Un passo indietro e un passo avanti

Hanno fatto bene Michele Mognato e Pierpaolo Baretta a sollecitare un ragionamento serio nel Centro-Sinistra sulle prossime scadenze amministrative veneziane.

Perchè i pericoli di un attendismo inutile sono molteplici.

E partirei proprio da qui per un ragionamento.

Venezia con il suo Comune non può essere merce di scambio o luogo di rappresentazione di poteri nascosti.

A cosa alludo?

Da una parte alla vicenda Zaia, alla impossibilità di ricandidatura nel Veneto, alle diatribe tra lui e Salvini che sembrano poter indicare una possibile destinazione Venezia per il treno leghista.

E di tutto abbiamo bisogno fuochè di essere una ruota di scorta rispetto ad altri progetti falliti in Regione o in Europa.

D’altra parte non possiamo permetterci visioni di potere eterodiretto da questo o quell’imprenditore particolarmente dotato di mezzi finanziari o di legami associativi.

Sull’imprenditore a Venezia potremmo dire: “abbiamo già dato”.

Poi va ricordato che Venezia affronta un blocco di investimenti di straordinaria dimensione e prospettiva che va curato, conosciuto, governato, modificato e gestito.

Dalle manutenzioni MOSE alla riprogettazione delle aree del Porto in Centro Storico ed in Terraferma con particolare attenzione a Marghera; dagli interventi nei terreni dell’Ospedale al Mare al Lido al Masterplan dell’Aeroporto; dai progetti di trasformazione della Stazione Ferroviaria a Mestre alle aree per le Crocere per citare infine sia i destini delle attività portuali a terra e/o in mare che le aree di realizzazjone di impianti sportivi per il grande pubblico.

Cosa voglio dire?

Che occorrerà un Comune forte, capace di controllare, di indirizzare, di vietare, di mantenere la schiena dritta di fronte a tanto denaro, tanti investimenti (che possono essere una straordinaria e positiva occasione o anche no) e, mi si consenta, a tanti appetiti.

Ed occorre che il Comune esista e sia attivo ben di piu’ di quanto è stato fino ad ora.

Perché lo penso?

Perché mi pongo il problema della revisione radicale delle destinazioni turistiche, dei progetti di contenimento e soprattutto delle opportunità di investimento alternativo sull’offerta economica ed imprenditoriale veneziana che se non arricchita e rinvigorita sarà comunque in balia dei venti del turismo belli o brutti che siano.

Questo perché il rischio ormai avanzato è di una trasformazione/involuzione del tessuto sociale prostrato dalla perdita di abitanti e traviato dalla rendita di posizione finanziaria turistica.

Infine va raccolto il segnale di chi si sforza di costruire, in ogni spazio possibile, opportunità di comunità.

E lo fa con generosità, mettendo in prima fila gli interessi degli ultimi e la costruzione di una città sicura, solidale, accogliente che sia bella fuori (e non è mai semplice) e soprattutto dentro (ed è difficilissimo).

Il Centro-Sinistra non può aspettare, non può sperare solo che si trovi chi potrà competere per appeal e capacità finanziarie e di comunicazione.

E non può credere poi che questo risolva automaticamente le tante arretratezze.

Ed il Centro-Sinistra sa bene quanto per i suoi “mondi” sia più difficile (a destra per il potere ci si mette d’accordo subito) lo stare insieme, il rinunciare all’essere “prime donne”, il pensare e l’agire con altruismo e generosità reciproci.

Due cose mi paiono subito necessarie.

Un passo indietro ed un passo avanti.

Lo chiamo “passo indietro” ma per me è una condizione necessaria per un salto di qualità.

Sono i protagonisti della politica di Centro -Sinistra che in qualche modo hanno sognato, pensato, voluto o perfino nascostamente desiderato una propria candidatura a Venezia che possono creare un clima di disponibilità e di costruttiva capacità progettuale.

Come?

Scegliendo che di “nomi” si torni a parlare solo fra sei mesi dedicando l’oggi a costruire e dimensionare progetti e ad imparare a stare insieme.

Il passo avanti vero quindi è quello sui programmi ed il loro radicamento.

Il Centro Sinistra promuova unitariamente una campagna di ascolto del sociale, delle diverse forze, delle opportunità.

E ciò va fatto nel merito.

C’è bisogno di progetto ed è necessario che non sia solo un frutto di elaborazione intellettuale ma di una maturazione come quella descritta: sociale.

Le opportunità ci sono e le ragioni di stare insieme non sono state mai così pressanti.

Un passo indietro e un passo avanti was last modified: by

Un passo indietro e un passo avanti ultima modifica: da