Svizzera, la lunga battaglia delle donne per il diritto di voto

Il diritto di voto delle donne in Svizzera ha segnato un importante capitolo nella storia dei diritti civili del Paese. La concessione tardiva di questo diritto in un contesto democratico così avanzato ha sollevato interrogativi profondi sulle dinamiche storiche e politiche che hanno caratterizzato la nazione elvetica. Per comprendere appieno questa peculiarità, è necessario analizzare sia il contesto costituzionale sia quello sociale.

A livello nazionale, il diritto di voto per le donne è stato concesso solo nel 1971, segnando l’apice di una lunga battaglia per il riconoscimento della piena cittadinanza femminile. Questo traguardo è stato raggiunto con un notevole ritardo rispetto ad altri Paesi europei. Mentre la Finlandia lo sancì nel 1906, la Germania nel 1919, l’Austria nel 1920, e la Francia e l’Italia nel 1945, la Svizzera rimase indietro a causa delle sue peculiari dinamiche politiche e costituzionali.

La struttura costituzionale svizzera richiede, infatti, l’approvazione della maggioranza del popolo e dei Cantoni per qualsiasi emendamento alla Costituzione. Questo ha significato che il potere decisionale spettava esclusivamente agli uomini per un lungo periodo, rallentando così il processo di estensione del diritto di voto alle donne. Questa caratteristica unica ha reso la Svizzera un caso particolare nel panorama europeo, dove spesso è stata la decisione dei parlamenti a determinare l’estensione del suffragio femminile.

Il 1971 segna quindi l’epilogo di una lunga lotta delle donne svizzere per ottenere la piena cittadinanza. Nonostante alcune concessioni parziali a livello cantonale, come nel Cantone di Vaud nel 1959, dove le donne ottennero il diritto di voto e di eleggibilità, il riconoscimento a livello federale è stato posticipato fino al 1971. Questo ritardo ha evidenziato una resistenza profonda e radicata nei confronti dell’uguaglianza di genere, alimentata da concezioni tradizionali del potere e del ruolo delle donne nella società.

Tuttavia, anche dopo il 1971, la parità di genere nell’esercizio del potere è rimasta un obiettivo lontano in Svizzera. Le donne svizzere hanno dovuto affrontare una lunga strada per affermare la propria voce nella sfera pubblica, e molte di loro si sono sentite a lungo non legittimate a partecipare attivamente alla vita politica del paese. Alcuni Cantoni hanno addirittura continuato a resistere alla piena estensione del diritto di voto alle donne, praticando forme di discriminazione elettorale che sono state contestate solo nel 1990, quando il Tribunale federale ha posto fine a questa disuguaglianza.

La vicenda svizzera offre un esempio eloquente delle sfide nel concedere il diritto di voto a un gruppo diverso dal proprio, mettendo in luce le complessità politiche e sociali che hanno caratterizzato questo processo. Il coraggio di condividere il potere e l’altruismo non sono doni universali, e la lotta per l’uguaglianza di genere è ancora lungi dall’essere conclusa. La mobilitazione delle donne svizzere, narrata nel film L’ordine divino del 2017, rappresenta un importante capitolo nella storia della lotta per i diritti civili nel paese, evidenziando la complessità della trasformazione dei ruoli di genere nella società elvetica.

Il processo di conquista del diritto di voto da parte delle donne in Svizzera è stato caratterizzato da diverse fasi e dinamiche, che riflettono sia le peculiarità del contesto svizzero che le tendenze e gli sviluppi internazionali nel campo dei diritti civili e della partecipazione politica delle donne.

Manifestazione a Zurigo per il voto alle donne. Primo febbraio 1963

Una delle prime fasi cruciali di questa battaglia è stata l’emergere del movimento femminista in Svizzera alla fine del XIX secolo. Le prime organizzazioni femminili svizzere, come l’Associazione Svizzera delle Donne per i Diritti Politici (ASDF), hanno iniziato a promuovere attivamente il diritto di voto femminile e altre riforme sociali ed economiche. Tuttavia, in un contesto sociale e politico fortemente conservatore, queste richieste sono state inizialmente accolte con scetticismo e resistenza da parte delle istituzioni e della società in generale.

La situazione è cambiata gradualmente nel corso del XX secolo, con l’evolversi delle condizioni sociali, economiche e politiche in Svizzera e nel resto del mondo. La Prima Guerra Mondiale ha giocato un ruolo significativo nell’accelerare il processo di cambiamento, portando alla ribalta le questioni di uguaglianza di genere e di diritti civili in molti paesi europei. In Svizzera, tuttavia, l’impatto di questo conflitto mondiale è stato mitigato dalla sua neutralità, e il movimento per i diritti delle donne ha dovuto continuare a lottare, anche dopo i movimenti femministi, negli altri Paesi europei, per ottenere visibilità e sostegno politico nella battaglia per il suffragio universale.

Nonostante le sfide e le resistenze incontrate lungo il cammino, il movimento per il diritto di voto delle donne in Svizzera ha continuato a guadagnare terreno nel corso del XX secolo. Le prime vittorie significative sono state ottenute a livello cantonale, con alcuni Cantoni che hanno concesso alle donne il diritto di voto e di eleggibilità per le elezioni locali e regionali. Queste concessioni parziali hanno dimostrato la possibilità e la validità del coinvolgimento politico delle donne, fornendo un importante impulso al movimento per estendere il diritto di voto a livello nazionale.

Tuttavia, il percorso verso il riconoscimento del diritto di voto delle donne a livello federale è stato lungo e tortuoso. La struttura federale della Svizzera, con la sua complessa divisione di poteri tra governo centrale e Cantoni, ha reso necessario un ampio consenso per qualsiasi cambiamento costituzionale. Questo elemento ha fortemente contribuito a prolungare il processo di riforma. È interessante notare che, nonostante la Svizzera fosse nota per la sua neutralità politica e la sua tradizione democratica, la questione del diritto di voto delle donne ha suscitato un acceso dibattito e una resistenza considerevole da parte di alcuni settori della società. Concezioni tradizionali riguardanti il ruolo e la posizione delle donne all’interno della famiglia e della società hanno ostacolato il progresso dell’uguaglianza di genere, evidenziando la persistenza di ideologie patriarcali anche in contesti politicamente progressisti.

La lotta per il diritto di voto delle donne in Svizzera è stata caratterizzata da una combinazione di strategie politiche, azioni di protesta e mobilitazione sociale. Le donne svizzere hanno organizzato manifestazioni, raccolto firme per petizioni e lavorato all’interno delle istituzioni politiche per promuovere la loro causa. Il movimento ha coinvolto donne provenienti da diverse fasce della società, unendo le loro voci per chiedere un cambiamento significativo nelle leggi e nelle istituzioni del Paese.

Iniziativa a Losanna a favore del voto alle donne a livello federale, 1º febbraio 1971

Una tappa fondamentale nella storia del movimento per il diritto di voto delle donne in Svizzera è stata la creazione della Coalizione Svizzera per il Suffragio Femminile nel 1957. Questa coalizione ha riunito varie organizzazioni e gruppi femminili sotto un’unica bandiera, fornendo una piattaforma comune per coordinare le attività di advocacy e promuovere la consapevolezza sul tema del suffragio femminile. Attraverso la sua azione coordinata e la sua determinazione, la Coalizione ha contribuito a mobilitare ampie fasce della società e a ottenere un largo sostegno nell’opinione pubblica e tra la classe dirigente.

L’evoluzione del movimento per il diritto di voto delle donne in Svizzera è stata influenzata anche da sviluppi internazionali nel campo dei diritti umani e dell’uguaglianza di genere. L’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nel 1948 e la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) nel 1979 hanno contribuito a rafforzare il contesto normativo e morale per la promozione dei diritti delle donne in tutto il mondo. Questi strumenti internazionali hanno fornito alle donne svizzere argomenti legali e morali per sostenere la loro richiesta di uguaglianza di genere e partecipazione politica.

Il processo di estensione del diritto di voto alle donne in Svizzera ha raggiunto il suo culmine nel 1971, quando finalmente è stata approvata una modifica costituzionale, che ha garantito alle donne il diritto di partecipare alle elezioni nazionali e locali. Una decisione storica che ha segnato un importante passo avanti nella lotta per l’uguaglianza di genere in Svizzera e ha riconosciuto il contributo e il valore delle donne nella vita politica e sociale del Paese.

Tuttavia, nonostante il riconoscimento formale del diritto di voto delle donne, seppur tardivo, la parità di genere nell’esercizio del potere e nella rappresentanza politica è rimasta un obiettivo ancora da raggiungere per la democrazia elvetica, al pari di molti altri Paesi europei. Le donne svizzere continuano ad affrontare sfide e discriminazioni nei settori della politica, dell’economia e della società in generale.

Sfilano le donne iscritte all’USPF, il sindacato svizzero delle contadine e delle donne rurali

Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica, le donne sono sottorappresentate nei ruoli decisionali e di leadership in Svizzera. Ad esempio, nel 2020, solo il 33,6 per cento dei membri del Parlamento nazionale svizzero erano donne, e solo il 33,3 per cento dei membri del Governo federale erano donne. Questa sottorappresentazione delle donne nei centri di potere politico e decisionale riflette le barriere strutturali e culturali che limitano la partecipazione femminile alla vita politica e pubblica del Paese e non favorisce le evoluzioni nelle materie che riguardano prevalentemente la vita delle donne.

Ne sono due eloquenti esempi: il persistente divario salariale tra uomini e donne e i dati allarmanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla salute delle donne.

Secondo uno studio condotto dall’Ufficio federale di statistica svizzero nel 2020, le donne in Svizzera guadagnano ancora in media il 19,6 per cento in meno degli uomini, a parità di livello di istruzione e di mansioni. Questo divario salariale, noto come gender pay gap, riflette le disuguaglianze strutturali presenti nel mercato del lavoro svizzero e rappresenta una forma di discriminazione di genere diffusa, che influisce negativamente sulle opportunità economiche e sulla sicurezza finanziaria delle donne.

Altri dati poco incoraggianti provengono invece dall’OMS, secondo cui le donne svizzere hanno ancora meno accesso ai servizi sanitari rispetto agli uomini, soprattutto per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e la salute mentale.

Immagine di copertina: Il primo voto aperto alle donne nel cantone di Zurigo, nel 1964, per un referendum su una questione religiosa. Le donne avrebbero ottenuto il diritto al voto nel novembre 1970 nel cantone di Zurigo.

Qui di seguito il film completo, gratuito, Contro l’ordine divino (Die göttliche Ordnung), 2017, diretto da Petra Volpe e magnificamente interpretato da Marie Leuenberger. Racconta di Nora, agli inizi degli anni Settanta, in Svizzera, impegnata nella battaglia per il riconoscimento del diritto al voto delle donne.

Film precursore di C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

