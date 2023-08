Zaia e Washington, Prosecco e Possagno

Val la pena spostarsi di pochi chilometri dalle Colline del Prosecco, amatissime dal primo governatore dei Veneti, Luca Zaia [primo per rinnovo di incarichi: tre, per ora], per visitare a Possagno una ricca raccolta di opere di un altro grande veneto, Antonio Canova. Vi si trova in particolare – frizzante di attualità – un gesso di una sua statua in memoria di George Washington commissionatagli dal parlamento del North Carolina.

Il primo presidente americano è raffigurato in veste di centurione romano. Deposti ai suoi piedi il bastone di comando e la spada, egli sta seduto, accinto a scrivere con lo stilo sulla tavoletta.

Dedicando l’opera alla Grande Nazione degli Stati Uniti di America, Canova ne esaltava, due secoli or sono, il sistema laico e costituzionale rappresentando Washington giusto nell’atto di scrivere la sua rinuncia al terzo mandato da presidente sostenendo che era pericoloso accentrare il potere per troppo tempo nelle mani di un solo uomo. Chapeau!

Quanto all’Italia, il limite dei due mandati è stato disposto con legge nel 2004, ma questo principio è stato recepito nello Zaiastan solo nel 2012 con una clausola che ha consentito di non conteggiare il primo mandato del nostro Zaia (2010-15).

Quanto al prossimo futuro, Il Mattino di Padova ci ha informato lo scorso 1° febbraio che Zaia in un incontro conviviale – in zona prosecco – ha assicurato gli amici di contare sulla riforma del ministro Calderoli che spazzi via questo stupido limite. Più di recente è stato anche più netto: “Chi sostiene la correttezza del limite dei due mandati lo fa con giustificazioni che rasentano il ridicolo, se non l’offesa”.

Anche George Washington voleva l’autonomia, ma le affinità di Zaia finiscono qui.

