La Storia non giustifica né le foibe né l’esodo né Gaza

Spero di non essere fuori tempo massimo se torno sul tema della Giornata del Ricordo e in particolare sull’intervento al riguardo tenuto alla Camera da Gianni Cuperlo (Pd), che anche i lettori di Ytali hanno potuto apprezzare. Mi darà modo di affrontare anche un’altra vicenda che angustia il mondo intero.

Ho ascoltato più volte l’intervento di Cuperlo, e l’ho in larga parte condiviso. Del resto, contestualizzare gli eventi come ha fatto il parlamentare triestino dovrebbe essere prassi generale, comune e condivisa di storici, politici, e perfino di commentatori da bar, e nel caso specifico chi potrebbe negare che la tragedia delle foibe e della distruzione di Zara, con il conseguente esodo di istriani e dalmati dalle loro terre, sia stata “solo” la pagina finale di una storia iniziatasi ben prima e nella quale né italiani né slavi hanno avuto le mani pulite?

Con questo, non voglio certo giustificare quello che hanno fatto gli slavi agli italiani a guerra finita, col contorno di crudeltà inumane, ma solo ricordare la perenne validità del detto secondo il quale chi semina vento raccoglie tempesta.

Ma se un evento è la pagina finale di una storia, qual è la sua pagina iniziale? Per Cuperlo è l’incendio a opera di squadracce fasciste dell’Hotel Balkan a Trieste, sede di organizzazioni slave, il 13 luglio 1920; ma in realtà si potrebbe risalire molto più indietro nel tempo, al 12 novembre 1866, ad esempio, quando, durante la Terza guerra d’indipendenza, l’imperatore d’Austria, Francesco Giuseppe, dette queste disposizioni al Consiglio della Corona:

Sua Maestà ha espresso il preciso ordine che si agisca in modo deciso contro l’influenza degli elementi italiani ancora presenti in alcune regioni della Corona e, occupando opportunamente i posti degli impiegati pubblici, giudiziari, dei maestri come pure con l’influenza della stampa, si operi nel Tirolo del Sud, in Dalmazia e sul litorale per la germanizzazione e la slavizzazione di detti territori a seconda delle circostanze, con energia e senza riguardo alcuno….

Ovviamente gli ordini di Francesco Giuseppe non rimasero grida manzoniane ma ebbero per conseguenza espulsioni di massa, deportazioni in campi di concentramento, atti di violenza, attentati e omicidi contro gli italiani tollerati dalla polizia austriaca, immigrazioni di slavi nelle aree italiane, chiusura delle scuole, cancellazione della toponomastica, messa in discussione dei diritti politici, brogli elettorali a favore dei nazionalisti slavi, scioglimento di associazioni sindacali, culturali, politiche, sportive.

Se nella Venezia Giulia e nel Trentino la componente italiana non fu cancellata, come avvenne invece in Dalmazia dove (censimenti austriaci) la popolazione italiana passò in pochi anni dal 20 al 2 per cento, lo si dovette solo alla Prima Guerra Mondiale, che decretò la fine dell’Impero.

Ma a spiegare le scelte di Francesco Giuseppe, che aveva la memoria lunga, si potrebbe risalire ancora più indietro, al 1848 e alla “Primavera dei Popoli”, con le rivolte nazionalistiche nel Lombardo Veneto e in Ungheria contro l’assolutismo asburgico (e lasciamo stare le vicende in Sicilia, in Campania, nel Granducato di Toscana, per restare a casa nostra). Un riflesso condizionato di autodifesa…

Come dimenticarsi, allora, della repressione e dei fallimenti dei moti carbonari susseguitisi in tutta Italia tra il 1817 e il 1847 con ripetute rivolte a Palermo, Napoli, nello Stato Pontificio, in Basilicata, a Torino, a Milano, a Modena, a Reggio, in Romagna, in Savoia? Come dimenticare i nomi di Mazzini, di Pellico, di Menotti, di Santarosa, del giovane Garibaldi? Un humus lungamente represso e soffocato dai governi reazionari e dall’Impero Asburgico che fece poi da lievito ai moti appunto del 1848 e al Risorgimento?

Volendo, si potrebbe continuare ancora a ritroso con questo gioco dell’oca, ma se l’ho fatta così lunga è solo per sottolinearne il non senso perché, se si utilizza la storia non per trarne delle lezioni ma per giustificare le tante nefandezze che l’umanità coattivamente ripete da sempre, non se ne va fuori.

Oltretutto – lo dico come corollario: mi piacerebbe che qualcuno ci ragionasse sopra perché davvero io non ne sono in grado – c’è molto da riflettere sui nazionalismi, che sono stati la molla dei bagni di sangue dell’Ottocento e del Novecento.

Pensate ai confini: c’è una sbarra in mezzo e di qui si parla una lingua, mentre di là – a un metro di distanza! – se ne parla un’altra; e non è “normale” che chi per qualche scherzo della storia sta di là, ma parla invece la lingua di qua, anziché andarsene cerchi di spostare la barra del confine? E gli altri si incazzano.

Il Risorgimento è vissuto come una delle pagine più nobili della nostra storia, ma allora non è “normale” che anche gli slavi abbiano ambìto ad avere la loro patria? E che con la dissoluzione della Yugoslavia di Tito gli sloveni, i croati, i serbi, i bosniaci, i montenegrini, i kossovari si siano scannati per fare lo stesso?

Io vivo come un buco a cui non so dare senso il vivere in Italia, il sentirmi parte di una comunità, il godere della mia lingua, l’essere orgoglioso del patrimonio d’arte e di cultura che ho ereditato dalle generazioni passate, il considerarmi l’ultima pagina provvisoria di un libro millenario, e nel contempo il considerare quali e quanti dolori, lutti, ingiustizie, sangue abbiano prodotto i nazionalismi, per non parlare delle ideologie e delle religioni, ma lasciamole stare, è già abbastanza complicato così.

Non so cosa ci riserverà il futuro: venti di guerra soffiano sull’Europa, sconvolgono l’Ucraina, ora lambiscono la Moldavia. Speriamo, preghiamo, ma finora, con l’eccezione dei Balcani, abbiamo vissuto un settantennio di pace, e quel perverso gioco dell’oca che ci ha coinvolti per secoli è parso fermarsi. Italia, Francia, Inghilterra, Germania, per parlare solo dei paesi più grandi, hanno saputo perdonare, dimenticare i torti reciproci, ripartire assieme per un nuovo futuro. Prendiamone atto.

E ora anche gli stati balcanici paiono instradati a una convivenza pacifica nell’ambito di un organismo sovranazionale nato dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, e mi illudo che alla lunga ciò spenga ogni rigurgito nazionalista.

Sovranazionale è una bellissima parola: un mercato comune, niente confini, una possibile Difesa europea, forse in futuro un’Europa federale. Pace. Un popolo solo, pur con lingue diverse, come fossero i tanti dialetti che si parlano in Italia: l’importante è capirsi.

Ma tutto il ragionamento che ho fatto finora non può attagliarsi perfettamente anche a ciò che sta accadendo tra Israele e Palestina? Una faida infinita come quelle che continuano anche quando nessuno ricorda più come e quando sono cominciate! Vogliamo risalire all’attacco israeliano alla moschea di al-Acsa (2005)? Alla seconda Intifada (2000)? Agli accordi di Oslo (1993)? Alla prima Intifada (1987)? Alla guerra dello Yom Kippur (1973)? Alla Guerra dei sei giorni (1967)? Alla guerra arabo-israeliana del 1948? All’Olocausto che, lo capisco bene, non può non segnare i sentimenti e i pensieri di ogni ebreo? Alla nascita del sionismo nei primi anni del Novecento come risposta all’antisemitismo? Vogliamo risalire all’Impero Romano? A Gesù? A Mosè?

C’è da perdere la testa e in questo modo non se ne uscirà mai: Hamas, i coloni, gli estremisti israeliani e palestinesi o delle altre nazioni arabe troveranno sempre un precedente al quale appigliarsi per giustificare le proprie azioni, e invece bisogna assolutamente chiudere questa spirale perversa. Serve un Nelson Mandela, un uomo di riconciliazione e di pacificazione, uno per parte, naturalmente, che abbia il coraggio e la forza di gridare basta, di dire che il passato è il passato e che si deve fondare il futuro su basi totalmente nuove, ripartendo da zero, nel perdono e nel reciproco riconoscimento del diritto a esistere dell’altro. Due popoli non possono vivere in eterno in uno stato di guerra, che destabilizza un’area cruciale per i destini del mondo e le anime della gente che vi abita. Come si può crescere e vivere nell’odio e nella paura? Così, si innescano azioni e reazioni patologiche mentre dovrebbe essere interesse di tutti arrivare a una soluzione: quella dei due Stati o di uno Stato comune, non lo so, ma una delle due.

Mi si criticherà: facile a dirsi, sei un’anima bella, e lo capisco, ma penso anche che le comunità ebraiche che vivono fuori da Israele, in Europa, negli Stati Uniti, abbiano da questo punto di vista una grande opportunità, un’ancora più grande responsabilità.

L’attacco di Hamas il 7 ottobre è stato un atto disumano, esecrabile, orrendo, nonché suicida per il popolo palestinese, ma non si può accusare di antisemitismo chi ora afferma che quanto sta facendo Israele a Gaza è di una barbarie inaccettabile, una reazione spropositata che grida vendetta al cielo.

Hamas e Israele sono entrambi prigionieri di un meccanismo perverso che magari a breve potrà concludersi a favore del contendente più forte, ma che in un futuro più o meno lontano presenterà di nuovo il conto, elevando ancora di più, se è possibile, il livello dello scontro. Ripeto: chi semina vento raccoglie tempesta e ciò è valso per i criminali terroristi del 7 ottobre come un domani varrà per l’Israele di Netanyahu. Ma Hamas non è tutti i palestinesi, come Netanyahu non è tutto Israele.

Di fronte a tanto orrore le comunità ebraiche sono silenti, non ho mai sentito sollevarsi da loro se non sporadiche voci di critica per quanto Tel Aviv sta facendo nella Striscia di Gaza, o forse non è stato dato spazio alle voci ebraiche di dissenso, che pure ci saranno. Si ricorda solo il 7 ottobre, prevale sempre il comprensibile riflesso condizionato di difendere a qualunque costo i comportamenti di Israele.

Ma a ben guardare, i primi a denunciarne l’insostenibilità dovrebbero essere invece proprio gli ebrei sparsi nel mondo, nel loro interesse e nell’interesse di Israele stesso, per fermare un massacro che impedirà per tutti gli anni a venire un vero percorso di pace.

Se davvero si vuole la pace bisogna ripartire da zero, e se tra gli ebrei e i palestinesi vi sono due Nelson Mandela in grado di tirare una linea netta tra il passato e il futuro potranno venire allo scoperto solo se entrambe le comunità lo vorranno, li cercheranno e li sosterranno, isolando coloro che guardano alla storia solo per giustificare nuove nefandezze.

Si tratta di scegliere tra il perdono e la pace o una guerra senza fine e senza vincitori.

