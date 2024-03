Quando si vince ci si ama di più

Leggo spesso in questi giorni diverse analisi sulle prospettive aperte dal voto della Sardegna che mi lasciano dubbioso e che ho la sensazione mirino più a forzare la realtà che a interpretarla.

Spesso infatti ritrovo conclusioni che mi sembrano un po’ affrettate.

A cosa mi riferisco?

Riassumo: si scrive che il destino del centro sinistra è quello di essere a trazione grillina con Conte leader.

Ora in realtà questa analisi potrebbe essere compiuta da tre diversi attori politici.

In primis Conte che giustamente tirerebbe l’acqua al suo mulino, il che è naturalmente ovvio.

In secondo luogo Calenda e/o Renzi che in questo modo potrebbero far valere la propria importanza alternativa ai 5 Stelle e rivendicarla al Pd costretto, come ricordavo, alle corde dal ricatto delle richieste di leadership grillina.

In terzo luogo una parte del Pd stesso potrebbe portare avanti questa strada avendo avversato la candidatura Schlein (e la sua proposta politica di alleanza con i grillini) e potrebbe pensare di conquistare in questo modo qualche spazio in più.

Ma non è così.

Non si vuol dire che non rimarranno anche conflittualità a sinistra, per carità.

Ma dire che i 5 Stelle sono vincitori ora e in futuro è una descrizione sbagliata.

Perché?

Intanto perchè in Sardegna i 5 Stelle sono in percentuale di voto la metà del Pd e prima erano molto più forti.

E quindi hanno delle precise debolezze strutturali e amministrative.

Poi perchè i loro quadri intermedi non hanno interesse alcuno a rivendicazioni di rottura e nei sondaggi del dopo voto i due terzi degli elettori dei 5 Stelle hanno detto a gran voce: alleanza con il Pd.

Ancora perché nessuno dei due partiti ha la forza di stare da solo e i numeri contano.

Infine perchè il Pd si è ricompattato con le dichiarazioni di Bonaccini in favore della Schlein e quindi anche questa porta è chiusa.

Dimenticavo. Calenda, pur in maniera ondivaga, stupendo tutti, ha detto che mai più si porterà da solo e isolato come in Sardegna ed ha aggiunto di essere pronto a discutere anche con i 5 Stelle

Ecco perchè nel mio pensiero iniziale definivo affrettato questo “metro” di valutazione.

Vi saranno grandi amori a sinistra?

Non mi faccio certo illusioni.

Ma una cosa so con certezza che quando si vince ci si ama di più e questo è appena successo.

Quando si vince ci si ama di più was last modified: by

Quando si vince ci si ama di più ultima modifica: da