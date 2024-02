Zanzibar. L’onda lunga del turismo

È una donna la presidente della Tanzania, la sesta dopo l’indipendenza dal Regno Unito nel 1961. Lei, Samia Suluhu, dal 2021 governa sugli oltre sesanta milioni di abitanti di quel Paese che si chiamava Tanganika, e che unitosi all’arcipelago di Zanzibar forma oggi la Tanzania: una laurea in Economia conseguita in Inghilterra, in politica dal 2000 per il Partito della Rivoluzione, guida un Paese che guarda al futuro con una popolazione giovane e ben disposta verso cambiamenti strutturali. Da una ventina di anni, soprattutto nel settore turistico, sono state impegnate risorse sulla costa orientale dell’isola di Unguja, che s’identifica con Zanzibar, due milioni di abitanti, anche con investimenti stranieri. Molto c’è da fare per i collegamenti stradali, mentre un aeroporto decisamente bello e ben tenuto riceve voli da Asia, Africa ed Europa, alimentando un turismo che ha già compromesso in parte l’ambiente e forse anche il tessuto sociale: se da un lato molte centinaia di persone hanno trovato un posto di lavoro dignitoso nel settore turistico, (uomini e donne sempre sorridenti, nella ristorazione, servizi, guide, autisti etc), le parti più delicate dell’antica isola di Zanzibar soffrono del deprecabile fenomeno dell’iperturismo che soffoca ad esempio piccole isole di sabbia incontaminate usate come base per le osservazioni della fauna marina e delle immersioni, prese d’assalto da decine di “dai”, tipiche imbarcazioni di legno a vela latina caratteristiche del Golfo Persico e dell’Africa Orientale.

Quelle che erano barche per il commercio di merci di ogni tipo, dal legno alle spezie, oggi sono usate per il trasporto dei turisti dalla capitale Stone Town a Prison Island e verso piccole isole di sabbia non lontane della costa. Prison Island, regno delle tartarughe giganti accudite con perizia dal personale, era isola di quarantena. Come sono arrivate fin qua le tartarughe giganti, oggi protette? A bordo delle navi dei mercanti, che due secoli fa attraversavano l’Oceano Indiano verso Ovest e la costa dell’Africa, stivavano anche tartarughe da usare come riserva di carne fresca, che una volta liberate si sono riprodotte e vivono la loro lunga vita qui. Ne abbiamo conosciuta una di 250 anni!

Le bianche sabbie delle piccole isole in mezzo all’Oceano sono diventate meta affrettata di escursione marina con pinne e maschere nonché di pranzo collettivo per centinaia di persone ospitate sotto svolazzanti teli di stoffa. Tutto viene trasportato via mare, e viene riportato a Stone Town a fine giornata, sedie, stoviglie, acqua, cibo, pinne e maschere, stuoie e cuscini, prima che la marea cresca e sommerga questa unghia di sabbia dove il mare caldo e limpidissimo fa ancora sognare se si distoglie lo sguardo dalla folla assiepata tra piccole grigliate di pesce e mercatini improvvisati. A Zanzibar non ci sono sacchetti di plastica ma solo di carta, lodevolissima regola, che non vale però per le bottiglie d’acqua o di bibite.

Anche Stone Town, la capitale dell’isola che dista quaranta miglia dal Continente, soffre del triste fenomeno del turismo di massa: fascinosa antica capitale del Sultanato di Zanzibar, centro amministrativo inglese durante l’occupazione britannica fino al 1961, dal 2000 Patrimonio dell’umanità Unesco, se ci si astrae dal traffico caotico offre uno spaccato fascinoso e interessante di quello che abbiamo letto o immaginato sull’oceano Indiano,ed ecco le spezie, le architetture coloniali, le genti di ogni etnia, mercatini e negozi, sorprendenti edifici coloniali, perfino la casa di Freddy Mercury, in un guazzabuglio di stili che vanno dall’indiano al moresco, dall’arabo al classico europeo.

Il vero stile swahili, multietnico e raffinato, con le balconate delle case di legno intagliato, le porte ornate da decorazioni di ottone, le pietre coralline dalle quali proviene il nome della città, Stone Town appunto. Si ricorda con la visita al Museo della Schiavitù il feroce mercato di schiavi che fino a fine XIX secolo trovava un nodo di smercio di neri rapiti sul continente razziati e venduti per i lavori nelle piantagioni di India e Malesia con il commercio in mano agli arabi, mentre gli europei impiantavano basi commerciali collegate all’India, e ricchezze infinite passavano da queste latitudini per il Nord del Mondo. Un triste e angusto sotterraneo dal quale si scende dalle stanze del museo degli schiavi mostra dove erano ammassati imprigionati uomini, donne e bambini destinati ad essere venduti, mentre una fossa con figure umane di pietra che emergono dalla terra ricordano la tremenda condizione nella quale vivevano questi esseri umani.

Portoghesi padroni per secoli delle rotte orientali, inglesi, francesi e tedeschi che erigono a inizio Novecento un ufficio postale tuttora funzionante con cassette postali, un forte arabo, una cattedrale anglicana e una cattolica, edifici in restauro e la memoria del mitico esploratore Inglese David Livingstone che partiva da qui per le sue imprese, il mercato di alimenti freschi e di spezie, moschee e hotel che conservano ancora l’atmosfera di inizio Novecnto, bambini giocherelloni in mezzo ai giardini…. Ma la vera ricchezza e bellezza è il mare.

Bianchissima spiaggia con mare azzurro blu e verde che si infrange con forza dove non c’è la barriera corallina: in quei tratti di spiaggia le onde alte e forti si abbattono sulla sabbia suscitando turbini mentre, dove la barriera esiste, la spiaggia é placida, la marea bassissima e l’acqua calda. Alghe scure offuscano tale acqua calda, palmeti altissimi contornano la spiaggia dal lato opposto al mare offrendo refrigerio. Si sta all’ombra delle palme: il sole è troppo forte, la battigia è incessantemente presidiata da gruppi di Masai, ragazzi alti e magri dal passo veloce, vestiti con una tunica rossa a disegni e un bastone in mano. Hanno piccoli negozi di souvenir sotto le palme, e gentilmente avvicinano i turisti che passeggiano in riva al mare, sorvegliati dalle guardie del villaggio turistico: la mattina le guardie stesse tracciano con un bastone una linea parallela al mare. I Masai si presentano con nomi improbabili come Alleluja o Caramella, gestiscono boutique con le insegne di Dolce e Gabbana, mondo convenienza, coop…. mentre altri ragazzi offrono gite in piroga verso la barriera corallina, barca a vela, di legno, spinta anche da lunghi bastoni sul fondale basso. La sabbia abbagliante non scotta, anche se ci si cammina sopra nelle ore più calde, e’impalpabile e non polverosa, morbida sotto le piante dei piedi, come borotalco.



Laggiù all’orizzonte s’immagina l’India, Ceylon, la Malesia, la Cina, le parti del mondo da dove provenivano le ricchezze delle spezie che a Zanzibar avevano il loro mercato mondiale ed ancora oggi sono coltivate in piantagioni molto fiorenti. Cannella, chiodi di garofano, zenzero, zafferano, pepe, peperoncini piccanti, non c’è che da scegliere, e le pietanze sono buonissime, fagotti i imbottiti di spezie, carni insaporite, verdure buonissime cresciute sotto il sole di fuoco. Qui, a differenza dell’arida Africa orientale, non si soffre la fame, la natura stessa offre nutrimento. La pioggia è regolare in qualche mese dell’anno e anche ogni giorno qualche scroscio improvviso provvede ad alleviare l’arsura.

Le strade che si addentrano all’interno sono ritagliate in una giungla di verde perfetto, banani, palme di ogni altezza, manghi, inframmezzati da distese di risaie e canna da zucchero, con pascoli verdi dove brucano gli zebú. Piccoli nuclei di case con il tetto di lamiera formano spazi di terra battuta rossa: c’è sempre una bottega piena di merce, aperta sulla strada, panni multicolore stesi tra una casa e l’altra e tanti bambini che giocano, anche a calcio sotto il sole,correndo nei prati. Dal nastro di asfalto tra buche e dossi si dipartono come vene pulsanti sentieri che si addentrano nella jungla , dove mille passi hanno lasciato tracce e le piante si sono scostate, lasciando un po’di respiro agli umani. Tamarindo e mogano, frangipane e flamboyant per non parlare dei baobab nella parte orientale dell’isola

ombreggiano le strade, ma chi vice tra i banani e le palme? Le palme che sbocciano aprendo i loro rami come ad abbracciare il cielo, palme da dattero, da cocco o di qualunque forma e dimensione sono regine, ad ogni nascita di bimbo ne viene piantata una. D’altronde i banani raggruppati in enormi ciuffi si fanno largo tra la vegetazione con le loro foglie larghe avvolgenti.

Tra questo intrico di verde e di profumi i sentieri che penetrano nella foresta portano a piccoli agglomerati di case, una moschea, una bottega e due officine, un fabbro c’è sempre, perché servono tettoie per riparare dal sole le facciate delle case. Continuo è il traffico di moto, bici, camion multicolori pieni di persone abbarbicate alle fiancate, auto strombazzanti ed ancora qualche carretto, autobus e tanti pedoni che attraversano liberamente guidati dalla mano di Dio. Donne col capo coperto avanzano velate e con lunghe vesti dai colori uniformi, mentre le vesti di molte altre si accendono di colori sui corpi slanciati, con il capo coperto da una parte delle vesti. L’uscita di scuola e’ come in tutto il mondo un momento di libertà e gioia, bambine in divisa e col capo velato corrono con gli zainetti traballanti sulle schiene, si infilano nei sentieri della foresta, i maschi approfittano per tirare due calci ad un pallone che non manca mai.



