È necessario conciliare una critica radicale al potere con l’idea che le donne e i soggetti marginalizzati di quel potere non possono esserne altro che vittime. [Jennifer Guerra, “Il femminismo non è un brand”, Einaudi]

Reinterpretando il patto faustiano che Keynes fece con l’economia del nostro tempo, secondo l’economista Skydelsky, in che chiave va letto quello tra il femminismo e il capitalismo?

È la domanda che si pone Jennifer Guerra nel suo libro fresco di stampa, uscito pochi giorni prima della Giornata internazionale della donna.

Il libro non è un’accusa, tanto che, più volte, Jennifer Guerra esplicita il suo desiderio di non voler qualificare buone o cattive femministe, ma un’analisi e un avvertimento: se i confini tra ciò che è femminismo e ciò che non lo è diventano tanto labili da svanire, allora, anche il significato stesso della parola rischia di fare una fine analoga.

L’identificazione del femminismo come un brand e la sua reinterpretazione attraverso il filtro del marketing porta ad associare ogni aspetto del movimento a una prospettiva neoliberale partendo dal cosiddetto empowerment, che dovrebbe rappresentare l’impossessarsi del genere femminile di un potere partecipativo, e si accosta, invece, alle logiche di mercato, per cui il completino da palestra di marca diventa “empowering”, così come la maschera per il viso e l’allenamento nella palestra più in voga del momento.

Copertina del Time 1989, rappresenta lo stereotipo della donna who has it all, con un volto sconvolto, una ventiquattrore in un mano e un neonato nell’altra.

Questo ha, però, una radice più profonda, quella secondo la quale l’emancipazione femminile derivi dal raggiungimento del successo personale, secondo una visione della diffusione dei diritti “trickle down” che sostiene come, tali diritti, tendano a diffondersi con una dinamica di sgocciolamemento dalle classi più agiate a quelle subordinate.

Ma funziona davvero così? E le gocce sono abbastanza?

Un sodalizio contraddittorio, quello tra capitalismo e femminismo, che identifica alcune protagoniste dello star system, come autorevoli portavoci del movimento, salvo poi accorgersi che questo celebrity endorsement, seppur innegabile amplificatore dei valori del femminismo, favorisce un mercato che di egualitario ha ben poco.

Valori, per altro, edulcorati, resi digeribili per la cultura di massa , che, soprattutto in Italia, “affascinata da rivoluzionati e antieroi, non rivolge lo stesso fascino ai movimenti di cui queste figure sono esponenti” perché non è disposta ad accettare la rabbia e l’aggressività che caratterizzano gli stessi, che vengono abilmente nascoste sotto a un tappeto, o, per meglio dire, a una grafica vezzosa dai colori rosati che inneggia all’amore verso tutti i corpi, anche quelli non conformi.

Beyoncé, considerata da molti un ideale femminista, con la sua canzone “Run the world (Girls)”, nel 2016 lancia la sua linea di abbigliamento sportivo Ivy Park, linea, prevedibilmente prodotta in Sri Lanka in sweatshop che pagano le proprie dipendenti quarantaquattro centesimi l’ora.

Diventa, dunque, tangibile la differenza tra chi rompe il soffitto di cristallo, e chi ne deve pulire le schegge, per parafrasare quanto detto dalla stessa autrice.

Fermo immagine tratto dal video di Run the world (Girls) Di Beyoncé

L’adozione delle celebrità come modelli del femminismo, genera, oltre alle contraddizioni, modelli di perfezione irraggiungibili, della donna multitasking, che “ce l’ha fatta” : ha una carriera brillante, una famiglia, un’estetica che si adatta perfettamente agli standard della società contemporanea, ma che presenta un volto meno amico quando si guarda alle frustrazioni, le diete restrittive e le imposizioni estreme da affrontare per avvicinarvisi soltanto.

D’altra parte, proprio grazie a personaggi pubblici che continuamente si professano femministi e alle attiviste scelte come ambassadors dei brand, affinché, come in possesso di poteri taumaturgici, trasferiscano la loro aurea di bontà e giustizia anche all’azienda che le ha assunte, più del sessantacinque per cento delle ragazze americane si professa femminista.

Il pinkwashing, l’appropriazione da parte delle aziende di termini e battaglie femministe al fine di aumentare la propria presa sui potenziali fruitori e vendere un prodotto, scatena reazioni perplesse.

L’alternativa a questo modello, rimane la reiterazione dello status quo e di un sistema patriarcale, che in questo modo viene messo in discussione, sebbene in maniera “soft” da una grandissima fetta di popolazione.

Fermo immagine tratto dal trailer dal film Barbie di Greta Gerwig.

Il simbolo del nostro sistema economico, secondo Frederic Jameson, è rappresentato dai palazzi di cristallo, in cui, incomprensibilmente celati dalla trasparenza del materiale, si commettono gravi crimini.

Ciò avviene sotto lo sguardo di tutti, anche di quelle donne che trovano lo stesso cristallo sopra la propria testa, incapaci di oltrepassarlo, ma in grado di adempiere la loro posizione di middle manager, che richiede capacità comunemente associate al genere femminile come la risoluzione dei conflitti o la leadership inclusiva, lontano dai ruoli apicali delle aziende.

Per citare l’autrice:

“in una società in cui non è più possibile applicare un potere coercitivo tradizionale, la promessa della felicità funge da rabbonimento sociale e da spinta propulsiva alla produttività e all’obbedienza.”

Rabbonimento rappresentato da costanti controlli, limitazioni e disciplina non solo su di sé, ma anche sulle altre donne, sui loro corpi, sul loro successo, sul loro status… da cui consegue una sorta di coercizione autoprodotta di cui il Panopticon, può diventare metafora, struttura carceraria progettata dal filosofo Jeremy Bentham, in cui un unico individuo, al centro di una struttura circolare, sorveglia tutti i carcerati che, non sapendo se siano o meno controllati in quell’istante, non trasgrediscono.

La metafora, spesso utilizzata nei discorsi di Maura Gancitano riguardanti l’utilizzo dell’online, si presta anche a questa circostanza, dando l’idea di come la percezione di poter essere osservate con occhio giudicante, renda le donne costantemente impegnate nello spendersi al massimo in tutti gli ambiti, per essere mogli perfette, lavoratrici perfette, madri perfette etc…

Da X @Konbining: sfilata del settembre 2016, in cui Maria Grazia Chiuri, prima direttrice creativa donna di Dior, presenta una t-shirt con il titolo del saggio di Chimamanda Ngozi Adichie We Should All Be Feminist.

Celebrity endorsement, riposizionamento nel mercato attraverso un rebranding più accettabile e meno divisivo e l’utilizzo dell’aggettivo “intersezionale”, che dall’indicare un intersecarsi di dinamiche discriminatorie, giunge all’’identificare una fetta di mercato, sono solo alcune delle istanze trattate dall’autrice che assimilano il femminismo a un brand.

Se da un lato queste tesi possono causarci quel sentimento contrastante descritto da Zeisler, scrittrice americana, identificato con l’”Uncanny valley”, “Valle perturbante”, che si prova davanti a robot antropomorfi, un primo sentimento di familiarità e, dopo una più attenta osservazione, un forte disagio, dall’altro non possiamo dimenticarci della potenza, in questo senso democratica, del capitalismo, che normalizza e diffonde sul lungo raggio dei valori e delle visioni del mondo, che, in caso contrario, si troverebbero racchiusi entro le menti di pochi, per i motivi più vari, dai limiti dell’accessibilità ad un’educazione più approfondita sul tema, ad una famiglia rigida che non permette di vedere il mondo con lenti diverse dalle proprie.

Con questo, non si vuole negare le criticità del meccanismo distributivo neoliberale “trickle down” che pare, secondo questo tipo di femminismo pop, descriva lo sgocciolamento del miele nell’alveare di Bernard De Mandeville, filosofo olandese vissuto tra il 1600 e il 1700, un luogo in cui la disuguaglianza genera l’ordine, in questo caso lo status quo, che lungi dall’essere messo in discussione, viene confermato e gestito.

