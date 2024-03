Francesco von Clausewitz

Il recente intervento di papa Francesco sul conflitto in Ucraina pur richiamandosi alla dottrina della Chiesa presenta suggestioni che paiono riprendere il pensiero di von Clausewitz (C. VON CLAUSEWITZ, Della Guerra, Mondadori, 2017), il generale prussiano che fu grande filosofo del fatto bellico. In particolare colpisce una certa convergenza col pensatore tedesco quando il Vescovo di Roma paventa che il conflitto possa fuggire dalle mani delle leadership politiche in un’escalation che giunga all’estremo.

Papa Francesco incontra il pensiero del Gran Tedesco quando parla di trattativa; cioè di diplomazia. È l’idea di von Clausewitz del “conflitto in forma” perché strumentalmente governato, dunque limitato, dalla politica. Altrimenti la guerra tende all’estremo. Lo conferma la lettura di Clausewitz dell’antropologo Girard (R. GIRARD, Portando Clausewitz all’estremo, Adelphi, 2007). Per il Clausewitz di Girard in non-detto dello Stratega è che la razionalizzazione del fenomeno bellico, cioè la sua messa in forma politica, è a rischio per “l’incapacità costitutiva della politica a contenere la tendenza all’estremo” (ivi, p.3029). Insomma l’architettura di limitazione della violenza bellica, ossia la sua riconduzione sotto il dominio della politica, è fragile nell’epoca delle guerre ideologiche (come lo è l’Ucraina toccando radici identitarie). Quasi essa fosse in parte solo un fenomeno mimetico.

Applicato al conflitto ucraino ciò fa dubitare della sua perfetta controllabilità nonostante le narrazioni politiche che dissimulano e negano la possibile escalation. Preoccupa il Pontefice che questa guerra possa giungere senza consapevolezza all’estremo. Così Papa Francesco ha sollevato un vespaio perché ha anteposto il tema della trattativa a quello della vittoria.

Edizione originale del libro Vom Kriege, 1832

Dottrinalmente segue il Catechismo della Chiesa Cattolica che ammette la difesa armata però ponendovi a limite l’esistenza di “fondate possibilità di successo” (Catechismo, § 2308) sulle quali Oltretevere emergono dubbi. Sua Santità ha la magra consolazione che al suo predecessore Benedetto IV° andò peggio quando nel 1917, anche paventando il crollo della potenza cattolica austroungarica anche come argine alla Russia di Lenin, parlò di “inutile strage“. A causa di ciò infatti ricevette dal mondo anti/tedesco l’epiteto di Pilato IV°. Parlando di “inutile strage“.

Qui Papa Benedetto fece un errore sociologico. Nel senso che “inutile” è poco e malamente conciliabile con guerre che rivoluzionano (E. LERDERER, Sociologia della guerra mondiale, Scholé) gli equilibri socio-politici. Ma fu realista. Nel senso che il trono di Pietro intuì nella tragedia europea pure il pericolo emergente per il destino del cattolico Impero austro-Ungarico visto anche come diga al bolscevismo (J. POLLARD, Una “inutile strage”. Benedetto XV° e la Prima guerra mondiale, Concilium, n. 3, 2014). Quella di Benedetto XV° fu l’espressione di un realismo politico, come già accennato, accumulato nei secoli. In questa prospettiva vanno pensate le parole dell’attuale Pontefice.

Sono una risposta alla domanda: se l’Ucraina mostrasse evidenti segni di cedimento la NATO dovrebbe intervenire direttamente con truppe? La retorica del sostegno a Kiev è un modo per evitare il tema. Al momento manca la risposta. E manca pure il “che fare” nell’ipotesi di un eventuale cedimento russo. Sarebbe l’incubo di una mega-Jugoslavia bicontinentale contesa tra “Signorie nucleari” reciprocamente ostili. Significa che l’Occidente è privo di strategia politico/militare di fronte a eventi possibili e/o probabili.

Lo scenario ucraino è parte di un conflitto storicamente di lungo corso. In questa prospettiva la guerra che combattono Kiev e Mosca appartiene alla storia dell’ostilità tra area imperiale russa (Caterina la Grande voleva fare di Sebastopoli in Crimea la capitale meridionale dell’Impero), mondo anglosassone e Islam nelle varie declinazioni che l’Italia dovrebbe conoscere bene. Difatti, come sottolinea Sapelli (G. SAPELLI, Verso la fine del mondo. Lo sgretolarsi delle relazioni internazionali, Guerini e Associati) fu proprio il partecipare a questo conflitto che aprì al Piemonte del grande Cavour le porte internazionali alle guerre di liberazione nazionale del Risorgimento).

Karl Wilhelm Wach: Carl von Clausewitz (1780–1831)

L’Ucraina è all’epicentro di questa faglia e il conflitto può solo essere messo contingentemente in forma prima che naturalmente evolva agli estremi. Come si decise al capo asiatico delle medesime faglie imperiali il 27 luglio del 1953 per la Corea. Ecco perché Papa Francesco, realisticamente consapevole che la sconfitta su chiunque ricadesse aprirebbe la possibile corsa al rischio nucleare afferma che ratio politica (qui si appella alle Cancellerie implicate nella guerra) suggerisce l’opportunità di sospendere i combattimenti prima che lo spettro della sconfitta esplicita di uno o dell’altro porti a scelte irreversibili.

Lecito criticare l’uscita del Pontefice come disfattista per l’Occidente. Gli si può altresì rimproverare di dimenticare la Conferenza di Monaco del settembre 1938 che Hitler interpretò come un “via libera”. Legittimo richiamare quell’esperienza ma senza amnesie. Ossia dimenticando che il rifiuto degli accordi di Monaco fu l’intervento militare diretto delle liberal-democrazie. Conseguentemente i richiami Monaco significano o intervento diretto in Ucraina oppure sono fumo ideologico.

Il pensiero del Papa vuol scongiurare il rischio di resa di entrambe le parti temendone le conseguenze apocalittiche. Perché la resa oggi è una forma di pace inconcepibile per i contendenti. Potrebbe essere il suicidio per la NATO che dopo l’assurdo abbandono dell’Afghanistan subirebbe un colpo micidiale alla sua credibilità militare e politica. Vale anche nell’ipotesi meno radicale di Andrea Riccardi della Comunità di Sant’Egidio che l’Occidente abbandoni Kiev dichiarando che come l’Afghanistan ha una priorità strategica limitata. L’impegno è andato troppo avanti.

La NATO così notificherebbe che “il re è nudo”. Insomma la ripetizione di Kabul sarebbe uno tsunami euroasiatico. La sconfitta appare altrettanto irricevibile per Mosca ben conscia (oltre a delicate questioni identitario/culturali) dell’irrinunciabilità strategica per la Russia – è irrilevante che sia zarista, comunista, in democrazia autoritaria o in liberaldemocrazia – degli accessi al Mar Nero. Questo al fine di preservare sia strategicamente che geopoliticamente l’identità euroasiatica invece che solo asiatica.

Pare possibile affermare che per la Santa Sede (pur dato e noto di là del Tevere il giudizio della diplomazia vaticana sull’Operazione militare speciale di Putin) simili ipotesi di collasso militare avvicinino ad una linea rossa che è pericoloso valicare. Potrebbe essere questo il significato di una certa fretta che il pontefice fa trasparire: evitare che le parti in conflitto si trovino con le spalle al muro. Cioè in una situazione che apre a decisioni estreme fino al ricorso all’uso dell’atomica.

Si configurerebbe la possibilità di escalation (su di essa da un punto filosofico cfr. R. Festa, Teoria dei giochi e strategie della deterrenza, Dipartimento di Filosofia, Università di Trieste, 2004) che partirebbe come primo passo dall’impiego delle cosiddette “atomiche tattiche”. Effettivamente dinnanzi ad un’eventuale debacle di una delle parti l’opzione atomica potrebbe entrare quantomeno in agenda sia in Occidente che al Cremlino la cui dottrina militare interessa particolarmente in quanto la guerra è vicina ai confini della Federazione Russa (Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence, 8 giugno 2020).

Ad esempio vista da Mosca un’ipotesi di escalation “controllata” potrebbe essere colpire l’area apparentemente neutrale dello spazio dove sono i satelliti che “coprono” la difesa Ucraina (M. SPAGNUOLO, La prossima bomba nucleare potrebbe esplodere nello spazio, Limes, n° 9, 2022). Magari nel presupposto reciproco che nessuno supererà il livello tattico (cioè limitata o alla sola Ucraina o all’Europa) superando il tabù nucleare strategico. Cioè scommettendo l’opponente sarebbe timoroso di alzare la posta. Viceversa proprio questa potrebbe essere la via di un escalation. È la lettura filosofica della strategia nucleare di Glucksmann (A. GLUKSMANN, Il discorso della guerra, Feltrinelli, 1969) a ricordarci che dietro il calcolo strategico razionale può esserci un “cuore di tenebra irrazionale“.

Certo uno dei padri della strategia in contesto nucleare quale Kahn (H. KAHN, La filosofia della guerra atomica, Il Borghese, 1966) parla di 44 scalini possibili di escalation. La logica è quella del “chicken game” (gioco del pollo o del fifone) dove due auto vengono lanciate l’una contro l’altra e perde il “fifone” cioè quello che sterza per primo. Il guaio è che questa logica d’azione è quella della “guerra spasmodica (che affida all’avversario la saggezza di evitare il salto fatale (L. FREEDMAN, Le prime due generazioni di strateghi nucleari, in AAVV, Guerra e strategia nell’età contemporanea, Marietti, 1992). È plausibile che le parole del Papa, in questo nel pieno solco della diplomazia vaticana, vogli evitare questa pericolosa deriva.

È un ragionare per estremi. Logico che nessuno le voglia. Nondimeno, riprendendo Girard (GIRARD, Portando Clausewitz all’estremo), vanno evitati gli automatismi pericolosi. Inoltre è carica di incognite pure una guerra “convenzionale” di lungo corso in Europa magari con gli States concentrati sul Pacifico. Come teme appunto Andrea Riccardi della Comunità di Sant’Egidio che legge le parole del Pontefice come monito all’Europa che rischia di trovarsi “col cerino in mano” se gli Usa volessero delegarle la “questione Ucraina”.

Sintomi di ciò sono: le dimissioni della Victoria Nuland, l’artefice della strategia degli Usa nell’Est Europa in pieno antagonismo con la Federazione Russa e del famoso “Fuck the EU” in occasione delle incertezze specie tedesche ai tempi di Euromaidan la sua sostituzione con Kurt M. Campbell simbolo dell’attenzione dell’Amministrazione Biden all’Indo/Pacifico (pure in termini di ripensamento di Strategia nucleare. Cfr. M. AUSLIN, Learning to Think Nuclearly Again, Foreign Policy, 11, giugno, 2022); infine gli “uomini sul terreno” di cui parla Macron. Cosa che neppure esclude un’estensione del conflitto (anche nucleare/tattico) ma in senso più europeo.

Quindi l’appello al “fermatevi dove siete” di Papa Francesco potrebbe voler essere un freno all’ibris ideologica onde evitare che la guerra Russia/Ucraina divenga un buco nero che divori lo spazio circostante. Cui aggiungere che l’Europa militarmente o è atlantica o il rapporto con Mosca è senza partita. In ragione di ciò anche da un punto di vista occidentale l’intervento del Pontefice pare razionale. Anzi inspirato ad un “realismo tragico” che dovrebbe essere canone di diplomazia.

Ed opporgli “l’impossibilità di equiparare gli aggrediti e gli aggressori” oltreché vuota retorica equivale a dichiarare che l’Occidente affronta la Federazione Russa senza un “sapere che fare” (A. RICCI, Il papa e il silenzio della diplomazia, Geopolitica.info, 12,3, 2024). Dunque senza strategia. Di conseguenza pare legittimo vedere nel richiamo del Pontefice alla trattativa un richiamo al von Clausewitz quando insegna che limitare la guerra significa ricondurla al controllo della politica (C. GALLI, Democrazia, ultimo atto? Einaudi, 2023). Il perfetto opposto all’irenismo ideologico neocons che è una sorta del Trockij della rivoluzione permanente tradotto specularmente in guerra assoluta contro l’Antioccidente.

A priori è difficile dire se l’analogia valida sia con la Monaco del 1939 o quella dell’accordo accettato dal Presidente degli Stati Uniti Eisenhower con la divisione della Corea. Oggi in Occidente più o meno consapevolmente predomina il primo scenario (almeno fino alle presidenziali in Usa). Il Vescovo di Roma col suo “realismo tragico” vede perdente l’Ucraina e ragiona similmente al Gran Tedesco. Così come l’ultimo Kissinger.

Si sia d’accordo o meno con le proposte del Pontefice Papa Francesco ha il merito di chiarire i termini delle dure e rischiose decisioni che aspettano Washington e le Cancelleria europee. Senza la nebbia del politicamente corretto che in questioni politico/strategiche è demoniaco. Non è poco.

Francesco von Clausewitz was last modified: by

Francesco von Clausewitz ultima modifica: da