Abitare/Viaggiare nel tempo della fine

P.E.R. Venezia consapevole, l’associazione nata nell’aprile del 2017 per aiutare Venezia a ritrovare la sua identità, ripensandosi come modello di città aperta, proiettata nel mondo contemporaneo, fabbrica di idee e di creazioni, promuove sabato 17 febbraio 2024 presso l’EcOsteria della Cultura Laguna Libre una Performance di parole, suoni, immagini sul tema dell’abitare/viaggiare.

L’incontro prevede l’intervento di vari relatori, i quali affronteranno i temi dell’abitare la terra, abitare la bi-città, abitare la laguna, e quello del viaggiare, come modo dell’abitare.

QUI il programma dettagliato dell’evento

