“È la nostra città” sarà un evento all’Ateneo Veneto

L’ultimo libro di ytali, È la nostra città, sarà presentato a Venezia, nell’aula magna dell’Ateneo Veneto, il 7 giugno alle 18. Con i curatori, parteciperanno molti degli autori e dei personaggi del libro. Con Gianni De Luigi, che lo condurrà, e con gli interventi musicali di Giovanni Dell’Oolivo, l’incontro promette di essere, più che una presentazione, un pop up event, un evento con un che di spettacolare, con l’idea di riflettere e rilanciare la vitalità raccontata dai protagonisti del volume. La vitalità di una città che esiste e che esiste, nonostante tutto.

Il libro, dodici euro, può essere acquistato a Venezia nelle librerie Mare di Carta, La Toletta, Cafoscarina e online su Streetlib e tramite le principali piattaforme librarie: Amazon, Feltrinelli, MondadoriStore, IBS

