Tra gli umori della provincia, qualche delitto e la qualità della vita quotidiana

Massimiliano Viti è un capitano dei carabinieri a riposo ed è una creatura nata dalla penna dello scrittore e storico isernino Davide Monaco. Come si conviene agli investigatori, il capitano Viti entra negli affari degli altri se non altro per necessità professionale, per struttura identitaria. Il personaggio è molto utile al suo creatore perché è affine ad una chiave che autorizza ad aprire porte sbarrate, a svelare segreti, a curiosare per una ragione superiore, utile alla giustizia. Dispone di una certa immunità anche morale, insomma, che lo rende non solo affidabile, ma anche di fiducia. Il lettore lo segue senza preclusioni e si addentra con lui nei fatti e nel sistema sociale e comportamentale di cui è riferimento. In poche parole, è l’alter ego di Davide Monaco, il quale con lui entra e racconta dal suo interno la vita della provincia, che nel caso speciale dell’ultimo romanzo Il fabbricante di stufette, è quella di Isernia verso la fine del XIX secolo, un periodo in cui l’industrializzazione del sud avvia i primi passi e le città cominciano a dotarsi dell’illuminazione pubblica, come nel caso di Isernia che fu, nel 1992 fra le prime cittadine italiane a disporre del prezioso fluido elettrico. In tale atmosfera di fibrillazioni, dove si agitano entusiasmi ed appetiti, trovano alimento interessi e invidie, fanno capolino vecchi rancori e nuove speranze, si consuma il delitto, anzi, un doppio delitto di cui sono vittime un avvocato e un vecchio fonditore di ghisa. Le acque agitate permettono allo scrittore di guardare il fondo, di entrare in un mistero mascherato da incidente e in un omicidio che ha radici lontane.

Il capitano Viti non è semplice spettatore degli avvenimenti, è un membro di quella società e ne esprime alcune dinamiche che permettono al lettore di farsi un’idea abbastanza appropriata della società isernina di quegli anni. Lo scrittore, fra l’altro, è uno storico che si attiene ad una documentazione impeccabile in cui descrive la struttura urbana, gli esercizi commerciali e i corrispondenti proprietari o esercenti, l’organizzazione amministrativa e politica, la struttura di controllo e molti riferimenti professionali. Egli usa nomi veri e i personaggi sono realmente esistiti. Ciò che si discosta dalla verità storica è il fatto in sé, nel caso del romanzo, i delitti descritti, diciamo pure, la parte criminosa anche se il “brodo di cottura” è reale, includendo il capitano Massimiliano Viti protagonista storico della lotta al brigantaggio prodottosi dopo l’unità d’Italia nell’area isernina e zone limitrofe.

Il ricorso ai servigi di un professionista, di una figura abilitata a muoversi fra le molte cose da toccare con le pinze, è una pratica in buon uso nella letteratura con varie sfumature a seconda del contesto di riferimento ed è utile ricordarne qualcuna proprio per conoscere la peculiarità dell’investigatore di Davide Monaco. Spesso, è un personaggio estraneo ai fatti ed esterno all’ambiente dell’azione, si muove tra le righe per risolvere situazioni intricate, delitti ed enigmi o anche solo per rivelare una verità nascosta, anche in modo involontario. Emblematici sono i gogoliani Pavel Ivanovič Čičikov, di Le anime morte e l’ispettore generale del Revisore. L’artificio letterario è efficace, nella maggioranza dei casi, per dire in maniera obliqua ciò che non si può dire in modo diretto, per evitare suscettibilità o rischi e incomprensioni, pericoli, a volte. Il caso è frequente in paesi dove la critica politica può essere motivo di censura, come accade per il tenente Mario Conde del cubano Leonardo Padura, l’ineffabile investigatore che rivela vuoti del sistema o corruttele dell’apparato compatibili con il delitto e il cinismo dei malfattori, ma non con la pratica politica. Si può nascondere nell’uomo di scienza e di cultura come fa Umberto Eco con Guglielmo di Baskerville. Le variazioni sono davvero tante e vanno dai classici del romanzo poliziesco come Georges Simenon, con il suo commissario Maigret con corredo di pipa, e Agatha Christie, con la sua pettegola miss Marple o con il suo vanitoso investigatore professionista belga dai baffi spettacolari, Hercule Poirot, e fino al nostrano commissario Salvo Montalbano di Andrea Camilleri. Nelle letterature latino-americane l’elenco è molto lungo e oltre al già citato poliziotto cubano, protagonista di una felice serie televisiva che lo accomuna al destino del commissario siciliano di Camilleri, si trova Héctor Belascoarán Shayne, complesso personaggio cui ricorre lo scrittore messicano Paco Ignacio Taibo II. Secondo alcuni critici, questi personaggi che hanno in comune qualcosa che potrebbe essere il cinismo, una notevole capacità di ragionare in modo sottile, qualche acciacco fisico e qualche stranezza mentale, devono tutti qualcosa allo scrittore cileno Roberto Bolaño, il quale, a sua volta, si avvale di Arturo Belano, un alter ego, una specie di aiutante cui fa in seguito ricorso anche lo scrittore argentino Ricardo Piglia inventando Emilio Renzi, un singolare alter ego, incluso nel nome completo che lo scrittore sdoppia forse volendo dare una qualche operatività all’associazione che faceva tra la narrazione e il gioco del poker: “tutto il segreto, scrive, consiste nel sembrare bugiardo quando si sta dicendo la verità”.

Il capitano Viti ha poco a che vedere con le figure ricordate. Egli è un uomo del sistema, gode dello status di fiduciario del potere e vive degli agi e del benessere dell’ambiente ovattato della provincia e della campagna dove qualche pericolo è rappresentato da rigurgiti revanscisti del vecchio regime borbonico. Ama la caccia, la buona cucina e le leccornie di un ambiente di campagna molto attento alla genuinità dei prodotti. La sua funzione è, tutto sommato, lineare e a lui Davide Monaco affida il ruolo di narratore di un’epoca e testimone di una società rurale con qualche sussulto borghese.

Così, tra gli intrichi del fatto criminoso tralucono le abitudini quotidiane, il culto dei santi Cosma e Damiano e i riti religiosi collegati, appare l’albergo dei Pentri con ristorante annesso e la concorrenza della taverna D’Ortona dove lo status sociale permette di trovare posto anche se c’è folla e per mangiare le saporite “sagne e salsicce” che potresti ricercare invano in qualsiasi altro posto del mondo. “Mario passava per i tavoli e riempiva con un mestolo i piatti posati davanti ai commensali. La quantità di pasta servita al piatto era una porzione esagerata. Subito dietro seguiva una giovane cameriera che, con un vassoio di rossi peperoncini piccanti, chiedeva se qualcuno li gradisse.” Le passeggiate, gli spostamenti nella città o da un paese e l’altro, il tavolo del bar e il pasticcino tipico, la collocazione degli esercizi commerciali, le conversazioni circostanziali, l’insieme della vita urbana, sono tutte situazioni utili a raccontare di un mondo, quello rurale della provincia, in cui accade ben poco rispetto alla vita altisonante della grande città come Napoli o Roma, dove il capitano Viti si reca spesso per raggiungere la moglie Giuditta Imperato dei Marchesi di Spinete che gli dà una mano cercando piccoli segreti nei circoli femminili dell’ambiente isernino del tempo e tra le sue protagoniste. Così, la vicenda storica dei fratelli Ruffolo che, nel 1892, realizzano l’impianto elettrico del servizio urbano di illuminazione, finisce per illuminare anche il contesto sociale della cittadina molisana con relativi protagonisti e circostanze.

Il lettore avrà modo di notare i numerosi artifici che accompagnano il farsi delittuoso, ma apprezzerà anche la descrizione di un mondo che lo scrittore racconta con dovizia di particolari, come volesse compensare la negligenza di altri, della grande storia, per esempio, che non si cura della qualità diffusa nell’ambiente rurale della provincia. Tra i molti sentimenti diffusi, mi piace ricordare il senso della lealtà che sembra risuonare negli accadimenti, la semplicità dei rapporti. Insomma, anche la provincia, sembra voler ricordare lo scrittore, ha le sue qualità, ed è bene non affidarsi all’esclusiva e rutilante sicumera di quanto accade nella grande città e nella storia con la S maiuscola. C’è una storia minimale in cui la provincia ha una sua identità e molte carte da giocare, come quella della qualità del quotidiano.

(A proposito: non sarebbe male, Davide Monaco conducesse il raffinato capitano Viti tra i luoghi aspri e i personaggi essenziali del conterraneo Francesco Jovine.)

Davide Monaco, Il fabbricante di stufette, Ed. Efesto, Roma, 2023, euro 18,00

Immagine di copertina: Il centro storico di Isernia (da Lorenzo Taccioli)

