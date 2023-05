Arcavacata. Cinquant’anni fa

La parola chiave del primo numero del 2023, il prossimo, della rivista Arel è devianti.

Premessa. Arcavacata, la collina più impervia

di Mariantonietta Colimberti

Cinquant’anni fa si apriva il primo Anno Accademico dell’Unical, l’Università della Calabria fondata da un originale e anche un po’ stravagante professore venuto dal Nord. Profilo internazionale, soggiorno di lavoro nell’India di Nehru, perfezionamento a Cambridge, cattolico democratico e consigliere economico di Aldo Moro, Nino Andreatta in un anno e mezzo era riuscito nell’impresa impossibile di far nascere dal nulla un ateneo di stampo anglosassone sulla collina di Arcavacata, a Rende, in una delle regioni più arretrate d’Italia, la Calabria, vocata allo spopolamento: il censimento del 1971 aveva certificato che in un secolo gli emigrati erano stati più numerosi della popolazione residente.

Per raggiungere l’obiettivo in un tempo così breve – con le procedure normali ingigantite dalle lungaggini burocratiche e dai piccoli e grandi “boicottaggi” sempre in agguato in realtà complesse come quella calabrese degli anni Settanta sarebbero occorsi dai quattro ai sei anni, era stato calcolato – Andreatta, eletto a maggio ’71 primo rettore della nascente università, deve incalzare istituzioni, banche, architetti, progettisti e ditte costruttrici per realizzare almeno il cosiddetto edificio polifunzionale indispensabile per avviare le lezioni. Non solo: deve armarsi di piglio decisionista per chiamare (e convincere spesso con qualche fatica) docenti da altre regioni, deciso com’è a non farsi condizionare dalle pressioni e dagli appetiti locali, scelta che costerà a lui, a Paolo Sylos Labini e ad Adriano Vanzetti una denuncia, un processo e molta amarezza. Non è facilissimo, perché non tutti sono pronti a fare i bagagli e prendere il treno per il profondo Sud. L’università che Andreatta ha in mente, infatti, è stanziale, sia per i professori sia per gli studenti. Un campus, sul modello anglosassone. Il suo entusiasmo contagia un manipolo di giovani professori che arrivano da varie università italiane, di formazione e culture diverse, soprattutto del Centro-nord. In poco tempo riesce ad avviare anche le procedure per l’ammissione degli studenti, affidata a un mix di reddito-merito misurati da un calcolatore. Tra le materie obbligatorie per tutti, lo studio della lingua inglese.

Con i presidenti dei Comitati ordinatori (Elio Giangreco, Gianvito Resta, Gianfranco Ghiara e Sylos Labini), con Antonino Mandolfino (che sarà il primo direttore amministrativo, vero e proprio braccio destro del rettore) e con il primo nucleo di docenti (tra cui i sociologi Giordano Sivini e Ada Cavazzani) e giovani collaboratori come Bruna Adamo e Franco Bartucci, che percorreranno in ruoli diversi la loro successiva carriera in università, Andreatta lavora incessantemente e il 15 dicembre 1972 l’Anno Accademico può incominciare. Una curiosità che è stata raccontata in occasioni pubbliche anche dal diretto interessato: nel frenetico lavoro di vaglio dei curriculum per la scelta dei docenti Andreatta si vede rifiutata la candidatura del venticinquenne Mario Draghi, che non conosceva direttamente ma del quale aveva apprezzato il profilo di studi internazionali sottopostogli da Alberto Quadrio Curzio ed Ezio Tarantelli. Il futuro Governatore della Banca d’Italia, Presidente della BCE e Presidente del Consiglio viene giudicato “senza pubblicazioni sufficienti”. Quattro anni dopo Andreatta lo indicherà nuovamente a Federico Caffè per un incarico alla Facoltà di Sociologia a Trento. E questa volta verrà ascoltato.

Appena inaugurato l’anno accademico studenti e docenti si misurano subito con l’idea di università viva e legata al territorio che il suo fondatore ha portato con sé: tra fine dicembre 1972 e inizi ’73 una gravissima alluvione colpisce i territori dei versanti jonici della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte. Andreatta e i professori del Dipartimento di Sociologia e Scienze Politiche decidono di inviare studenti e docenti a Fabrizia, in provincia di Catanzaro, uno dei principali comuni interessati. Testimoni di allora ricordano ancora il rettore, arrivato per un sopralluogo, accovacciato per terra su un pavimento intriso di fango, intento a discutere con le persone anziane del paese.

Università legata al territorio sì, ma non “paesana”; al contrario, l’università deve essere in grado di fornire «personale alle aree più sviluppate del paese», dice Andreatta in più occasioni, pensando alla formazione di quadri dirigenti per l’amministrazione pubblica, attraverso gli insegnamenti di Ingegneria del Territorio e Scienze economiche e sociali. Vuole costruire una università di qualità, perché senza la qualità, afferma nel bellissimo discorso di commiato che qui pubblichiamo, «anche le rivoluzioni diventano straccione. Senza qualità le scritte sui muri non hanno l’incidenza del “no pasaran! di Madrid del 1937».

Un discorso che Andreatta pronunciò in un’aula affollatissima il 30 maggio del 1975. Il richiamo di impegni politici sempre più pressanti a Roma – nel 1976 entrerà in Senato come esterno eletto nelle liste della Democrazia Cristiana – ebbe la meglio su una esperienza che era stata affascinante e totalizzante, ma che proprio per questo aveva richiesto energie esorbitanti non risparmiando al contempo dispiaceri e durezze. Tuttavia, le parole con le quali Andreatta “consegna” la sua creatura agli studenti e ai docenti che lo ascoltano immobili sono prive di rancore e piene di suggerimenti e di visione del futuro possibile per quell’ateneo (parla addirittura di studi sull’energia solare!) e per quella terra difficile. Una lezione di vita, un lascito prezioso e duraturo.

In cinquant’anni dall’inizio di quella storia l’Università della Calabria ha percorso molta strada che è stata raccontata in articoli e volumi di giornalisti e studiosi. Non siamo in grado di dire se quel sogno di Andreatta («creare al Sud una città di giovani ai quali offrire, in una terra abituata a vedere i suoi figli partire, un motivo per restare») si sia realizzato appieno e risponda all’idea che ispirava il suo fondatore. Però sappiamo che quella città di studenti e professori sorta sulla collina di Arcavacata oggi eroga 80 corsi di laurea di cui 15 in inglese, master, scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento dove arrivano giovani da oltre 80 Paesi. Una strada lunga cinquant’anni, partita dall’aula rotonda dell’edificio Polifunzionale e dalla visione di un “deviante” di genio.

“A voi il compito di costruire una tradizione di qualità”

di Nino Andreatta

L’Università, come luogo dove si producono idee, teorie, ricerche, guardando al di fuori di se stessa, al di fuori anche della realtà regionale, potrà essere utile alla Calabria. Questa regione, prima che di tecnici, di politici, di critici del suo sistema politico, ha bisogno di sentirsi nel flusso della vita del mondo. Ha bisogno che qualcuno in questa università, magari in qualche settore non immediatamente del tutto utile sul piano operativo o sul piano della lotta politica e sociale, sia in contatto con il resto della comunità scientifica internazionale.

La provincia italiana va riscattata dal suo senso di ozio, dal suo senso di frustrazione, di malinconia. Va rimessa nel giro dell’ottimismo, con la dimostrazione che è possibile, qui, produrre dei lavori che facciano parte di quell’ideale mondo della produzione scientifica, di quella comunità internazionale che supera le barriere ideologiche, le barriere politiche, e che rappresenta ciò che più è simile, ciò che più è vicino al concetto di umanità dei filosofi.

Ecco perché, dunque, è estremamente importante che in questa Università si rafforzino alcuni nuclei.

Sono partiti – nel campo della chimica, della difesa del suolo, della scienza della terra, della fisica, della meccanica – progetti di ricerca. Vi sono settori in cui da parte del Ministero della Ricerca Scientifica, del CNR, si guarda all’Università della Calabria come possibile luogo in cui concentrare le risorse nazionali per portare avanti ricerche in settori avanzati e nuovi: è il caso dell’energia solare, dove esistono delle possibilità. Possibilità che spetta anche a noi realizzare, possibilità che i programmi finalizzati del CNR in questo settore vengano localizzati in questa Università. È certo che questo aspetto, questa necessità di sfondare in qualche settore della ricerca, condiziona tutto il successo anche in termini didattici, anche in termini della influenza che questa università può avere per ribaltare le condizioni del Mezzogiorno, di questa regione in particolare, e che questo è legato alla capacità di creare un clima, un momento di distacco in cui sia più facile la produzione della ricerca. E qui passiamo a un altro problema: il problema del far convivere una tensione politica, sociale, l’attenzione verso una opposizione totale che caratterizza molti ambienti dei professori e degli studenti di questa Università con quel distacco, quel momento di riflessione che è invece necessario per la produzione della ricerca. Io ritengo che la tensione di ripensamento, di contestazione, di questa Università sia un dato prezioso. È importante rovesciare la funzione subalterna della piccola borghesia meridionale alle vecchie consorterie o ai nuovi partiti. È importante che nel Mezzogiorno nascano su una tradizione seria di lavoro scientifico gruppi di intellettuali capaci di portare avanti un discorso non semplicemente di opposizione marginale, ma anche di opposizione totale.

Però vi è, amici miei, il problema che l’Università deve anche produrre lezioni, ricerca, eccellenza nella ricerca. Vi è una certa tradizione di tipo un po’ sindacale nel considerare la ricerca come una attività che può essere portata avanti senza nevrosi, tensioni, senza pagare uno scotto in termini di felicità personale nel momento in cui questa ricerca viene svolta. Esiste per il futuro il problema di trovare un rapporto tra strutture dell’Università che, rispondendo a questa volontà, a questa tensione politica, tendono ad essere assembleari, a comportare un notevole costo perché le decisioni siano prese, con, invece, quel momento di riflessione, di distacco, di inattualità, che è caratteristica psicologica del farsi della ricerca. Da questo punto di vista nascono tutta una serie di riflessioni sui nostri ordinamenti, oltre che sui nostri atteggiamenti. Per una certa parte lo Statuto dell’Università della Calabria non è stato realizzato. Non è stato realizzato perché quando chiedemmo alle forze politiche esterne alla regione di dar vita a quelle strutture, a quegli organismi che dovevano rappresentare il coordinamento tra il lavoro dell’università e la particolare espressione della cultura e della vita sociale e politica calabrese, non trovammo una risposta immediata, anzi non trovammo alcuna risposta. Come non la trovammo quando, l’anno accademico scorso rilanciai con i sindacati e con voi la proposta che sulle rappresentanze fossero i nostri ordinamenti ad essere realizzati e non quelli della struttura universitaria nazionale, in quanto prevedono forme di presenza nei diversi corpi dell’Università pur mantenendo la loro autonomia e quindi evitando, come è stata preoccupazione di chi ha scritto lo Statuto, forme troppo spinte di cogestione […].

Credo che non debba essere fonte di recriminazione il discorso dei limiti e dei modi in cui attuare lo Statuto, ma debba essere un momento in cui, dopo le esperienze fatte in questi anni, si sceglie di attuarlo in quelle parti e in quelle forme che permettono di non creare tensioni con quel minimo di realtà nazionale esistente […].

Credo, quindi, che debba essere ricontrollato e riverificato lo Statuto e che le dichiarazioni di legittimismo del fronte allo Statuto debbano essere verificate poi nei concreti comportamenti.

Certo, in questa Università il superamento psicologico delle facoltà, né a livello di studenti né a livello di professori, è una realtà esistente. Io spesso in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico ho sentito professori che parlavano a nome della loro facoltà con la boria del corpo. E quindi credo che i problemi siano aperti e non si tratti di fare il puntiglioso controllo di quanto è stato applicato o di quanto non è stato applicato, quanto della necessità di tirare le fila delle esperienze dopo tre anni di applicazione e decidere come andare avanti. Da ultimo, vi è il problema del rapporto con la Calabria, vi è il problema del rapporto tra Università e politica.

Credo che un secondo rapporto si sia creato in questi anni, un rapporto che è passato da una fase di incomprensione alla fase successiva in cui per opera degli studenti e di molti professori si è vista una partecipazione diretta. Per cui, di fatto, la creazione di attività produttive in questa regione sopporta costi assai più elevati che non in altre regioni e non sono compensati dall’esistenza di contributi e di incentivi. Vale a dire che accanto a un moderno sistema di relazioni industriali e sindacali ne permane uno di relazioni pre-capitalistico e clientelare in cui la selezione del personale viene fatta tramite circuiti politici: questa è l’esperienza viva anche delle difficoltà incontrate nel fare una politica del personale in questa Università.

La coesistenza di due sistemi garantistici, il sindacato da una parte e il sistema garantistico antico dall’altra, rappresenta un appesantimento, una sovrapposizione di costi a costi che rende terribilmente difficile effettuare delle iniziative in questo paese; e questo è legato, connesso a un certo modo di organizzarsi della politica che tocca quasi tutte o tutte le forze politiche.

Naturalmente, siamo in campagna elettorale e quindi ciascuna forza politica vede nell’altra questi difetti; ma come osservatore esterno, neutrale come si può essere, come può essere una persona profondamente impegnata in politica come sono io, ma che vuole mantenersi neutrale in questo giudizio, dico che ho l’impressione che questa caratteristica nel sistema politico calabrese vi sia e sia molto diffusa anche là dove vi è consapevolezza intellettuale dei pericoli, delle contraddizioni, della negatività di questo sistema.

Ecco perché mi sembra importante che l’Università scelga piuttosto le vie delle battaglie civili, la via di Salvemini, l’identificazione di problemi e l’esame di tutte le proposte che emergono, mentre

spesso sento riflessi nel Mezzogiorno temi riformistici negativi al suo sviluppo. Ecco perché mi sembra che il modo di porsi di fronte alla politica di questa Università debba essere quello della partecipazione impegnata, di compiere il proprio dovere di cittadino e anche quello di dar vita a una produzione scientifica, nella convinzione che l’Università possa puntare a diventare un nuovo agente delle riforme del Sud.

Da questo punto di vista chiedo anche qui una cautela, partendo dalla necessità di darsi cura, di impegnarsi per una ricerca della qualità, anche nel rispetto dell’architettura. Penso che la ricerca della qualità sia importante per una università e che non esista una gerarchia prestabilita di università secondo le sedi prefettizie, che sono più importanti se di una città di due milioni di abitanti rispetto a una città di cinquantamila.

È ancora possibile fare di questa Università quella Università di cui, forse nella fantasia troppo eccitata di certi vostri pubblicisti, si parlava prima del ’68. L’abbiamo fatta contro ogni speranza, l’abbiamo fatta quando ormai in Calabria si riteneva che non sarebbe stato più possibile, che avrebbe seguito le vicende del quinto centro siderurgico o di altri edifici promessi. L’abbiamo fatta perché sentivamo la profonda vergogna, di italiani non calabresi, di fronte a promesse non mantenute. Però il problema oggi è di farla vivere, di farla competere, il problema è quello di sentire che il lavoro alla fine paga, paga sia se si deve fare la rivoluzione, sia se si deve semplicemente svolgere una professione. Senza qualità anche le rivoluzioni diventano straccione. Senza qualità le scritte sui muri non hanno l’incidenza del “No Pasaran! ” di Madrid del 1937, ma hanno il senso dello squallore di piccoli maniaci che riempiono i muri di ghirigori. Difficilmente questi diventeranno espressione politica. Diventano solo espressione di patologia psicologica, di nevrosi, e la moltiplicazione è tipica della nevrosi. “¡No pasarán! ” sta lì su un muro abbattuto dalle cannonate con la forza della sua evidenza. Ma immaginate su quello stesso muro mille “¡No pasarán! ”: tutta la forza, tutto il vigore di quella fotografia, che per trent’anni è stata il simbolo dell’antifascismo europeo, sarebbe perduta.

Credo che la ricerca di qualità, anche quando si vogliono mettere in moto forze, tensioni, quando si vuole dimostrare il rovesciamento di certe abitudini, di certi abiti vittoriani, di certe tradizioni di perbenismo mal posto, anche nella contestazione, sia estremamente importante.

A questa qualità nella ricerca, nella lotta politica, nei rapporti tra di noi, a questa qualità nella espressività è estremamente importante che questa Università trovi forme nuove di espressività. È

importante che accanto al momento analitico della ricerca vi sia questo momento espressivo, che avvenga nella ricerca di una eccellenza per cui una Università è qualche cosa di assolutamente diverso da qualunque altra istituzione. Questa diversità sopravvive alla caduta e alla trasformazione dei regimi politici, poiché l’università ha avuto questa caratteristica nella storia dell’Occidente, di essere stata vettore, ma di essersi mantenuta fedele a se stessa, fedele ad alcune tradizioni attraverso la sua storia di circa mille anni. Concludendo, credo che sia stata una avventura insolita e piuttosto eccezionale per alcune persone come Ghiara, come Sylos (nomino le persone che ormai sono fuori da questa Università), come me che ne sto uscendo, avere partecipato all’avvio di una realtà complessa e contraddittoria, di una realtà che si proietta in un orizzonte di tempo molto lontano quale una università. E credo che coloro che sono stati studenti nei primi anni, in particolare del primo anno, nonostante molte incomprensioni, nonostante un cifrato gergo di polemiche reciproche, abbiano il senso di avere condiviso una importante avventura che non a molti è dato condividere. Qualche volta dicevamo che l’esperienza di fondare una nuova università è stata condivisa solo dai cancellieri di Barbarossa, ormai morti da molti, molti anni. Ecco, ho l’impressione che adesso dobbiamo mantenere, con un po’ di distanza dalle polemiche di tutti i giorni, il senso che tutti abbiamo partecipato e stiamo partecipando a una avventura importante, che stiamo costruendo una tradizione.

Possiamo costruire una tradizione sciatta, contraddittoria, o possiamo stabilire una tradizione con la tensione alla ricerca della qualità e dell’eccellenza. Possiamo stabilire un rapporto corretto con la politica o possiamo ricostruire un rapporto di sudditanza, di clientela, con la politica. Possiamo fare della ricerca innovativa o possiamo fare della ricerca puramente ripetitiva e compilativa. Tutto questo è affidato a noi, cioè è affidato a voi. Il mio augurio più sincero, più amicale, che sia possibile per voi trovare la tensione collettiva, i leader nella ricerca, nell’amministrazione, nella vita studentesca, perché l’Università possa scegliere questa strada della qualità.

