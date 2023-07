D’Amico, il fascino dell’unicità

Di quella Lazio pistolera, caratterizzata dalla divisione in due clan che si detestavano reciprocamente e durante la settimana se le davano di santa ragione in allenamento, salvo poi far fronte comune la domenica per raggiungere l’obiettivo comune, di quella Lazio unica e irripetibile Vincenzo D’Amico era considerato la mascotte.

Nato a Latina il 5 novembre del ’54, approdò in biancoceleste nel ’70 e nel ’73, a soli diciannove anni, quando divenne uno dei punti fermi di quell’armata di magnifici scapestrati, per lo più scartati altrove e assemblati, come solo lui poteva fare, dal partigiano Tommaso Maestrelli, più un padre che un allenatore per i suoi ragazzi. Non a caso, proprio a Vincenzino il tecnico decise di sottrarre lo stipendio, dandogli di mese in mese ciò che gli serviva per le spese essenziali, affinché non li sperperasse e non si concedesse vizi che ne avrebbero potuto inficiare la carriera.

Una decisione impensabile al giorno d’oggi, nel calcio egemonizzato dai procuratori e dagli stipendi faraonici, in cui nessuno si preoccupa più della salute e della tenuta psicologica di giovanotti poco più che adolescenti che vengono dal nulla e arrivano, in pochi anni, a poter mantenere un tenore di vita che rischia, in alcuni casi, di distruggerli per sempre. Del resto, nel tempo del consumismo spinto all’estremo, degli sponsor che decidono ogni cosa e dei sauditi che possono permettersi di offrire contratti amorali, contro cui un’Europa ormai colonizzata dagli investimenti stranieri è costretta a rimanere in silenzio, in una fase storica del genere, un personaggio come Maestrelli non potrebbe esistere. E nemmeno uno come D’Amico, tutto estro e generosità, genio e sregolatezza, levità e attaccamento alla maglia; uno che ebbe la fortuna di giocare per una stagione nel Toro ma poi scelse di tornare alla Lazio, in Serie B, perché lontano dai colori con cui era cresciuto e si era affermato non sapeva stare.

Pino Wilson, Vincenzino D’Amico, Giorgio Chinaglia

Lui che non aveva meno tecnica di Rivera, che se fosse nato in Brasile, probabilmente, avrebbe duettato con Pelé, che se fosse nato in Olanda sarebbe stato titolare nella Nazionale di sua maestà Cruijff, lui, Vincenzo D’Amico da Latina, si tatuò addosso i colori biancocelesti e li amò al punto di rinunciare a una carriera stratosferica pur di rimanere fedele agli ideali e alle passioni della gioventù. Altri tempi, direte voi. In effetti, se fosse stato un campione al giorno d’oggi, con ogni probabilità, avrebbe ceduto alle lusinghe di qualche squadrone inglese o magari del Real Madrid, o forse si sarebbe lasciato sedurre dalle sirene arabe che tutto possono comprare pur non avendo valori. Per fortuna, invece, D’Amico apparteneva a un’altra epoca, a una stagione del mondo in cui i soldi erano importanti ma non erano tutto, a una fase storica in cui i calciatori amavano le belle donne, le serate, i night e gli eccessi proprio come quelli attuali ma spesso incontravano un Maestrelli che li riconduceva sulla retta via, in una società non ancora votata allo sballo e priva del benché minimo senso della misura e del buon gusto. Sia detto senza alcun moralismo, ma quei ragazzi si sapevano divertire come oggi non sappiamo più fare, godendosi anche una sana partita a carte e vivendo con serenità persino le esagerazioni.

Era, come detto, la Lazio delle rivalità fortissime, delle dispute senza fine, delle inimicizie eterne. Chinaglia da una parte, Martini dall’altra e in mezzo il resto della squadra. Vincenzino viveva quel clima non certo salutare con naturalezza, andando avanti per la propria strada, facendosi custode del bello e dispensando giocate memorabili. Una volta, proprio Long John, gli tirò una pedata nel sedere per un tunnel subito da Mazzola: un episodio emblematico della classe ma, al tempo stesso, dell’indolenza di un fuoriclasse che, tra le sue molte virtù, non annoverava purtroppo la rabbia agonistica. Perché se D’Amico fosse stato anche concreto, se avesse avuto la stessa furia delle macchine da guerra attuali, probabilmente avrebbe riscritto la storia del calcio. A lui, invece, in quella Roma cupa e grigia, in quel tutto della politica, in quell’ambiente difficile e segnato dalle tensioni continue, a lui interessava solo giocare e divertirsi. E da guascone ha vissuto l’intera vita, anche quando la RAI lo ha scelto come commentatore. Infine se n’è andato, ad appena sessantotto anni, sconfitto dall’unico avversario che non è riuscito a dribblare. Unico, inimitabile, folle, precursore del disimpegno o, più semplicemente, desideroso di impegnarsi a modo suo. Senza mai lesinare un sorriso o una battuta, senza mai prendersi troppo sul serio, senza mai smettere di scherzare, neanche col destino che lo ha atteso al varco.

Immagine di copertina: I funerali di Vincenzino D’Amico

D’Amico, il fascino dell’unicità was last modified: by

D’Amico, il fascino dell’unicità ultima modifica: da