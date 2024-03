Pier Luigi Olivi. Il simulacro e la sua negazione

L’uomo che gioca a scacchi rivela la sua indole melanconica; Marcel Duchamp verso il finire del 1912 smette di essere pittore per diventare artista; l’indipendenza della solitudine, legata alla vastità del pensiero, trasforma l’azione pittorica in elaborazione visuale. Gli oggetti di uso comune mutano la loro identità attraverso la metamorfosi di un titolo concettuale che li pone simultaneamente nella condizione di readymade.

La sua ricerca – libera e indipendente – è mirata a sconvolgere le convenzioni e lo porterà d’ora in poi a destituire l’arte dal suo ruolo tradizionale e a dichiarare che essa non deve essere uno scopo di vita, ma solamente un mezzo di espressione.

Pier Luigi Olivi tenta oggi un’impresa ancora più azzardata ed elabora il readymade del readymade, con la consapevolezza di sfaldare il simulacro e renderlo un manufatto alla portata di tutti. In questa azione non vi è superamento della nozione demiurgica dell’atto creatore e anche qui l’oggetto resta a disposizione di chiunque, è l’artista che ne richiede ed ottiene la sua trasformazione in opera d’arte.

Pier Luigi Olivi traccia così il segno di una demarcazione evidente che prende forma nella rielaborazione dell’immagine e di conseguenza nella ridefinizione di un titolo ad essa appropriato, o diversamente inadeguato.

Tra il filosofico e l’ironico, Olivi propone un personale modus operandi che pone l’oggetto in un sistema concettuale dentro al quale egli esplora la compenetrazione dei contrari: è arte o semplicemente quello che immaginiamo l’arte debba essere? Per la rivelazione di un codice nuovo che elabora un differente equilibrio della visione.

In questo contesto Pier Luigi Olivi si è dato il compito di stimolare ogni vibrazione, il più delle volte impercettibile, che dimora all’interno di ognuno di noi. La tensione cerebrale, l’intelligenza del gesto che fruga dentro alle passioni, conduce l’artista a determinare il punto di vista di un confine tra l’immagine e la sua antitesi. I titoli – apparentemente nonsense – puntano alla radicalità assoluta della trasformazione stessa. Il “respiro ampio” della titolazione riesce a trascendere la materia dell’opera; l’ineffabile fascinazione della parola, quel soffio che a volte si perde nel misterioso e risonante labirinto della memoria è l’idea stessa di un ordine della composizione che pone le sue radici nel logos: nella proporzione di un rapporto tra ciò che vediamo e ciò che crediamo di vedere.

Ceci n’est pas un ready made, gioca naturalmente sull’ironia, ma nello stesso tempo dichiara la medesima negazione che René Magritte formula nell’opera: Ceci n’est pas une pipe, dove l’oggetto è dissacrato e dissacrante al tempo stesso così che la sua funzione scaturisce prima di tutto da un’azione e di conseguenza alla reazione che questa andrà a sviluppare nello spettatore.

Moveable still-life.

The Magician gioca invece sulla rielaborazione di Rrose Sélavy di Marcel Duchamp (chissà se il cognome gioca ancora con ironia sulla locuzione francese C’est la vie) e questa diventa la contromossa di Pierluigi Olivi nel presentarsi al mondo dell’arte sotto mentite spoglie, che rivelano comunque – al di là del gioco provocatorio – il bisogno di celare sé stesso dietro allo specchio di una personalità fuorviante.

Identità e alterità che ritroviamo anche nell’opera: Fleeting Self Portrait, con lo specchio posto sia in vetrina per i passanti che all’interno della galleria e dove il visitatore riflette sé stesso diventando così l’immagine di un Narciso contemporaneo. Qui, Olivi, indaga la figura dell’altro, dello sconosciuto, e l’autoritratto diventa il frammento visibile di una alterità condivisa, ma il più delle volte lo specchio è illusorio.

Ogni titolo appartiene alla sfera della parola e va proferito sempre con semplicità e fermezza: è verbum, e quindi indicazione: è una variabile, una svolta, e deve essere epurato da qualsivoglia tentativo di ornamento e da ogni patetico gioco allegorico, da qualsiasi divagare e da ogni distrazione imperfetta; solo così adempie al suo scopo.

Ma le cose non sono mai come appaiono e la doppia identità dell’artista/demiurgo provoca nell’opera uno smottamento: è vero che un orinatoio è un orinatoio e che la sua funzione primaria resta quella; ma la sua decifrazione porterà poi, attraverso l’azione concettuale a nominarlo Fountain.

Il rimando a Fountain nel lavoro di Pierluigi Olivi, parte invece più da lontano e arriva fino a Bruegel il Vecchio e al suo dipinto: Qualunque cosa io faccia è invano. Io piscio alla luna, del 1558 nel quale è rappresentato un bambino che fa pipì contro la luna. In questa sua rielaborazione, Olivi riprende la figura del bambino e la moltiplica in un contesto di bandiere universali dentro a un’opera dal titolo: All the poets of the world.

Qui l’artista provoca uno stacco violento e illecito dal dipinto di Bruegel, ma questo serve a smuovere la curiosità e la fantasia dello spettatore e a stimolare un processo di approfondimento che deve andare ben oltre il visibile, il titolo deve far vacillare, deve scuotere le nostre certezze e determinare l’essenza del pensiero.

Il segno distintivo che percorre tutta l’opera di Olivi è certamente la traccia di una mimesi, è l’ossessiva ricerca di modificare o rileggere, attraverso l’ironia, i grandi mutamenti provocati dall’arte nel secolo scorso; prima con la Pop Art americana e ora con la rivoluzione attuata nel 1912 da Marcel Duchamp.

Certo la scacchiera resta il luogo delle strategie e dell’inganno, le abili mosse del giocatore sono fuorvianti e tutto il lavoro di Olivi risente del clima dadaista, in questo suo voler superare il limite, questo andare oltre per confermare che esiste una maniera differente di vedere le cose, forse dettata dal caso, o da un ordine imprevedibile, il suo resta il mezzo più immediato per de-contestualizzare l’angolo di una percezione visuale differente.

L’arte, così come Olivi intende rappresentarla, è una continua metamorfosi di sé stessa e l’essenza della sua opera tiene questa metamorfosi sempre sotto costante osservazione. A prima vista, nessun segno apparente di movimento percorre i suoi lavori, eppure ogni volta che li osserviamo sembrano sempre diversi. La loro “negligenza”, sta nel fascino dell’immaginazione, nella ricchezza dell’estro e nel gioco indeterminato delle suggestioni che provocano.

L’artista in generale è per definizione una figura malinconica, e come tale possiede la fantasia e l’intelligenza tipica dei malinconici che hanno il dono di accogliere dentro al proprio pensiero tutta la rapidità del futuro e la nostalgia del passato; la realtà, anche quella più illusoria non basta, l’artista ha sempre bisogno di crearne un’altra, un’esistenza parallela abitata dalla vertigine del dubbio.

