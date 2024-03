A proposito del cinema, che non muore mai

Chi l’avrebbe detto… Ai tempi del Covid – tre-quattro anni fa, mica decenni – ben pochi avrebbero scommesso sulla ripresa delle sale cinematografiche, all’epoca chiuse per il lockdown e inevitabilmente surclassate dall’offerta dello streaming sulle piattaforme. E invece, ecco tornare la gente al cinema, le sale intendiamo, con una particolare predilezione per le proposte d’autore e di qualità, variamente intese e declinate. “Il momento d’oro”, titola addirittura Domenico di Noia nell’editoriale che apre l’ultimo numero di VivilCinema, la rivista della FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) in distribuzione gratuita nelle sale aderenti. Vero che a latitare, essenzialmente per via degli scioperi intercorsi a Hollywood, sono stati in questi mesi i campioni d’incasso appositamente combinati per svettare al box office. Ma se le sale fossero rimaste deserte non avremmo forse sentenziato che senza blockbusters il cinema non va da nessuna parte? Eccoci invece a commentare un ritorno di interesse che prescinde ampiamente dalla presenza dei “nati per vincere”, puntando su proposte assai più qualificate e originali. E prosegue Di Noia: “Il cinema d’autore indipendente conquista la scena, con tanti film che guadagnano la vetta delle classifiche, attirando ampie fasce di pubblico, a partire dai giovani”. Troppo ottimismo?

Cillian Murphy e Robert Downey jr, Oppenheimer

Del ritrovato impegno del cinema italiano, premiato dal pubblico in particolare con i successi del Garrone di Io capitano e soprattutto della Cortellesi di C’è ancora domani, si è detto su queste pagine nelle settimane scorse. Lusingati e speranzosi. Ma ora allarghiamo gli orizzonti partendo dalla notte degli Oscar, dove a trionfare, non certo inaspettatamente, è stato Oppenheimer di Christopher Nolan, regista sin qui non certo estraneo ai richiami del box office, con film appositamente costruiti per conquistare le grandi platee (a cominciare dai Batman). Eppure, la cifra adottata per raccontare il vissuto e le vicissitudini del cosiddetto “padre della bomba atomica” non sposa per niente gli ammiccamenti di genere, costruendo piuttosto un biopic problematico e pensoso che, complice l’ottima interpretazione di Cillian Murphy (una statuetta anche per lui), rilancia piuttosto i temi della scienza “complice”. Fin dove può spingersi per non essere manipolata e produrre danni irreparabili? Tema sempre d’attualità, come chiunque può vedere. E restiamo agli Oscar per segnalare il miglior film “internazionale”, come s’usa dire oggi, ovvero La zona d’interesse (The Zone of Interest) del britannico Jonathan Glazer, pur con il rammarico per il mancato riconoscimento al film di Garrone. Giornate di ordinaria vita quotidiana nella villetta dove risiede con la sua perfetta famigliola il comandate di Auschwitz, Hedwing Höss, poi impiccato per i suoi crimini nel 1947, mentre al di là del muro di cinta si intensifica il massacro della “soluzione finale”. Da quest’altra parte, ozi e bagni di sole, bimbi festanti e ambizioni di carriera, pellicce per la signora trafugate alle malcapitate in procinto di annientamento e personale domestico momentaneamente sottratto a quello stesso annientamento per risparmiare un po’ sui conti. Se Hannah Arendt aveva parlato di “banalità del male”, qui siamo in piena “normalizzazione” del genocidio, vissuto nell’ordinarietà di una vita quotidiana persino ignara della propria aberrante conduzione. Un film freddo, decisamente spietato nella sua apparente tranquillità, e dunque volutamente destinato a scuotere lo spettatore, inducendolo ad interrogarsi sui limiti – assai derogabili e sempre maledettamente attuali – dell’umano e dell’inumano.

Sin qui le “grandi” storie. Ma ve ne sono di più minute eppure non meno coinvolgenti e significative anche in altri titoli apparsi di recente e premiati dal pubblico. Prendiamo La sala professori (Das Leherzimmer) di Ilker Çatak, quarantenne berlinese di origini turche, anch’esso in lizza per l’Oscar. I temi in gioco sono l’educazione e la giustizia, in particolare sin dove possa spingersi il desiderio di quest’ultima senza procurare troppi danni. Un istituto scolastico modello, dove è praticata la “tolleranza zero” nei riguardi dell’illecito, qualche furtarello di troppo volentieri addebitato ad uno studente malvisto (d’origine turca, guarda caso), e una giovane professoressa (d’origine polacca) che non va troppo d’accordo coi colleghi, rispettata ma forse non troppo amata dagli studenti, inflessibile e decisa a scoprire a modo suo la verità. Lascia la giacca, con annesso portafogli, in sala professori, piazzandole di fronte il computer con la videoregistrazione in funzione. Filma e appare la mano, il braccio di chi si appropria indebitamente del denaro. Appena il dettaglio di una camicetta a stelle, ma più che sufficiente per supporre l’identità del ladro. E allora, apriti cielo, lungo un percorso ad ostacoli che, nel suo piccolo, non risparmia niente e nessuno, narrato senza particolari colpi di scena ma con la dovuta attenzione alle ripercussioni del caso. Un film problematico e anch’esso “istruttivo” a proposito dei limiti entro cui collocare ogni nostra azione. E restiamo in ambito scolastico per parlare anche di The Holdovers – Lezioni di vita (The Holdovers) di Alexander Payne, con un grande Paul Giamatti e Da’Vine Joy Randolph, premiata agli Oscar. Lui è un burbero professore d’altri tempi, di scuola stoica, lei è la paziente cuoca di un college dove i due si trovano a dover convivere nel periodo delle feste, insieme ad uno studente (Dominic Sessa) volentieri ribelle e “dimenticato” dai suoi. Tutti partono e lui è costretto a restare là, prigioniero o quasi. Cattive premesse ed invece, senza alcuna stucchevolezza, un lento processo di reciproca comprensione. Capita, può capitare, mica sempre le storie devono finire male. L’importante è che anche il “bene” abbia un suo ragionevole sviluppo.

Da sinistra: Wim Wenders, Maurizio Scaparro, Roberto Ellero

Ai titoli sin qui citati vanno naturalmente aggiunte le prove convincenti dei maestri ritrovati. E diciamo il Wim Wenders di Perfect Days, che torna al Giappone dell’amato Ozu (da ricordare il precedente Tokyo-Ga di quarant’anni fa) per raccontare attraverso il vissuto di un semplice addetto alle pulizie la straordinarietà di un esserci senza farsi notare, mentre il mondo sembra sempre più irresistibilmente attratto dai protagonismi di ciò che deve per forza risultare eccezionale. Mi permetto una personale digressione. L’anteprima veneziana proprio di Tokyo-Ga al Rossini all’epoca della sua uscita, con Wenders in sala, nell’ambito di un Carnevale di Scaparro dedicato a Venezia e l’Oriente. Sala (quella di una volta) strapiena di pubblico, dibattito post proiezione, decidiamo io e Wenders di parlare in francese, lingua condivisa. Domande degli spettatori a raffica (in italiano) e io a tradurle (in francese) al regista, prima di dar conto al pubblico (in italiano) delle sue risposte. Non vi dico la fatica per chi traduttore non è mai stato. Eppure, ci siamo riusciti. Il giorno dopo accompagno Wenders alla stazione, deve prendere un treno per Milano, ed è lui – con il suo fare garbato ma sempre sincero – a non smettere di ringraziare me per la bella serata al Rossini. Indimenticabile e in “perfetta” sintonia con l’apologo di Perfect Days.

Altri due “maestri” prima di chiudere: il Kaurismäki ritrovato di Foglie al vento (Kuolleet lehdet), dove il regista finlandese rinnova il suo (e nostro) feeling con il mondo dei dimenticati, e il Martin Scorsese di Killers of the Flower Moon, che a proposito dei nativi americani riscrive ad onor del vero pagine di storia patria volentieri snaturate od omesse dalle narrazioni vincenti. E a proposito di narrazioni, infine, un titolo prezioso quale American Fiction di Cord Jefferson, garbata e acuta presa in giro di certo “politicamente corretto” piegato dalle spietate nemesi dello stereotipo. Si racconta di un scrittore, nero, che non sopporta le storie di successo dove ai neri è fatto obbligo di rispondere alle aspettative di sempre, buoni o cattivi che siano. I suoi libri non vendono granché e un giorno, per sfida, decide con pseudonimo di scriverne uno particolarmente zeppo di luoghi comuni ad effetto: successo immediato, la beffa è come il diavolo, sempre dietro l’angolo.

S’usa dire, a proposito di sale spacciate, che la concorrenza dello streaming sulle piattaforme finirà per contribuire ad annientarle. American Fiction è uscito negli Stati Uniti nelle sale con un discreto seguito di pubblico; qui da noi non le ha viste neanche con il binocolo, approdando direttamente su Prime Video. L’abbiamo dunque citato incautamente occupandoci dei titoli che qui da noi hanno restituito il pubblico alle sale. Ma l’abbiamo fatto di proposito, giusto per diffidare una volta di più di certe semplificazioni e profezie, come quella da cui siamo partiti: sale senza futuro dopo il Covid. E magari anche per ribadire un concetto assai semplice: un film è un film è un film, come avrebbe detto il buon Godard.

A proposito del cinema, che non muore mai was last modified: by

A proposito del cinema, che non muore mai ultima modifica: da