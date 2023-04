Ricette da Rialto

English Version

La serie di video dell’Associazione Progetto Rialto dedicata ai piatti della tradizione veneziana preparati da Andrea e Daniela Vio porta diverse generazioni della tradizione della Pescheria di Rialto e della gastronomia veneziana nelle cucine e nelle tavole di tutto il mondo.

Diversi anni fa, Andrea Vio, che lavora al Mercato di Rialto da oltre 45 anni, decise di rispondere alle tante domande che gli rivolgevano su come tagliare, pulire e preparare il pesce.

Andrea deve le sue abilità prima a suo nonno e poi a suo padre, che andava a trovare fin da bambino al banco del Mercato di Rialto per poi lui stesso restarci a lavorare per qualche decennio. Daniela, sua moglie, è praticamente cresciuta nel ristorante di famiglia, “Da Forner”, dove pure lavorava spesso quando c’era bisogno di una mano. È lì che ha imparato a preparare le specialità della tradizione locale dalla zia, che ancora oggi le dà consigli di cucina.

Insieme Andrea e Daniela hanno dato vita alla serie di video Dal Banco al Tavola” per l’Associazione Progetto Rialto, condividendo, dal cuore della città, ricette tradizionali e tecniche di preparazione delle pietanze.

Ytali.com è lieta di annunciare che, con la gentile collaborazione dei nostri amici di Progetto Rialto, offrirà ai suoi lettori questa serie di video unici e deliziosi, ora aggiornati con sottotitoli e testo in inglese. Li pubblicheremo periodicamente: un regalo speciale, grosso modo ogni mese grosso.

Siamo particolarmente entusiasti di questa serie e della sua condivisione con i nostri lettori, e con grande piacere la iniziamo con un piatto umile, saporito, un simbolo della cucina veneziana: il risotto di go’.

Risotto di go’. Ingredienti per 4 persone: 800 grammi di ghiozzo (go’), 400 gr. di riso; 3 spicchi d’aglio; 2 coste di sedano; 30 gr. di burro; grana o parmigiano grattuggiato, sale, pepe, olio extravergine di oliva; 1,5 l. d’acqua per il brodo. Tempo di preparazione 30 minuti. Tempi di cottura: 40 minuti per il brodo, 20 per il riso.

Nel frattempo il sesto evento di Progetto Rialto, il ciclo di Lezioni della Storia 2023, è prossimamente in programma, il 18 aprile 2023, presso la Galleria Accademia e online sul canale YouTube channel di Progetto Rialto o sul sito dell,Accademia, con inizio alle 17:00.

La lezioni di Storia. Il mercato dell’arte. L’arte del mercato

La presentazione di questa settimana vedrà protagonista Clarissa Ricci, dell’Università di Bologna, che interverrà sul tema: “Venezia, il mercato più bello del mondo”: la politica commerciale della Biennale di Venezia”, una ricostruzione dei rapporti tra artisti, galleristi, collezionisti e la Biennale che propone un viaggio nella storia del mercato dell’arte. Una storia che si snoda fino all’inizio del nuovo millennio, quando l’arte nel mondo globalizzato e l’affermazione delle fiere d’arte consolidano l’attuale sistema dell’arte contemporanea.

