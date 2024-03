Hey Joe, ci mancherai

E così, dopo Davide Astori, scomparso a soli trentuno anni il 4 marzo 2018, il cuore ha tradito un altro protagonista della Fiorentina degli ultimi anni. Addio a Joe Barone, che ci ha lasciati ad appena cinquantasette anni, colpito da un infarto mentre era al seguito della squadra a Bergamo e volato via dopo due giorni di vani tentativi di salvarlo.

Addio al demiurgo della rinascita viola: un novello Artemio Franchi venuto da lontano. Figlio della Sicilia profonda, aveva trovato in America la terra delle opportunità. Oltreoceano aveva vissuto dall’età di otto anni e laggiù aveva incontrato un altro Italo-americano destinato a segnare il suo destino: Rocco Commisso, di origini calabresi, col quale aveva affrontato prima la sfida dei New York Cosmos, per mettersi alla prova, e poi quella della Fiorentina, col preciso di intento di restituire alla compagine gigliata la nobiltà perduta.

Uomo di larghe vedute, Barone ha improntato il proprio mercato alla sostenibilità, acquistando giocatori di grande valore come Vlahović, Amrabat e Nico González ma senza mai far saltare il bilancio. Un occhio all’anima e uno al portafoglio, l’attenzione maniacale ai dettagli, la pianificazione attenta e meticolosa e la capacità di coniugare la progettualità tipica di un manager di vaglia con la passione classica del tifoso: questo era Joe Barone, come testimonia il Viola Park, l’avveniristico centro sportivo dove è stata allestita la camera ardente e dove ha ricevuto l’affetto tangibile di un popolo che gli si era affezionato.

Al Viola Park il cordoglio dei tifosi

Consentitemi di fare mea culpa. All’inizio dell’avventura di Commisso, infatti, ero stato fra i più scettici sulle qualità di quest’imprenditore, oggettivamente nuovo nel settore, di gestire un ambiente complicato come quello di Firenze, dove aveva sostanzialmente fallito persino una personalità sanguigna e indubbiamente capace come Cecchi Gori. Invece ha avuto ragione lui. A differenza di altri, difatti, il calabrese che aveva scelto il capoluogo toscano per la sua bellezza ha saputo unire sogni e concretezza, utopie e risultati, un pizzico di follia e la saggezza di un tecnico come Vincenzo Italiano, scelto apposta per il suo equilibrio e la sua abilità nell’instaurare un buon rapporto con i giocatori, smentendo tutte le Cassandre e regalando ai sostenitori della Viola la gioia di un ritrovato protagonismo. Mi scuso per non averlo capito, per non averci creduto fin da subito, per essermi, probabilmente, lasciato condizionare dal pregiudizio che avevo maturato negli anni nei confronti di questi magnati che acquistano club di cui sanno poco o nulla solo per farne oggetto del proprio business e della propria promozione personale, spesso lasciando dietro di sé bilanci disastrati e mettendone a repentaglio l’esistenza stessa. Commisso no e, meno che mai, Barone. Loro hanno amato Firenze e la Fiorentina come se vi fossero nati, come le conoscessero da sempre, come se ne avessero frequentato il popolo e ascoltato il battito. E ora che il generoso cuore di Joe non pulsa più, comprendiamo ciò che abbiamo perso. Se n’è andato un galantuomo, uno che credeva davvero nei valori del calcio e dello sport. Nel suo caso, definirlo un manager illuminato non è retorica spicciola: lo era davvero. Ma, soprattutto, era una figura in grado di amare e farsi amare, di calarsi con rara saggezza in una realtà diversa da quella cui era abituato e di affezionarvisi al punto che una comunità riottosa e incline al mugugno già ai tempi di Dante si è lasciata travolgere dal suo carisma, dal suo entusiasmo e dalla sua genuina voglia di fare.

Ci mancherai, Joe, proprio come da sei anni ci manca incredibilmente Davide.

