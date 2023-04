La geopolitica del “divino” a Trevignano Romano

Il 21 aprile 2016 a Trevignano Romano, piccolo e affascinante borgo situato sulla riva del lago di Bracciano prende avvio, sette anni fa, una vicenda che dura ancora oggi:

(Gisella) Ore 15:30. Mentre ero con mio marito sdraiata sul letto a vedere la TV, sento una voce che mi chiamava. Chiesi a mio marito di abbassare il volume della televisione e nel girarmi verso la statuina posizionata sul comò, vidi la Madonna avvolta da un velo bianco e un mantello color blu/celeste. In lacrime dissi a mio marito: “la Madonnina! la Madonnina!” e d’istinto ci inginocchiamo entrambi ai piedi del letto. Lei sorridendo mi disse: “Figlia mia, sono la Vergine Santa, non aver paura, ho scelto voi perché siete pieni d’amore e speranza e su questo deve essere fondata la vita. Ti invierò tante persone che hanno bisogno di essere convertite, non chiudere le porte ma aprìle affinché tutti possano vedere e imparare ad amare mio figlio Gesù. Tornerò presto e anche loro (riferito ai miei familiari) sentiranno la mia presenza con un mio segno. Ti benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” Al termine dell’apparizione tutti i miei famigliari in casa hanno avvertito un suono di campanelle.

La “Mistica”, la “Veggente”, è la signora Maria Giuseppa Scarpulla, alias Gisella Cardia, una ex imprenditrice siciliana del settore delle ceramiche, rinviata a giudizio il 18 marzo 2016 dal G.u.p. del Tribunale di Patti, su richiesta del procuratore capo della Repubblica e condannata in primo grado, il 3 marzo 2023, a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta, con pena sospesa.

Dopo il trasferimento dalla Sicilia a Trevignano Romano, nell’aprile del 2016 balza gli onori della cronaca per essere stata scelta dalla Madonna per la trasmissione al mondo di messaggi divini.

Da molto tempo ormai il borgo è diventato un affollato luogo di pellegrinaggio, poiché il 3 di ogni mese sulla collina si attende il messaggio divino; per la precisione prima del 9 novembre 2022 i messaggi avvenivano con grande frequenza, diverse volte nella settimana, ma poi è arrivata una indicazione restrittiva:

Messaggio di Gisella – Cari fratelli e sorelle, nella giornata di ieri (9 novembre 2022), ho ricevuto un messaggio dalla nostra dolcissima Mamma Celeste nel quale mi preannunciava che a partire da questa data – i messaggi che ricevevo anche durante la settimana, ai quali vi rendevo partecipi, proprio per condividere i suoi appelli amorevoli di Madre – pur continuando a riceverli, non potrò più divulgarli, ma solo “serbarli nel mio cuore e sul mio diario con amore”. L’unico messaggio che potrò rendere pubblico sarà quello che Lei continuerà a donarci ogni 3 del mese sulla collina di Trevignano Romano. Non conosciamo i reali motivi di questo cambiamento, ma siamo certi che la Regina del Cielo opera sempre per il nostro bene e la nostra salvezza.

Trevignano Romano vive questo fenomeno tra l’entusiasmo degli operatori economici e qualche preoccupazione come quella espressa dal sindaco Claudia Maciucchi:

Speriamo che la Chiesa e il Vaticano prendano in mano la situazione e chiariscano” (…) “non cerchiamo alcuna notorietà” (…) “il terreno dove avvengono le presunte apparizioni è ad alto vincolo, è inserito nell’Ente Parco di Bracciano e Martignano, un luogo definito ‘Zona A di parco’ a tutela integrale e agricola di Prg, con il divieto assoluto di edificabilità e addirittura di calpestio per mezzi non legati all’agricoltura.

In attesa del chiarimento annunciato, dopo sette anni, nel marzo 2023 da mons. Marco Salvi, nuovo vescovo di Civita Castellana con l’istituzione di “una commissione diocesana per una indagine previa” (questa indagine è prevista dal Codice Canonico all’art. 1717: §1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua. §2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.”), analizzeremo i messaggi dal punto di vista “geopolitico” per meglio comprendere quale sia la visione del mondo espressa dal “Divino” o da chi per esso.

Preliminarmente occorre dare conto di ciò che si intende con “geopolitica” e può essere utile citare al riguardo Lucio Caracciolo, Cos’è la geopolitica e perché va di moda, Limes 7/02/2018:

…la geopolitica analizza conflitti di potere in spazi determinati. Per questo incrocia nel suo ragionamento competenze e discipline diverse: dalla storia alla geografia, dall’antropologia all’economia e altre ancora. Non è scienza: non possiede leggi, non dispone di facoltà predittive. È studio di casi specifici, per i quali è necessario il confronto fra le diverse rappresentazioni dei soggetti in competizione per un dato territorio, su varie scale e in differenti contesti temporali, e fra i rispettivi progetti, tutti ugualmente legittimi.

E ancora: Carlo Jean – Enciclopedia del Novecento Treccani, II Supplemento (1998):

Con la sua capacità di semplificazione e la sua pseudoevidenza, la rappresentazione geopolitica costituisce un poderoso strumento di manipolazione psicologica. Affinata grandemente dalla geopolitica tedesca del primo dopoguerra, essa viene sistematicamente utilizzata da tutti coloro che propongono un programma politico: come cercano di arruolare ‛Dio’ e ‛l’Idea’ sotto le loro bandiere, così essi tendono a fare altrettanto con la geografia, la storia, la giustizia e così via. Far discendere le proposte politiche da una necessità naturale o divina presenta infatti il grande vantaggio di non doverne esplicitare le reali motivazioni. Solo una ‛cultura geopolitica’ può tutelare i popoli dalle manipolazioni delle rappresentazioni cartografiche. Pertanto, la reintroduzione della geopolitica nel dibattito politico consente di riportare sotto il controllo democratico le grandi decisioni di politica estera, che tendono spesso a essere sottratte ai cittadini, se non altro per mancanza di informazioni e di conoscenze specifiche.

Va ancora sottolineato che per “Divino” s’intende non solo il messaggio che la “Mistica” riceve dalla Madonna ma anche quelli le sono pervenuti direttamente dal Padre Eterno e da Gesù Cristo, poiché emerge che i colloqui si siano estesi anche a questi ultimi.

Se ne parla nei Cinque minuti di Bruno Vespa

Una Geopolitica semi-globalista

Orbene, il primo dato analitico è di natura quantitativa, dal 2016 a oggi la classifica in ordine decrescente degli inviti a pregare per i diversi paesi vede: America con 35 citazioni (sembra che in realtà il riferimento sia agli Stati Uniti d’America) Italia 31, Russia 30, Francia 21, Europa 11 a pari merito con Roma, Giappone 10 come la Spagna, Cina 8, Cile 7, Stati Uniti 5, Messico 4 come il Medio Oriente, Brasile 3 come la Siria e l’Inghilterra, Germania 2 assieme a Sud Italia, Centro Italia e Sicilia, e infine con una citazione Canada, Centro America, Australia, Perù, India, Polonia, Argentina, Islanda, Portogallo, Turchia e Napoli.

Da questa elencazione emerge come, incredibilmente, il “Divino”, sia totalmente disinteressato all’Africa, che al contrario e per evidenti ragioni, dovrebbe essere al centro delle sue quotidiane preoccupazioni; non un messaggio, non un “pregate per”, non un accenno; insondabile!

L’interesse prioritario è per l’America, la Russia, l’Europa e in piccola parte per la Cina. Ma vediamo adesso gli elementi di merito posti a giustificazione di tale preferenza con l’avvertenza espressa dalla Madonna nella fase iniziale delle apparizioni:

Cari figli, grazie per aver risposto alla chiamata di vostra Madre. Io sono qui perché Gesù mi ha mandato. Non abbiate paura, i miei messaggi non sono disfattisti.

ma…

Catastrofi infinite

Sin da subito, con il quinto messaggio, il 18 giugno 2016, la Madonna avverte il popolo che saranno lacrime e sangue:

Non resistete alla mia chiamata, pregate per i sacerdoti che si stanno perdendo, sono ciechi e sordi. …Dopo la Francia toccherà a Roma dove ci sarà un grande terremoto. Il Vaticano subirà un grande dolore. All’interno di esso in questo momento ci sono Cardinali e Vescovi che saranno costretti a scegliere la via del male allontanandosi dall’unica verità che porta al Padre. Ascoltate i venti di guerra. La Russia si sta preparando. Su Roma cadrà la pestilenza, la miseria e il vaiolo, che darà morte e disperazione.

E conclude la “Veggente”:

Al termine di questo messaggio, la Madonna mi indica il sole, e mi accorgo che lo stesso volgeva più volte su sé stesso.

Da allora e per sette anni un susseguirsi di annunci di catastrofi di ogni genere e per quasi ogni Nazione, tra quelle citate:

La Terra sta per tremare, il Brasile presto berrà dall’amaro calice.” – “I vulcani inizieranno ad eruttare, la Terra tremerà, e dal mare usciranno animali con il viso di uomini, è da lì che i demoni verranno fuori proprio dal mare.” – “Pregate per la Francia perché andrà incontro ad un ennesimo forte dolore. Pregate per l’Italia soprattutto per Roma perché le previsioni non sono buone, pregate per il Cile, la terra tremerà ancora e i vulcani inizieranno ad eruttare uno dopo l’altro in tutte le parti del mondo.” – “Ascoltate i terremoti del mondo, questa è la scossa per le vostre coscienze.” – “Pregate per il Giappone e il Cile dove presto la terra tremerà.” – “Figli miei pregate per il Messico dove il vulcano si è risvegliato, pregate per l’Italia perché tremerà la terra” – “Pregate per l’Italia dove ci sarà un forte terremoto, pregate per la Colombia dove le forze del male si stanno svegliando.” – “Pregate per il Canada dove le forze del male si stanno preparando e pregate per il centro America dove ci sarà un forte terremoto” – “Pregate per il Cile dove la terra tremerà con vigore e pregate per il Giappone e l’America dove il flagello continuerà per la purificazione.” – “Pregate per il Giappone e l’Italia dove ci sarà un forte terremoto.” – “Pregate per l’Italia, l’Inghilterra e la Cina dove la terra tremerà.” – “Pregate per il Messico e il Cile dove la terra, il mare e i vulcani si agiteranno.” – “Cari figli presto Roma crollerà, ci sarà un forte terremoto e l’altare della patria sarà il primo ad essere distrutto, (…) pregate per l’Australia.” – “Un asteroide colpirà la terra togliendo la presa della tecnologia. Dio donandovi la tecnologia voleva darvi un aiuto, ma questa, sta portando le famiglie alla perdizione perché è usata male. Pregate per l’Italia, dove la terra tremerà ancora, (…) Pregate per gli Stati Uniti dove ci sarà una disunione molto forte.” – “Figli amati, pregate per l’Italia perché una regione rischia di essere sommersa dalle acque.” – “Pregate per il Perù, perché i vulcani si stanno risvegliando, pregate per il mondo perché la terra non smetterà di tremare e le catastrofi sono in avvicinamento,” – “Pregate, pregate, pregate soprattutto per l’Italia per il Giappone miei apostoli.” – “Amati figli pregate per la Sicilia il più pericoloso dei vulcani si è già risvegliato”.

Orbene, tutto ciò è riferito al solo 2016; vi è una preferenza del “Divino”, quanto a catastrofi, per terremoti, eruzioni vulcaniche e maremoti (in zone storicamente già colpite) ma anche in luoghi scarsamente toccati da tali fenomeni. Un cittadino romano impressionabile, come avrà vissuto dal 2016 sapendo che: “presto Roma crollerà, ci sarà un forte terremoto e l’altare della patria sarà il primo ad essere distrutto” e che “Un asteroide colpirà la terra…”? Difficile anche per l’INGV svolgere un’opera rasserenante gli animi di fronte a cotanta prospettiva.

Guerre e nuovo ordine mondiale

Con l’avanzare del tempo i messaggi si occupano più ampiamente di geopolitica:

Presto, la Corea verrà attaccata…” (quale Corea?) – “Pregate affinché’ la Russia non entri in guerra.” – “Pregate, pregate, pregate per i governanti dell’America, affinché non prendano decisioni sbagliate.” – “Ascoltate i venti di guerra che non sono soltanto le bombe atomiche, ma la guerra del mondo è già iniziata.” – “Pregate per la Russia perché la guerra e prossima. Pregate per l’America, ormai è in grande declino.” – “Figli, pregate per l’America perché a causa dei cambiamenti, farà piangere tante nazioni.” – “Pregate per l’America, perché ci saranno dei grossi conflitti con la Cina.” – “Figlia mia, guarda, guarda la Francia, guarda, piangerà i suoi morti.” – “Ecco, l’America, parte dell’America sparirà e poi dalle ceneri rinascerà a vita nuova,” – “Figli cari, pregate per la Chiesa, pregate per l’America dove tutto è pronto per la guerra. Pregate per la Russia, che sembra volere la pace, ma è già pronta al conflitto.” – “Figli, l’Occidente farà scoppiare una guerra contro la Russia e la Cina.” [Chi è quindi a volere la guerra?].

Di grande interesse il messaggio del primo marzo 2022 che testimonia l’attenzione con cui il Divino segue i dibattiti del Parlamento italiano ed in particolare quello del 25 Febbraio 2022 con l’informativa del Presidente Draghi sul conflitto tra Russia e Ucraina; Draghi in quella sede esprimeva la ferma condanna dell’invasione, lo stanziamento di aiuti finanziari, la predisposizione di misure di assistenza militare e la partecipazione nel pomeriggio dello stesso giorno ad un vertice NATO per: “coordinare il rafforzamento del fianco orientale e ribadire i principi alla base della nostra posizione”. Tutto ciò portava la Madonna a comunicare:

Pregate per il governo italiano, perché all’interno di esso vi è un guerrafondaio. [e ancora successivamente]: Figli miei, l’Italia pagherà a caro prezzo le decisioni dei politici.” – “Figli, la guerra continuerà e prenderà molti paesi, pregate per la Francia e per l’Italia, saranno coloro che subiranno molte perdite. Pregate per l’America, perché sarà cancellata una buona parte di essa.

La guerra procede ed emerge anche la concentrazione del “Divino” su elementi di “dettaglio”:

Figli, pregate per i miei figli ucraini, i quali sono stati buttati in due fosse ancora vivi.” – “Pregate figli, per le centrali nucleari dell’est, perché inizia il pericolo per i miei figli.” – “Figli, pregate per la Russia e pregate affinché non venga toccato il nucleare.

Ma nel concitato susseguirsi di messaggi relativi alla guerra non vengono dimenticate la conseguenza della Brexit, e la situazione delle finanze mondiali, con evidenti incertezze di morfosintassi nei messaggi: “Pregate per l’Inghilterra, dove è iniziato il suo declino.” – “Figli, il crollo finanziario colpirà tutti, in particolare a coloro che dubitano delle mie parole”.

Verosimilmente un cittadino comune per tutta questa serie di allarmi sarebbe stato incriminato ex art.656 del Codice penale:

Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Virus, vaccini e l’élite mondiale

Anche l’arrivo del Covid19 attrae l’attenzione del “Divino” tra avvertimenti e misure precauzionali da adottare:

“le pestilenze stanno arrivando e le epidemie si stanno divulgando, tutto avrà inizio a Roma, dove sta la Chiesa di Pietro malata.” – “…malattie vecchie e seppellite torneranno e malattie nuove si affacceranno.” – ““Pregate per la Cina perché da lì arriveranno le nuove malattie, tutto già pronto per influenzare l’aria da batteri sconosciuti.” (in realtà dalla Cina non arrivarono “batteri” ma il coronavirus SARS-CoV-2) – “Ecco, i tempi predetti sono sulle vostre teste, nuove malattie arriveranno dove la cura sarà difficile da trovare.” – “…per chi non avrà possibilità di prendere la comunione in bocca munitevi di un fazzoletto di lino e con lo stesso portatela alla bocca senza toccarla con le vostre mani, conservate il fazzoletto accuratamente e riusate sempre lo stesso.” (il riuso!) – “…non sarà l’ultimo virus che arriverà dalla terra, ma attendete altro, terremoti e pestilenze.” – “…tempi duri arriveranno a causa di nuove pandemie, terremoti e venti di guerra.”.

Poi categoricamente l’avvertimento:

“Cari figli, battetevi per la vostra libertà, state per essere ridotti in schiavitù da dittatori malvagi. Attenzione ai vaccini e a tutti gli obblighi perché non arriveranno da Dio, ma da satana che vuole governare le vostre vite e le vostre menti.” – “Figli, usate il discernimento, perché questo è il tempo in cui molti saranno i falsi profeti.” – “…vi avevo già detto che sarebbe stata un’illusione la libertà concessa, sarete costretti ancora una volta a stare nelle vostre case, ma questo tempo sarà peggiore perché la guerra civile è prossima. Il nuovo ordine mondiale ha già programmato tutto e vogliono manipolare il vostro Dna e le vostre menti, questo è un progetto di satana, vi ricordo, fate attenzione ai vaccini.” – “Figli miei, l’umanità ha accettato passivamente il volere dell’élite mondiale senza rendersene conto, la forza del demonio sta opprimendo sempre più questa umanità”. – “– “Quanti credono che tutto questo passerà in fretta; vi siete lasciati plasmare da ciò che dicono i potenti, l’élite mondiale, senza capire cosa stesse accadendo. Fate attenzione, non sempre ciò che vi diranno sarà per il vostro bene.” – “Figli miei, in questo momento il mondo è sotto il dominio del male che ormai ha smesso di nascondersi e che apertamente vi vuole sudditi, è finita la democrazia ed è emersa la dittatura.” – “Figli, Io vengo ancora per mettervi in guardia e per aiutarvi a non commettere errori, evitandovi ciò che non viene da Dio, eppure vi guardate intorno confusi senza rendervi conto dei morti che ci sono e che ci saranno sulla terra, tutto a causa della vostra ostinazione ad ascoltare solo decisioni umane. Molte volte ho detto ai miei figli di fare attenzione ai vaccini, eppure non ascoltate”. – “Attenzione! i progetti sono malvagi, così come la dittatura, il comunismo, la falsità e tutto ciò che servirà per controllarvi” – Anche Gesù lancia l’avvertimento: “il mio cuore sanguina nel vedervi così indifesi e nel vedere che invece di pregare il Padre mio, vi chiudete nelle case.” – “Fratelli, attenzione alle dittature e a ciò che vorranno obbligarvi, perché non vengono dal Padre Mio.” – “L’umanità e la Chiesa si sono piegate all’élite mondiale, a satana che ha preso il mio posto. Hanno terrorizzato il mio popolo e stanno massacrando le chiese, non è la fine dell’Europa, è la fine del mondo.” Si raggiunge l’apice con il richiamo agostiniano al Libero Arbitrio:” “Ricordatevi il libero arbitrio. Figli, scegliete il bene, ormai tutto ciò che accadrà vi è stato rivelato, non potrete dire: “io non lo sapevo”.

Amorevoli avvertenze

Tra i messaggi trasmessi dalla “Mistica” ve ne sono alcuni che apparentemente possono apparire secondari rispetto a quelli che si occupano del destino del Pianeta, ma in realtà vanno considerati come amorevoli avvertenze;

il 12 novembre 2019: “L’inverno che sta arrivando sarà duro, tutti i raccolti verranno bruciati dal gelo…”, il 22 dicembre: “Fate attenzione, presto ci saranno delle valanghe.”, in aprile: “Pregate perché la siccità sarà grande a causa dell’acqua che mancherà.” e il 25 agosto: “Pregate, perché vampe di fuoco, invaderanno l’Italia.” e ancora: “Guardate le variazioni climatiche, dal forte caldo ci sarà un forte freddo, dai tornadi (sic) si passerà alla forte grandine, abituatevi ai cambiamenti, perché saranno molteplici.” – “Il substrato della terra si riscalderà così tanto, che anche molti pesci del mare moriranno.”

Carestia e accaparramento alimentare

Con la pandemia di Covid19 i messaggi sono idonei a destare il panico:

La carestia sarà forte e l’economia è per essere distrutta.” – “…vi chiedo di fare scorte di cibo per almeno tre mesi” – “Figli, la guerra è pronta, quando vi chiedo di fare scorte, non sarà solo per voi, ma anche per aiutare i vostri fratelli, perché tutto sta per crollare, compresa l’economia che porterà la carestia in tempi brevi.” – “Figlia mia, devi dire di fare scorte di cibo e di acqua per sopperire ai momenti bui.” – “…non c’è più tempo, ascoltate le parole di vostra Madre, fate scorte di acqua, cibo e medicine, tutto sta per finire.”.

In un periodo in cui si è avuta scarsità e razionamento di alcuni generi alimentari questi inviti all’accaparramento alimentare potrebbero configurare anche una fattispecie di rilevanza penale: “Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci (…) è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.” (art. 501 del Codice penale).

Ma siamo propensi a credere che in realtà si tratti di amorevoli precauzioni, anche perché imputare un reato al “Divino” sarebbe un’ardua impresa.

L’irritazione del “Divino”

Di fronte allo scetticismo che ogni tanto si palesa nei confronti della “verità” anche il “Divino” s’infuria:

“Messaggio di Gesù ore 17:45: Figli miei, dove sono i miei figli, coloro che non credono hanno voltato le spalle ancora una volta, non credono nei messaggi di mia Madre.” Ancora: “…capisco la vostra stanchezza causata da tutti gli attacchi di chi non crede in me, di chi ha paura dei messaggi che lascia la mia amata Madre e di chi non crede alle profezie.” e poi la Madonna: “Cari figli, sono molto felice perché siete tanti anche oggi…ma oggi sono anche un po’ triste, perché alcuni di voi hanno il cuore duro, vi ho fatto tante grazie ma voi continuate a non comprendere la mia presenza.” – “Figli amati, in questi anni di apparizioni non tutto è stato preso seriamente, ma adesso rendetevi conto che ciò che vi dico non tarda ad arrivare” – ““Figli miei, molti chiedono i segni, ma quali segni volete quando dalla bocca di alcuni esce fumo e non la parola di Dio, inoltre chiedete e chiedete senza ringraziare mai per tutto ciò che avete.” – “Figli miei, grazie per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore, dove sono gli altri miei figli!” – “Io Vi chiedo di FIDARVI, Io Vi mando questi messaggi per la Salvezza delle vostre anime e qualche volta non ascoltate.” – “Cari figli grazie per essere sempre riuniti qui con me, i segreti di Fatima sono sulle teste di tutti, eppure c’è una totale indifferenza verso i miei messaggi.” – “Figlia mia, ti invierò sacerdoti giusti che sapranno leggere gli avvenimenti e i miei messaggi, non preoccuparti ti seguirò io.” Messaggio di Dio Padre del 10 marzo 2022: “…voi dovrete recarvi alla croce blu (collina benedetta di Trevignano Romano) e lì non sarete mai toccati, perché Io personalmente ho santificato quel posto.” – “Amata figlia, Satana sta mettendo i suoi tentacoli nei gruppi di preghiera e in tutto ciò che è Sacro per creare malintesi, zizzania, false dottrine, dubbi e amarezza.” – “Ascoltate i miei messaggi e non girate le spalle a coloro che parlano per bocca mia.” – “Figli, le mie apparizioni non vengono accettate, nè da una parte della Chiesa, nè da molti dei miei figli prediletti, non credono seriamente che la Trinità abbia dato all’umanità una grande occasione”.

Antinomie

Da un lato il “Divino” invita a ragionare con la mente dello spirito (ma lo spirito ha una mente?):

“Molti si chiedono com’è possibile tutto questo e vi rispondo che se voi ragionaste con la mente dello spirito e non con quella della testa riuscireste a vedere oltre e vi rendereste conto che anche l’inspiegabile sarebbe possibile.” – “State attenti alla scienza…” – “Non ragionate troppo, i ragionamenti vengono da satana (…) vi prego non ragionate troppo, non capirete mai i progetti di mio Padre.” e dall’altro si lamenta perché: “Gli scienziati sono inbavagliati (sic) dai potenti .” argomentazioni che superano allegramente l’inconciliabilità tra fede e scienza come, tra gli altri, felicemente sintetizzato da Stuart Chase: “per coloro che credono nessuna prova è necessaria mentre per coloro che non credono nessuna prova è sufficiente” o ancora dalla Treccani, “Fede: Credenza piena e fiduciosa che procede da intima convinzione o si fonda sull’autorità altrui, più che su prove oggettive o logiche.”

Il 26 luglio 2016 Gesù sta pregando presso suo Padre, affinché possa liberarci al più presto e non far accadere nulla e che la Terra possa purificarsi soltanto con la preghiera e con l’amore. Ma anche questo diventa difficile perché Dio è stanco…Dio è stanco!” l’8 marzo 2018 Gesù interviene: “Il Padre mio, non vuole più ascoltarmi, avete fatto troppo male” e Dio Padre avvisa il 31 dicembre 2018 alle ore 23:25 “Io, il Padre vostro, vi chiedo di leggere il libro di Giovanni, lì c’è scritto tutto ciò che accadrà, non fate finta di non saper leggere” ma poi il 19 febbraio 2019 precisa: “Io non ho mai allontanato nessuno, non sono cattivo, non sono quel vecchio che viene dipinto, Io non sono, ne vecchio e ne giovane, io sono l’Eterno Padre, buono e misericordioso.” quindi il 7 agosto 2021 un messaggio di Gesù alle ore 19:00 annulla la bontà e la misericordia avvisando: “Aiutami figlia mia! Non posso, non posso più tenere il braccio di mio Padre, tutto è su di voi e sarà un continuo di persecuzioni, malattie e ipocrisie.”

Il 16 giugno 2020 un messaggio rassicura il Pianeta: “Figli, abbiate ancora un po’ di pazienza, il male sta per essere sconfitto da questa terra.” ma seguiranno purtroppo pandemie, guerre, ed altre catastrofi.

Il 21 giugno 2016 la preoccupante comunicazione: “…pregate per il Papa, perché sarà breve il suo pontificato.” Da allora sono trascorsi quasi sette anni e a parte qualche acciacco tipico dell’età, Francesco continua a svolgere la sua quotidiana attività; forse bisogna intendersi sul concetto di “brevità”.

La Chiesa, il transumanesimo e la protestantizzazione

Una costante dei sette anni di messaggi è la denuncia di quanto accade in Vaticano:

Il Vaticano subirà un grande dolore. All’interno di esso in questo momento ci sono Cardinali e Vescovi che saranno costretti a scegliere la via del male allontanandosi dall’unica verità che porta al Padre.” – “Non pensate che al Vaticano facciano cose belle per l’umanità, è tutto falso. Molti uomini di Chiesa sono falsi, i pochi santi preti saranno perseguitati così come il popolo di Dio.” – “Il maligno sta per prendere il trono all’ interno della chiesa al posto di mio Figlio e presto l’eucarestia sparirà.” – “Piccoli miei, seguite soltanto le sacre scritture perché la confusione della Chiesa vi sta destabilizzando, la massoneria sta avanzando velocemente e anche Dio sta velocizzando i suoi tempi.” – “Ormai il protestantesimo sta incalzando nella Chiesa e molti non credono più che nell’Eucaristia c’è mio Figlio vivo. A breve non riconosceranno neanche me come la Vergine Immacolata concepita senza peccato.” – “Oggi questa Chiesa modernista continua a farmi soffrire, desidero che i sacerdoti continuino a portare la talare…” – “Pregate per il Papa che nonostante tutte le difficoltà tiene unita la vera fede.” quindi l’obbligo dell’abito talare come auspicato da Mons. Lefebvre: “La veste talare raggiunge questi due fini in maniera chiara e inequivoca: il sacerdote è nel mondo senza essere del mondo, se ne distingue pur vivendoci, ed è in tal modo protetto dal male” assieme al modernista Francesco, “Defensor Fidei”, ostacolo all’élite mondiale, alla massoneria ed al comunismo: “Pentitevi! Figlia mia, la massoneria e la loro stravagante forza malvagia, hanno allontanato i rappresentanti della Chiesa dalla vera fede cristiana” (ancora incertezze con l’italiano), “pregate per la Chiesa, dove presto annunceranno l’unica religione e l’appoggio al transumanesimo”, “Il comunismo sta avanzando, entrerà anche nella Chiesa e voi ancora non capite.”.

Volutamente abbiamo deciso di non elencare i “segni divini”, sanguinamenti, scritte in aramaico, moltiplicazione di generi alimentari, stigmate, apparizioni, fenomeni celesti … che abbondantemente si sono manifestati durante i sette anni e che hanno meravigliato le folle.

“L’allegoria religiosa è entrata a far parte del tessuto della realtà e vivere in questa realtà aiuta milioni di persone a tirare avanti e a essere migliori. [Robert Langdon: docente di iconologia religiosa all’Università di Harvard. Protagonista del Codice Da Vinci di Dan Brown.]

