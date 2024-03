“Mi servono munizioni, non un passaggio in macchina”

Vola quaranta volte più velocemente e pesa cinquecento volte di più di una cicogna. Lui porta la morte, la cicogna porta la vita. La leggenda vuole che la cicogna porta i bambini volando.

Lui è temuto, la cicogna è amata. È un aereo da caccia costruito dagli uomini, la cicogna è un meraviglia della natura.

Un’ora di volo dell’Eurofighter costa settantacinquemila euro, la cicogna, un carnivoro e quindi anche portatore di morte, si nutre da sé. L’Eurofighter, l’aereo da combattimento multi-ruolo più moderno al momento, si trova di fronte alla più grande operazione bellica della sua storia. Sperimentato per la prima volta dalla Gran Bretagna nella guerra contro la Libia, ora è destinato a segnare una svolta nella lotta dell’Ucraina contro la Russia.

Circa un anno fa ci fu un acceso dibattito pubblico sulla questione se la Germania dovesse o meno fornire i più moderni carri armati Leopard 2 (ciascuno del prezzo di quindici milioni di euro) richiesti dall’Ucraina. La Germania ha consegnato diciotto carri armati nel gennaio 2023. Come promesso, i nostri carri armati sono arrivati ​​in tempo nelle mani dei nostri amici ucraini. Sono sicuro che riusciranno a ottenere risultati decisivi sul fronte, ha affermato il ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD). Un anno dopo, i risultati fanno riflettere. I carri armati non hanno soddisfatto le aspettative degli ucraini.

I carri armati Leopard 2 sono macchine da guerra altamente sensibili che richiedono operatori e personale esperto per essere utilizzate e mantenute. La loro logistica richiede un equipaggio altamente addestrato per ottenere l’effetto ottimale. Il personale in Ucraina ha ricevuto solo un breve corso pratico, diversamente dagli equipaggi tedeschi per l’uso e la manutenzione. La manutenzione e la riparazione sul campo non sono possibili. Mancano pezzi di ricambio e personale specializzato. Per le riparazioni, i carri armati devono essere portati a centinaia di chilometri di distanza, in basi NATO in Polonia e Romania.

Il Leopard 2 è un flop?

Oltre al Leopard, sono stati consegnati anche il Bufalo, la Martora e la Tigre. Perché mai queste creature devono prestare i loro nomi a queste macchine da guerra? Utilizzando i loro nomi, vengono loro assegnate caratteristiche che non corrispondono affatto alla loro natura. Gli animali hanno bisogno di un’associazione che li protegga da questo abuso.

Quindi adesso la vittoria dovrebbe essere a portata grazie all’Eurofighter (prezzo unitario 130 milioni di euro). Questo tipo di aereo è ancora più sensibile di macchine da guerra come i Leopard, le cui prove, tranne che in Siria, sono state finora solo simulate. A bordo ci sono piloti, ma l’operatività degli Eurofighter è controllata da basi NATO per via della loro complessità.

Lo sviluppo dell’Eurofighter inizia nel 1983, come parte della logica di deterrenza della NATO, per poter rispondere con un livello superiore in caso di attacco da parte dei paesi del Patto di Varsavia. A sua volta, la Russia, per poter rispondere a un attacco della NATO, ha iniziato a costruire aerei da combattimento simili – tipo MIG-29.

Non sono un esperto militare. Cerco indizi, e faccio delle riflessioni. La guerra in Ucraina solleva domande di rilevanza mondiale, le cui radici sono da cercare nelle radici di eventi passati.

Lo sviluppo e la costruzione dei caccia MIG sono iniziati già durante la seconda guerra mondiale, specialmente per la difesa di Mosca. L’abbreviazione MIG deriva dai nomi dei progettisti, l’armeno Artem Mikoyan e l’ucraino Mikhail Gurevich, con la “I” nell’abbreviazione MIG che corrisponde all’acronimo russo per “istante” o “momento”, un gioco di parole.

Per ora potrei dire: Attimo fermati, sei così bello! Quale potrebbe essere il momento che un pilota MIG vorrebbe ricordare? Il decollo, la corsa tra le nuvole, l’infallibile caduta del carico mortale, il felice ritorno, l’atterraggio sicuro?

L’autore di questa meravigliosa frase, Johann Wolfgang von Goethe, sapeva cosa significasse la guerra. Le truppe napoleoniche attraversarono la Turingia anche durante la campagna di Russia; si dice che Napoleone e Goethe si siano incontrati a Erfurt. Napoleone tornò dalla Russia da generale sconfitto. La Grande Armée aveva invaso la Russia con 600.000 uomini e tornarono in 50.000. Hitler aveva tre milioni di soldati a sua disposizione per la Blitzkrieg, l’operazione Barbarossa e la guerra contro l’Unione Sovietica; la guerra si concluse con 3,5 milioni di morti tedeschi e 25 milioni di russi. L’immensa vastità dell’impero russo non poteva essere sconfitta dall’esercito tedesco, per quanto ben preparato logisticamente e altamente armato.

Nella Germania del dopoguerra, soprattutto a Berlino Ovest, gli aerei MIG erano visti come una minaccia alla democrazia e alla libertà. Uno costruisce, l’altro reagisce. Una spirale infinita di violenza che plasma la storia dell’umanità.

La spionaggio ha un ruolo di grande importanza nella logica della guerra. I film della Hollywood Dream Factory hanno trattato il tema come parte della guerra occidentale contro il blocco orientale. Nel film d’azione statunitense “Firefox” del 1982, viene rubato il prototipo fittizio di un nuovo MIG, chiamato Firefox. Il tipo prodotto per il film rappresenta uno scenario minaccioso al quale l’Occidente deve reagire. Velocità ipersonica, tecnologia stealth, un sistema d’arma telepaticamente controllato. Hollywood come propagandista dell’industria bellica? Lavaggio del cervello qui, lavaggio del cervello lì.

Questi MIG sono stati forniti a tutti i paesi del Patto di Varsavia. Dopo la sua dissoluzione, sono rimasti in possesso dei rispettivi paesi. Così i MIG russi sono stati impiegati nella guerra in Ucraina contro la Russia. Questi MIG sono stati distrutti, esauriti e ora devono essere sostituiti da nuovi modelli occidentali – dall’Eurofighter. La guerra continua a un livello sempre più alto – fino all’uso della più pericolosa arma finora, la bomba atomica? Conosciamo la storia di chi ha sviluppato e utilizzato la bomba atomica. Il film vincitore di sette premi Oscar “Oppenheimer” racconta la sua creazione e il suo utilizzo e mostra quale importanza strategica abbia avuto questa arma per la posizione dominante degli Stati Uniti nel mondo.

Ora molti paesi possiedono armi nucleari, il che sconvolge gli equilibri del potere nel mondo. Anche se gli Eurofighter fossero utilizzati contro l’operazione militare russa, la minaccia delle bombe atomiche rimarrebbe comunque. Una bomba atomica su Berlino – probabilmente questo pensiero ha spinto il cancelliere tedesco a pronunciarsi contro la consegna degli Eurofighter all’Ucraina. Come già accaduto nella disputa sulla fornitura dei Leopard 2, anche adesso il governo è in pericolo a causa delle pressioni dell’opposizione.

Prima che fosse eletto presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky era un attore popolare e di successo. È diventato famoso in tutto il mondo grazie alla serie televisiva Servitore del popolo, nel quale interpreta un insegnante di storia con idee democratiche radicali. La sua classe fa in modo che vinca le imminenti elezioni, per poter liberare il paese, da presidente, dalle grinfie degli oligarchi. Nel suo ruolo di presidente, vediamo come si batte contro ogni previsione per la democrazia diretta, la partecipazione del popolo ucraino alla ricchezza del paese, per l’università gratuita, il diritto ai referendum e contro la corruzione.

Dal punto di vista odierno, questa serie televisiva, girata in russo, può essere intesa come una dichiarazione di guerra diretta a Putin. Putin non teme altro che un Paese in cui la democrazia e la distribuzione della ricchezza siano una realtà. Uno stato del genere in cui quasi tutte le persone parlano russo, molte famiglie hanno parenti in Russia – il popolo russo ha opportunità dirette di confrontare la vita in Russia e la democrazia in via di sviluppo in Ucraina – non può piacere a Putin. A suo avviso, il governo di un tale Stato deve essere distrutto.

Nella storia dei media, questa serie televisiva è un fatto nuovo (acquistata da Netflix e diffusa in tutto il mondo). C’è mai stato un legame così diretto tra finzione e realtà? Tra arte e politica? Una serie televisiva come azione di pubbliche relazioni per la candidatura e la campagna elettorale di un novellino in politica, che diventerà il prossimo presidente – ed è diventato tale. Che ha fatto della sua serie televisiva il nome di un partito: Servitore del popolo!

In Ucraina, la televisione non è la quarta potenza, ma la prima. Il settanta per cento delle persone in Ucraina si informa attraverso la televisione. Servitore del popolo, è stata prodotta dalla stessa azienda di Zelensky, la Kvartal 95, e trasmessa dal potente canale 1+1, di cui il nuovo presidente detiene delle quote. L’azienda è stata sostenuta da uno dei più ricchi oligarchi ucraini, Ihor Kolomoyskyj. Kolomoyskyj è una delle figure più brillanti nel campo del potere e delle influenze. ha la cittadinanza ucraina e israeliana, oltre a essere cittadino cipriota, è anche cittadino dell’UE e può muoversi liberamente in molti paesi del mondo.

Nel febbraio 2022, quando la Russia ha attaccato l’Ucraina con una guerra, il governo britannico ha offerto asilo a Zelensky e alla sua famiglia, alla quale Zelensky ha risposto: ‘Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio in macchina’.

Questa guerra è un baratro senza fondo? È iniziata con caschi e giubbotti antiproiettile, ora siamo passati a Eurofighter e missili da crociera Taurus, che dovrebbero essere controllati da basi NATO.

Si tratta solo dell’Ucraina? Ci sono collegamenti con la guerra Israele/Palestina? Guerra su due fronti. Dove si trova la linea del fronte principale? Forse le cicogne conoscono la risposta?”.

