma il cuore pulsante di questo hub culturale è Orichuia che perlustra l’universo alla ricerca di libri meravigliosi, la maggior parte dei quali orbita attorno al “sole” di argomenti italiani. La vasta collezione è un lavoro d’amore di un uomo che legge, legge, legge, confermato dal suo zaino personale, pieno di libri, compreso Harry Potter, che mentre l’incrociamo si sta precipitando a leggerlo ad alta voce a suo figlio.

Quando visiti IAMBOOKS, apprezzi l’atmosfera accogliente e un personale con la passione per i libri che con entusiasmo dà consigli specifici e ponderati. Eleni Sacre, che parla inglese, francese, greco, tedesco (oltre a una solida conoscenza dell’italiano se parli lentamente), ti guida verso il libro perfetto – o forse ti consiglia un certo olio d’oliva DOP – oppure cioccolatini artigianali. In cima alla sua top ten dei libri preferiti c’è The Seven or Eight Deaths of Stella Fortuna [Storia di Stella Fortuna che morì sette o forse otto volte]. Lo consiglia con entusiasmo se si desidera un’immersione totale nella vita di una famiglia italiana nell’arco di più generazioni. L’autrice, Juliet Grames, è stata l’ospite di una serata Open Mic. Il suo romanzo si tuffa in profondità nella tenerezza tra sorelle cresciute nell’aspra realtà di un paesetto, prima della seconda guerra mondiale, dove alle donne era negata l’indipendenza.

Juliet Grames

La storia di Stella è così avvincente e intima che chi scrive queste note si è sentita come un membro della famiglia Fortuna! Grames fa deliziosamente un’apparizione occasionale su questa pagina per farci sapere che è una storia vera, basata su vicende dei suoi parenti. Sacre, parlando del libro, dice che “è un’eccellente riflessione sulla realtà della povertà, del patriarcato e della rabbia. Sono davvero contenta di averlo letto.” Grames alza il sipario sulla feroce brutalità dell’amore, la brutalità che si nasconde in matrimoni che al mondo esterno sembrano normali al mondo Grames scrive di Stella:

Per il resto della sua vita sessuale, che sarebbe durata quindici anni, Stella aveva donato il suo corpo al marito senza opporre resistenza e senza fiatare, anche quando era incinta e pensava che le si sarebbe spezzata la spina dorsale o quando era così stanca che s’addormentava nel bel mezzo. Col passare del tempo Stella aveva appreso la completa separazione della mente dal corpo sfiancato. Imparò ad accovacciarsi nella finestra della sua mente, guardando al di là della baraccopoli del suo inconscio e ben oltre, fino all’azzurro argenteo del Tirreno e alla montagna coronata dalla chiazza della chiesa di Ievoli, dove sta la Santissima Madonna Addolorata, sempre paziente, sempre beata, il suo cuore d’oro sanguinante per il figlio morto.

Un’altra chicca della serata Open Mic è un incontro con l’autrice Olivia Kate Cerrone, che legge passi da The Hunger Saint, un romanzo che scava nella vita di South Boston quando in città inizia la demolizione nei quartieri italo-americani. Molti dei partecipanti all’Open Mic sono italo-americani dell’area di Boston e anche membri dell’Italian American Writers Association [Associazione degli scrittori italo-americani], una vasta comunità di scrittori che collabora con colleghi associati a New York. Open Mic è una piastra di Petri in cui s’incrociano poesia, narrativa e saggistica, occasioni in cui il pubblico può ascoltare lavori in corso. Il gruppo è diretto dalle autrici Julia Lisella e Jennifer Martelli. Per quanto riguarda le scrittrici italo-americane, le parole di Helen Barolini sono profondamente in sintonia con Lisella.

Scrive Barolini in The Dream Book:

Le donne italo-americane erano, invece, suscettibili all’idea che eccellere o attirare l’attenzione su di sé non fosse femminile, non fosse cosa buona. Era una concezione prevalente in una società in cui la credenza nel malocchio era presente a tutti i livelli. . . Il tabù è contro l’essere visto nell’eccellenza in qualsiasi cosa, o in quella visione ravvicinata che è la conoscenza di sé. Lisella ammette di aver “dovuto combattere, emotivamente contro mille anni di questa convinzione, per imparare a sostenere la mia scrittura, mostrarla, offrirla agli altri per che fosse vista.

Questo è esattamente il motivo per cui le letture di IAMBOOKS sono diventate uno spazio sacro per la creatività e il dibattito. Quando Jenn Martelli ha letto la sua poesia di fronte al pubblico, sulla stanza è calato il silenzio, ipnotizzati dalle sue parole.

Per non farmi andare in giro chissà dove, mia madre m’ha detto

di una lite tra due donne per delle stampelle giù al Filene’s Basement.

Avevano afferrato lo stesso vestito dal groviglio di raso

ai saldi della Giornata delle Spose: una cosa di pizzo color avorio, abbottonata

sulla schiena che puoi modificare per adattarla a qualsiasi taglia. Hanno smosso

le grucce di fil di ferro finché i ganci non si sono azzeccati alla pelle: una colpita

alla palpebra inferiore, bordata di blu; l’altra un ciuffo strappato

dallo chignon nero laccato. Ed ecco che i ragni annidati nei suoi capelli

scendono giù lungo la schiena e poi

sulle piastrelle del pavimento fin nei profondi cestini colmi di biancheria intima

di seta alla rinfusa: canotte, sottovesti, reggiseni. No, un attimo… i ragni erano cuciti

nella fodera di raso dei cappotti nel 25esimo giorno di saldi,

prima che fossero inviati ai poveri. O non erano invece uova di serpente

scaldate e pronte a farsi covare nella lana? Che importa,

avrebbero morso una donna e lei sarebbe morta per il veleno.

Con mia madre s’andava lì in metropolitana il giovedì. Avrei pure potuto viaggiare

senza biglietto allora, dritto nel magazzino. Per paura che mia madre

fosse morsa dai serpenti o dai ragni nascosti nei contenitori

frugandoci dentro per un buon affare. Anch’io le temevo, quelle donne,

che si spogliavano fino alla sottoveste, reggicalze e calze,

per i loro furtarelli. Una aveva un neo sullo stomaco. Una un livido

sulla sua coscia brulicante di vene blu.

Come ci ricorda la poetessa Julia Lisella,

penso che alcuni degli stessi pregiudizi e stereotipi degli italoamericani siano ancora dominanti nella nostra cultura, e quindi abbiamo bisogno di scrittori e poeti per contrastare questi stereotipi, per sfidarli.

A IAMBOOKS, non appena varchi la porta, ti trovi in un mondo che è il meglio dell’Italia, non importa che sia a oltre seimila chilometri da Venezia. E se non sei in viaggio per Boston, non preoccuparti, perché puoi sempre visitare IAMBOOKS nel cyberspazio su Iambooksboston.com.

