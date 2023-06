Da San Francisco a San Francesco. Il percorso narrativo di Lawrence Brucia

L’avventura di Lawrence Brucia in Italia inizia sette anni fa a Livorno: Lawrence è legato all’Italia dalle origini della sua famiglia, con un antenato partito per l’America nel 1903, assieme a migliaia di connazionali in cerca di fortuna oltreoceano. Terza generazione made in USA, manager di successo con azienda di proprietà a San Francisco, felicemente pensionato, Lawrence “scopre” come molti italoamericani la ricchezza artistica, spirituale e culturale della bella Italia in età matura, e a Livorno si imbatte in un affresco antico, in un convento francescano che raffigura Francesco Bernardone da Assisi, quando appena ventenne, nel 1204, lascia le ricchezze della casa paterna per mettere in pratica il messaggio evangelico spogliandosi dei beni materiali e dedicarsi a una vita spirituale con la cura dei più poveri in “fraternità, umiltà, povertà”.

L’autore, fotografo per passione, inizia un percorso di studio sulla vita del Patrono d’Italia ed elabora nel suo laboratorio fotografico a San Francisco diversi scenari partendo da un disegno, con uno sfondo che richiama la natura e il Santo di Assisi interprete di varie rappresentazioni teatrali fermate dallo scatto fotografico: grande formato in materiale acrilico, oltre due metri di lunghezza per quasi due di altezza, dieci pannelli sostenuti da montanti di legno occupano quattro sale al piano ammezzato del cinquecentesco palazzo della Cancelleria e rappresentano la personale interpretazione di Brucia di vari momenti della vita di Francesco: penitenza, isolamento, riflessione, affetto verso la madre, ispirazione , determinazione, sfida, tolleranza, tentazione e dolore.

L’autore fa immergere i visitatori nei momenti salienti della vita del Patrono d’Italia assieme ad altri personaggi, come la madre, oltre a Chiara e Leone e Sorella Povertà con il lebbroso che tutti evitano ma che Francesco cura: interpreti amici e parenti dell’autore, in posa con lo sfondo di natura ed oggetti antichi.

Le volte affrescate delle suggestive sale dell’antico palazzo pontificio riflettono la musica che fa da sfondo alla mostra, musica elaborata da Brucia stesso.

Lawrence Brucia con Barbara Marengo

Le grandi fotografie sono state recentemente esposte a Poppi in Toscana, a Custonaci in Sicilia, paese in provincia di Trapani da dove proviene la famiglia di Lawrence, e, dopo la tappa romana, partiranno per Assisi.

Non poteva mancare un tocco di tecnologia: per i più piccoli sarà possibile collegarsi dal 1 luglio al sito themasktrilogy. L’autore ha immaginato che la misteriosa maschera mortuaria di San Francesco abbia viaggiato per l’Europa attraverso i secoli finendo nelle mani di personaggi storici realmente esistiti dei quali viene narrata la storia, e attraverso il “gioco di avventura The Mask Trilogy” gratuitamente si potranno cercare e seguire indizi per scovare l’immaginaria maschera.

Lawrence Brucia rende omaggio al “Bel Paese” attraverso storia, religione, architettura e tecniche fotografiche attuali che ci portano in un mondo vivo di otto secoli fa ricreato in uno studio fotografica affacciato sull’Oceano Pacifico con le luci, le suggestioni, la spiritualità del Medioevo italiano.

servizio fotografico di Gianpaolo Scarante

