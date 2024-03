C’è una parte per me? Attori in laguna

Non ci sono solo vecchi a Venezia, per fortuna. I giovani non mancano, anche se confinati nell’ambito universitario dei pendolari e nelle movide notturne, poco amate dai residenti anziani nei campi che le ospitano. Ma mescolarsi coi giovani, e parlo da docente per quasi mezzo secolo, rallenta il degrado anagrafico. D’altra parte, se nascono pochi bambini nell’intero Paese, nonostante i patetici inviti dell’attuale governo sovranista e patriota, la Laguna non fa eccezione in tal senso.

Luca Bagnoli, centrifugato in mille mestieri, inquieto multitasking, rappresenta bene la sua generazione, quelli tra i trenta e i quarant’anni. Nasce a Mestre nel 1984, il 31 ottobre nel giorno di Halloween, e qualcosa di gotico gli è rimasto addosso. Figlio unico di Stefano, giornalista alla Regione Veneto, e di Laura, docente in materie letterarie alla scuola secondaria e amante di cinema. Allevato anche da Lella, sua babysitter cui è molto affezionato. Afflitto da nanismo ipofisario nell’infanzia e adolescenza, conosce angosce e dolori grazie al bullismo di cui è oggetto a scuola. Ma grazie a quotidiane punture ormonali per quasi dieci anni supera oggi felicemente il metro e settanta. E nondimeno una simile esperienza gli ha lasciato dentro depressioni e conflitti non risolti, con tensioni familiari da cui fugge presto. Eccolo allora a Brighton in cui impara l’inglese e a Santo Domingo e poi in spiagge calabresi in cui si abitua a stare in scena, come animatore di villaggi turistici. Si mantiene intanto facendo di tutto, da cameriere negli alberghi a lavapiatti, ma a fatica si laurea brillantemente a Bologna in filosofia con una tesi sull’estetica di Dalì, di cui si serve per pubblicare contributi teorici ogni tanto su piattaforme web. Mi sono accorto di lui, io nonno di quattro nipoti, tra Udine e Ginevra, quando mi ha confidato durante una pausa delle prove per uno spettacolo della Associazione Per Venezia consapevole, cui entrambi afferiamo, di aver portato nel cimitero di Maiano nel Friuli le ceneri del nonno materno Arrigo, e di aver disperso quelle del nonno paterno, Eugenio Bagnoli, celebre pianista, nelle acque di Lio Grande, secondo solenne promessa intercorsa tra loro. Da allora son diventato per lui Nonno P., nickname che alla mia tarda età mi dona un vago senso di protezione.

1 2 3 1. Luca colla Lella babysitter; 2. imita Fantozzi; 3. laurea bolognese in Filosofia

Il suo si potrebbe definire un personaggio novecentesco, un ego multiplo e polimorfo. Ha avuto storie con donne più grandi di lui, una panettiera che ha seguito a Pavia per due anni, e poi una autorevole psicologa veneziana, conosciuta per strada nell’euforia di un fatale Carnevale, che dal 2015 al 2021 l’ha aiutato a riconciliarsi coi suoi, lasciandolo alla fine di una controversa relazione per un po’ quasi orfano. Nessun nuovo legame davanti, a schiarirgli l’orizzonte di una caparbia solitudine mestrina. Ora gira con preservativi in borsa e va in chiesa appena può, a San Pietro Orseolo, vicino a casa, venendo a patti con un Cristo molto interiorizzato, che gli ha fatto leggere tutta la Bibbia prima di un viaggio in Israele.

Accumula lavori vari con una caparbietà stressante e volitiva: giornalista pubblicista, dal 2019 fisso al Gazzettino, per lo più pezzi di cronaca, curatore dell’ufficio stampa dell’Associazione Amici del Cuore Terraferma Veneziana, venditore di spazi pubblicitari, accompagnatore per disabili fisici e mentali, biografo su committenza, caporedattore di video interviste per la Fondazione Brusutti relativa a i tutti i candidati regionali e comunali nel 2020. Ha comunque un buon rapporto colla penna o colla tastiera. L’ha dimostrato nelle drammaturgie di gruppo sorte entro l’Associazione P.E.R. Venezia consapevole. La poetica del gruppo, come ho avuto modo altrove di raccontare, risiede nella unità tra scrittura e recitazione: ognuno si mette infatti in bocca parole di cui è anche autore. E Luca non ha avuto bisogno di solleciti per il suo contributo, appunto. Ne sono usciti, quasi inevitabile, dato il personaggio, monologhi e dialoghi bizzarri, curiosi, mai insignificanti. Una certa follia che nutre controllandola, al di là di fisime o rituali nevrotici. Vederlo recitare i monologhi ne Il mercato di Venezia, maturato nei mesi plumbei del Covid, costituisce un autentico spasso, un godimento ilaro-tragico attestato ora negli archivi di Youtube. Qui, utilizzava in modo trasparente vicende personali, alle prese con la ricerca di appartamento a Carpenedo e una subalternità mal tollerata nei confronti della morosa psicoanalista. Spiegava al dettaglio deiezioni e minzioni, sciacqui anali e bidè, eppure questi temi grevi volavano alti e leggeri. E ovviamente esibiva ossessioni, fobie, patologie messe in terza persona, e controllate con coraggio e ironia.

In prova con Pupi Avati

In Condominio, l’ultimo spettacolo, dialogava con me, improvvisando battute e situazioni, nel caos pettegolo e crudele di un caseggiato che prepara la convocazione dell’assemblea-parlamentino. Io mi ero ritagliato l’identità di un anziano pensionato, vedovo e insofferente dei rumori notturni; lui si era costruito a poco a poco il ruolo di un giovane infermiere geriatrico con tanto di fidanzato e di decisa appartenenza al gender fluid, come si usa oggi nelle nuove generazioni, in attesa degli androidi.

Ha fatto parte del casting di cinema d’autore, ovvero Pupi Avati, conosciuto in un Master all’Ateneo Veneto nel 2016, con poche inquadrature, mai doppiate però nelle battute, da Dante, in cui interpreta il figlio Pietro che assiste il padre sul letto di morte, poi ne La quattordicesima domenica del tempo ordinario, quindi nel prossimo L’orto americano, horror non ancora uscito sugli schermi. E ogni volta fora lo schermo, anche se la sequenza dura pochi istanti. Una lotta per durare, per non essere tagliato nel montaggio, per entrare nella ricezione del pubblico. Una faccia piena di vita, la sua, di luce e di buio, un malessere nascosto dietro pallidi sorrisi, acuito dal recente lutto dell’amico di una vita, Diego. Contro panico e depressione lotta con tenacia e caparbietà, mentre adotta pallidi sorrisi a rendersi gradevole e gradito.

Un tempo, c’erano il doppiaggio, il fotoromanzo, il teatro musicale, il cinema, quando i contratti della prosa non arrivavano. Oggi, il sistema è invaso dalle serie, dai tic toc, dagli only fans, che privilegiano tempi sincopati di memoria futurista. O peggio, dilagano i Lucignoli delle presenze passive nei troni di Maria Filippi a simulare love stories, i Grandi fratelli, con patetici ibernati, i matrimoni a prima vista e altre corbellerie chiamate reality show, ossimori a intendere che il reale è spettacolo e non viceversa. O gli influencer con milioni di followers, una visibilità portata a livelli esponenziali. nei social, alla ricerca nevrotica di like.Sono di fatto scorciatoie per la carriera. Quale? Quella di farsi riconoscere, non di conoscersi e di conoscere. Quella soprattutto di diventare da persona personaggio. Alcuni di costoro sono persino in cartellone, girano in tournée, come i giornalisti da talk show divenute star mediatiche che si prendono tremendamente sul serio come maîtres à penser. Hanno ragione, se la gente, in pellegrinaggio, va a vederli, o meglio a rivederli. Non sanno fare nulla, i primi, e non si chiede loro di non fare nulla altro che i testimonial di se stessi contigui a brand pubblicitari, nella promozione del marchio. Testimone e martire detengono la stessa radice semantica, martirio derivando dal greco martyria, che significa in effetti testimonianza. Un martire era uno che testimoniava versando il proprio sangue. Qui, tutto il contrario. Tot visualizzazioni, tot introiti. Minimo sforzo massimo effetto. I secondi, costruita una maschera personale, sanno solo esibire se stessi. Politeismo mobile, nessuna specializzazione, o competenza tecnica, in entrambe le categorie, ma solo affanno nel costruirsi e mantenersi una Fama.

Il Re in Amleto, alla avogaria

Anni fa tenevo un laboratorio teatrale in Campania per giovani attori. Quello più sveglio tra i medesimi, nei primi due giorni, all’improvviso è scomparso. Quando ho chiesto notizie, mi hanno risposto in coro, gli occhi luccicanti di ammirazione, che aveva ottenuto una parte in una soap opera, allora si chiamavano così, che si girava a Napoli, con impegno di parecchie settimane. La scuola di teatro cui partecipavo come docente godeva di un certo prestigio, e nondimeno il ragazzo non aveva esitato un attimo a lasciarla. Passati i tempi dell’Accademia d’Amico, dove si cacciavano gli allievi colpevoli per aver accettato ruoli fuori. Ormai contava solo la visibilità garantita e moltiplicata dal piccolo schermo.

In questo caos/giungla non si è ancora accasato Luca. Adesso se ne sta a Roma per qualche mese a penetrare nella rete malfida di agenti a trovare spazio nel mondo del cinema. Perché abitare a Roma e non a Mestre costituisce un vantaggio indubbio. Recita così quando glielo permettono, dovunque gli capitino occasioni. Ha provato anche con agenzie milanesi per trovare agganci. Intanto gli anni passano.

Cosa chiede un giovane a una scuola? Trascuro per il momento quelle che conosco. Parto da cosa trovo sul mare web, cliccando alla voce corrispondente, nella zona Venezia e dintorni. Ecco allora l’Associazione di promozione sociale Quedro a Zelarino. La guida affidata alle giovani Rossana Mantese e Marta Dal Santo, uscite dalla scuola dello Stabile. Il promo specifica che il teatro permette a coloro che lo praticano non solo di esprimere la propria creatività, ma anche di utilizzare canali comunicativi differenti, non valorizzati nel quotidiano. Il laboratorio teatrale offre pertanto la possibilità di vincere paure e timidezze, piccole o grandi che siano, e di relazionarsi con i coetanei valorizzando le differenze. Segue l’offerta di laboratori diversi, numero partecipanti da sei a quindici persone, con lezioni suddivise per fasce d’età, tenute da ottobre a maggio una volta la settimana. Alla fine, prevista una rappresentazione teatrale per tutti i partecipanti e la messa in pratica delle abilità acquisite durante il percorso. Il modello si ripresenta anche in altre, tenuto conto che a Mestre e in provincia, come nel trevigiano, se ne incontrano parecchie di ballo e danza classica e moderna, con realtà che scivolano spesso nella palestra e nel fitness.

Alla prima di Dante

Poi dalla lista spunta per il Centro storico Bottegavaga, diretta da Alberta Toninato e Vanni Carpenedo, con corsi sia per adulti principianti (tra giochi, improvvisazioni, rapporto collo spazio, col personaggio, cogli altri), sia per adulti intermedio, sia infine per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Non manca infine Over theatre, all’insegna che non sarebbe mai troppo tardi mettersi in gioco, alla lettera. Due ore settimanali per ogni corso, costi bassi, impegni sommari, articolati in luoghi diversi, uno studio di Rialto, una palestra e un teatrino.

La medesima varietà di offerta didattica e di strategie finali in realtà più blasonate come il Centro Teatrale di Ricerca, avviato dalla costumista Sonia Biacchi (1930-2019) nel 1982 presso l’isola della Giudecca, nell’ex convento dei santi Cosma e Damiano. Qui, Danza e Teatro si uniscono nella costumistica astratta delle avanguardie storiche. Ospita corsi annuali e permanenti per tutte le età, seminari, masterclass di alto livello, rassegne e festival. Tra le varie discipline, danza classica e contemporanea (sezione anche over 50), contact improvisation, tango argentino, testo-messinscena, acting, tirocinio cinema, yoga, meditation lab, canto arcaico mediterraneo, genitori/bambini, bim bum sbam, ossia incontrarsi senza età tramite il gioco.

Spettacolo di Campanile

Nel Veneto funziona nel frattempo una rete di ottanta teatri, Arteven, diretta a lungo da Pierluca Donin morto lo scorso anno. In cima alla piramide, l’Accademia Teatrale Carlo Goldoni – Teatro Stabile Veneto che porta ha nel suo nucleo l’Accademia Teatrale Veneta, sita in Giudecca, docenti tra gli altri Adriano Jurissevich, Roberto Cuppone, Michele Modesto Casarin, e sorta a sua volta dall’Associazione Pantakin nata a Venezia nel 1995. Quest’ultima, tesa a mantenere viva la tradizione della Commedia dell’Arte e del teatro di maschera, verso un linguaggio teatrale in grado di superare le barriere linguistiche e culturali, assimilando pure il Circo. Corpo, gesto e dialettalità viscerale, comicità bassa dunque. Questo ramo si è fuso con quello centrale istituzionale, verbo-centrico e basato su dizione toscana e tradizione di sire le mot, repertori alti dello Stabile. Ne esce una scuola triennale per la formazione professionale dell’attore nel Veneto, un carico di lavoro davvero impegnativo e assorbente. Il mito della maschera si amalgama così e si stempera contaminandosi nella contemporaneità e nell’ecclettismo. Scuola in grado di rivaleggiare colle più prestigiose sul suolo nazionale, dalla Paolo Grassi milanese alla D’Amico romana. Ho conosciuto lo scorso anno i ragazzi di questa scuola. Recitavano un mio copione, Venire, a Venezia, con una precisione e una carica improvvisativa stordente per me autore. Luca una mattina è venuto a Padova, dove provavamo, e s’è messo in un angolo a osservarli. Avrebbe potuto benissimo essere con loro, avendo la medesima loro duttilità, se non per i pochi anni in più che glielo impedivano. Per aver disperso non solo le ceneri del nonno paterno ma anche il proprio tempo.

Luca ha nondimeno frequentato scuole di recitazione, in modo incostante, secondo quanto gli concedevano i tanti impegni. Corsi con Stefania Felicioli, con Salvatore Esposito e il suo Cafè sconcerto a Chirignago per una performance su Campanile, ha recitato a Vicenza, protagonista in Libera nos a malo, reclutato e premiato all’Avogaria da Luca Colferai de I antichi nel festival internazionale della poesia erotica nel 2017, che l’ha richiamato da presentatore nei panni succinti di un discinto Cupido nel 2023. Ha piroettato in un’operetta, diretta da Federica Zagatti a Ca’ Savio, inciso il proprio volto tenebroso in un corto del canadese Serge Turgeon assieme a Adriana Tosi. Si è infilato in serie televisive, in video pubblicitari, piccole comparsate. Un po’ di tutto e di più, tra le solite scadenze dei suoi tanti lavori, senza mai perdere il filo, senza mai perdersi. All’Avogaria è tornato dal 2021 al 2022 per un corso tenuto dal talentuoso Stefano Pagin, con spettacolo finale Amleto in cui faceva un fulgido Re. Il corso frequentato da Luca era quello dedicato a chi intende iscriversi alla recitazione, non ai laboratori.

Animatore a Santo Domingo

L’Avogaria suona magica per chi ama il palco. Fondata nel 1969 da Giovanni Poli, da oltre mezzo secolo ha formato generazioni di interpreti, così come professionisti dei tanti mestieri della scena, luci, costumi, scenografia. Tra i tanti, basti pensare a Alvise Battain dalla gran voce, deceduto lo scorso anno, Virgilio Zernitz scatenato e sepolto nel 2016, Gian Campi mirabile Arlecchino oggi scultore orientaleggiante, ne è uscita forse l’elemento più originale e tuttora operante in una sua golosa autonomia, specializzata lei pure nella maschera di Arlecchino ma in versione femminile, ovvero la pordenonese Claudia Contin, qui allieva nel 1987, nella scuola allora diretta da Carla, la vedova Poli (oggi la gestione è condotta dal figlio Stefano). Un breve tuffo nel passato. Il vicentino Poli (1917-1979 ’79) aveva fondato, in precedenza, nel 1949 il Teatro Universitario a Ca’ Foscari, partendo dall’Aula Magna quale spazio in cui ricavare platea e palco, poi spostato nella Cavana sul Canal Grande. E dai duecento posti del teatro di Ca’ Foscari, con un’ulteriore riduzione di spazio, nel ‘69 Giovanni Poli si trasferisce all’Avogaria: qui, i cento posti sembrano indicare lo zoccolo duro dell’audience più autentica della città, lontana da qualsiasi strategia commerciale. Il dialetto veneziano rimane l’oggetto più autentico della sua ricerca, recuperato in una strategia astratta, grazie a una pronuncia salmodiante, impersonata da sagome oniriche. E sono le maschere della commedia dell’arte il mito cui è condotto nella sua avversione al naturalismo, e nel recupero della lezione della Germania romantica e della Russia futurista. Il culmine viene raggiunto nel ‘58, colla Commedia degli Zanni, inventario ricostruito sui canovacci forniti dagli studi di Pandolfi e di Apollonio, spettacolo che girerà il mondo intero, portabandiera del teatro cafoscarino, dove convivono stilizzazioni decadenti e corporalità viscerali, balletto bidimensionale di fantasmi iconici e rusticano trescone carnascialesco, e da lì su tutta la laguna. Non manca però la ricerca altresì nel versante del sacro sublime, con laudari medievali e cerimoniali liturgici. Nel ’64 Poli passa al Durini di Milano e quindi all’Avogaria, rimpiazzato nella direzione da Renato Padoan, all’epoca studente in lettere, meno interessato alle maschere e più a investigazioni surreali, articolate tra ludiche architetture e macchine celibi. Si approfondisce altresì l’indagine sul territorio, sui fantasmi che circolano tra antichi cerimoniali festivi, entro biblioteche insolite e copioni esoterici. La strategia culturale del teatrino coincide a poco a poco colla drammatizzazione dell’archivio lagunare, colla microstoria del territorio inquadrato in una prospettiva barocca. La tradizione dialettale resta un po’ sullo sfondo, fatta eccezione per il Reduce ruzantino, ambientato nel ‘68 a Caporetto, sollevando problemi colla censura per la rappresentazione del soldato in chiave grottesca.

In campo San Tomà, c’era pure per giovani veneziani negli anni ’Settanta, un po’ ai margini, l’approccio ai testi coltivato nel salotto di casa col suo Teatro 7 da Arnaldo Momo (1916-2008), fine esegeta di repertori goldoniani e brechtiani, per mises en espace provate coi cani viziati, che invadevano le poltrone, poi trasferite appunto in lettura nella vicina Casa Goldoni. A sua volta le maschere della Commedia dell’arte venivano riproposte, in un orizzonte politicamente accesoanche per la condivisione iniziale degli spazi con Avanguardia operaia, dal T.A.G. – Teatro alla Giustizia 1976-1982, poi Compagnia teatrale Tag Teatro 1978-1994. Qui, un nucleo battagliero di attori tra cui Alessandro Bressanello, Eleonora Fuser, Giorgio Bertan, con innesti importanti come Eugenio Allegri, morto nel 2022, e Carlo Boso, e incroci colla Biennale di Scaparro, oltre ai frequenti inviti all’estero. Ma nel 2000 si innesta pure l’ICAI, Istituto della Commedia dell’arte diretta da Gianni de Luigi, appoggiata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in seno al Teatro Stabile del Veneto per accostare i giovani allievi allo spettacolo dal vivo, coinvolgendo master tenuti anche da Dario Fo, Ferruccio Soleri, Donato Sartori, e dalla ballerina Carolyn Carlson. Un appeal internazionale ma anche un’ambiziosa strategia di infiltrazione entro spazi sociali come le Case di Riposo e le Case di Reclusione, col teatro volano sociale di aggregazione e di recupero.

Oggi, tutto ciò è svaporato in un disincanto generale. Sembra che la scuola chiesa, il falansterio, scolori nei tempi brevi, nella tattica più che nella strategia, mezzo e non fine. Non è più il tempo dei laboratori sacri, alla Jerzy Grotowski o alla Eugenio Barba, simili a un convento più che a un laico magistero dove si apprendono i semplici canoni del recitare. Da un lato un professionismo ristretto e molto selettivo, dall’altro un’eterogeneità dei sistemi, volti ad utenze multiple, a facilitazioni comunicative, come l’ultima fase in fondo degli stessi laboratori grotowskiani. Del resto, all’interno dello Stabile veneto, partono le iniziative eccentriche condotte abilmente da Mattia Berto, direttore artistico del Teatro di Villa Groggia, spesso tra i protagonisti del Festival dei Matti, arrivato a ben quattordici edizioni. Costui conduce operazioni inseguendo la territorialità, per un teatro di cittadinanza attraverso classici riscritti su percorsi di condivisione col mondo di fuori, quello appunto non professionale, col cittadino, col quotidiano, dalla disabilità al negoziante.

Ripenso a Luca che cerca una parte da recitare. Quand’è che uno rinuncia a lottare per la carriera? A che età si rassegna? Quando smette di bussare alle porte? Quando gli muore dentro la fiamma? Luca ha la disgrazia e la grazia di convivere colla lucidità della depressione, moto dell’anima che gli insegna come tutto abbia termine nella vita. Il teatro, più ancora che il cinema, ci insegna la presenza dell’altro. L’isolamento post Covid, che ha scatenato le pulsioni securitarie, secondo il termine coniato da Massimo Recalcati, e il terrore di essere toccato da mani straniere, vedi Massa e potere di Elias Canetti, trovano forse nella scena una cura efficace.

Eppure, più che ai meccanismi di delega, cioè l’io in rapporto al personaggio e agli altri attori, nel triangolo indicato da Peter Brook, Luca sarebbe adatto al genere stand up comedy. Grande prototipo storico, il californiano Lenny Bruce, sorto nel cabarettismo dadaista ebraico, che presenta il burlesque condito da spogliarello, e deve essere osceno per reggere alla foia degli spettatori maschi, morto quarantenne nel 1966. All’Avogaria, questo genere ha un posto del resto di rilievo nel cartellone. Fossi un produttore, o un magnate, darei a Luca una scena dove rovesciare a tempo pieno, liberandosi, il male ontologico della solitudine che prevale nel mondo, e di cui lo spettacolo non fa che riflettere oggi la priorità.

Nel Corto canadese

C’è una parte per me? Attori in laguna was last modified: by

C’è una parte per me? Attori in laguna ultima modifica: da