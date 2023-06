Ticket d’accesso. Siamo ancora agli slogan

Si sono svolte nella scorsa settimana due commissioni consiliari che hanno ripreso il tema del contributo d’accesso di cui si parla di mesi: la delibera di Giunta che doveva rivoluzione l’accesso in città storica e nelle isole risale al maggio del 2022 ma non è mai arrivata in Consiglio comunale per la sua approvazione. Eppure era stato annunciato in pompa magna che il provvedimento sarebbe entrato in vigore a partire dal 16 gennaio del 2023. L’occasione per riprenderlo in mano è stato analizzare le osservazioni arrivate dai cittadini in un percorso partecipato (Proposte pervenute da parte dei portatori di interesse | Comune di Venezia.) dalle mille falle che meriterebbe un articolo a parte su un tema tutt’altro che banale ovvero cosa l’attuale amministrazione intenda per percorsi partecipati.

Ma rimaniamo sul tema del contributo d’accesso. Cosa è emerso nei lavori consiliari?

Nulla che potesse aiutare ad avere delle risposte alle domande che interessano a tutti i veneziani e non solo: quando entrerà in vigore? Chi saranno gli esentati? Sono stati affrontati i rischi sul tema privacy sollevati dal Garante nazionale? Qual è la soglia di turisti che secondo l’attuale amministrazione dovrebbe dare il via al pagamento della tassa d’entrata?

Coda di turisti al Traghetto di San Tomà

Risposte purtroppo zero e ciò conferma che l’amministrazione Brugnaro non è in grado di affrontare la gestione dei flussi turistici, un problema di certo complicato che però non si risolve da solo, continuando a rinviare misure e invocando, come spesso accade in tanti temi che riguardano il governo della città, una qualche norma del Governo nazionale. Intanto, a mezzo stampa, il Sindaco ha annunciato una sperimentazione del contributo nei “giorni caldi” del 2024 e dal bilancio del Comune di Venezia sono stati depennati gli introiti che erano stati previsti. Nel mentre l’estate è appena iniziata e abbiamo già assistito a code ai battelli, moto ondoso, calli affollate. Non solo: i turisti hanno scoperto anche i traghetti da parada e quindi sono spesso e volentieri anch’essi saturi.

Per capire quanto siamo ancora lontani da una quadratura del cerchio, merita un approfondimento particolare il tema del “numero soglia” ovvero da quale “quota” bisognerebbe pagare per entrare in città. Il che ci porta dritti al tema della Smart control room ovvero lo strumento che oggi dovrebbe dirci giorno per giorno, ora per ora, quante sono e a quali categorie appartengono (residenti, turisti stanziali, turisti pendolari, studenti, ecc.) le persone in città Il tutto attraverso un complicato meccanismo di raccolta e gestione dati accumulati dalla stessa ma anche da altre fonti e in questa “stanza” elaborati.





Smart Control Room al Tronchetto

SMART CONTROL ROOM

Sulla tipologia dei dati provenienti dai telefonini sono già sorti dei problemi non da poco balzati agli onori della cronaca. Ad aprile dello scorso anno, sulla stampa locale e nazionale, si parlò di ben quarantamila ospiti tracciati in una notte ma non registrati nelle strutture alberghiere ed extralberghieri. Tutti posti letti abusivi? Ma se un cellulare si sposta e rimane inattivo il sistema non riconosce lo spostamento e questo avviene soprattutto nelle ore serali e di notte quindi falsando il dato delle persone presenti in città.

Oppure prendiamo i dati forniti alla stampa per il Redentore: da dove venivano? Non certo dalla Smart control room, infatti è emerso come il numero stimato di presenze derivi dal numero presenze di barche in bacino catturate da telecamere e dalle 42.000 prenotazioni sulle rive contingentate e da una stima di persone che hanno assistito da abitazioni private e da rive più lontane non soggette alla prenotazione.

E quindi i dati della Smart control room? Quali sono? E come sono elaborati questi dati? Quali modelli sono applicati e adattati per migliorarne l’efficacia? In particolare sui dati di flusso è necessario capire quali siano i modelli applicati e come sia manutentati al fine di affinare sempre più il dato.

La Smart dovrebbe offrire la possibilità di sviluppare strumenti di analisi innovativi per lo sviluppo delle politiche di governance dei flussi turistici in modo sostenibile (sociale, ambientale ed economico). Il modo più semplice di farlo è coinvolgere enti di ricerca, altre amministrazioni pubbliche e stakeholders in un tavolo comune dove si possono fare delle analisi predittive di vari scenari medianti i dati e i modelli sviluppati e prendere delle decisioni condivise a livello strutturale su specifiche problematiche. Se la Smart rimane solo un collettore di dati che vengono “interpretati” a senso unico quando si vuole giustificare decisioni già prese o per questioni di sicurezza, allora è del tutto inutile.

Solo pochi giorni fa si è svolto all’Università Ca’ Foscari un interessante seminario che affrontava questo tema Big Data e gestione delle destinazioni turistiche (Evento: Big Data e gestione delle destinazioni turistiche – Unive) che poneva sul tavolo dati provenienti da un altro grande operatore della telefonia mobile. Sono intervenuti Regione Veneto, amministratori locali come la sindaco di Cavallino-Treporti e indovinate chi era assente seppur invitato? Ovviamente l’assessore al Turismo del Comune di Venezia Simone Venturini.

La Smart è stata “costruita” con l’utilizzo di finanziamenti pubblici e quindi la trasparenza e la condivisione dei dati dovrebbe essere naturale e dovrebbe avvenire con dei protocolli chiari. Invece è tutto avvolto in un’aura di mistero che nasconde solo l’incapacità/non volontà della giunta di adottare politiche sulla gestione dei flussi.

Da parte nostra su questo tema particolare abbiamo posto diverse domande all’Assessore Zuin in maniera insistente e l’assessore si è rifiutato di rispondere con l’arroganza che contraddistingue tanti che fanno parte di questa amministrazione.

Mercato ortofrutta di Rialto © Andrea MEROLA

LA SITUAZIONE ODIERNA

Quindi cosa abbiamo oggi?

Non abbiamo assolutamente idea di quale sia la soglia dei turisti rispetto alla quale poi far scattare la tassa d’accesso. Non abbiamo ancora idea se i Veneti saranno esentati dal pagamento dell’imposta come chiede la Lega Nord non tenendo conto che la gran parte dei turisti pendolari sono veneti. Non solo, nell’art. 7 del regolamento che dovrebbe arrivare in Consiglio comunale la Giunta può ridurre l’imposta a chi dorme in strutture alberghiere ed extralberghiere venete. Non abbiamo idea di quale portale sarà utilizzato per registrarsi ed eventualmente pagare (tema non da poco anche per i tour operator). Non abbiamo idea di quando partirà la sperimentazione.

Nel frattempo abbiamo proposto di introdurre una Ztl acquea, una Ztl auto, e di insistere per un accordo con i vettori ferroviari in modo da incidere prima che le persone siano già arrivate in città. Abbiamo proposto una vera carta dei servizi, ampliando l’offerta di servizi/scontistica non solo ai musei civici e al trasporto pubblico locale ma a una serie di servizi nei quali giocherebbero un momento fondamentale accordi con tour operator e categorie economiche in modo da far sì che fosse ben chiaro che la prenotazione è necessaria per vivere una visita di qualità e non un’imposta solo per entrare in città.

Per ora abbiamo solo la previsione di un meccanismo complesso,pervasivo e sproporzionato che non ha ben poco a che vedere con la gestione dei flussi in entrata né tanto meno all’interno della città. Renderà solo Venezia la prima città in cui è necessario pagare per entrare senza che ciò sia legato a un servizio per l’ospite il tutto senza aver prima condiviso con la città i dati che in teoria l’Amministrazione possiede grazie alla Smart control Room.

Il tema è molto complesso e sarà di certo necessario affinare il meccanismo che si introdurrà, ma iniziare una sperimentazione in questo modo appare, per usare un eufemismo, irresponsabile.

