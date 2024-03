La guerra, l’orizzonte politico e la democrazia. Verso le elezioni europee

Il vento della guerra soffia forte in Europa ed è gelido quando soffia anche dalle bocche di capi come Macron e perfino si discetta se per arrivare alla pace sia più opportuno preparare la guerra. Ma forse le bocche in libertà si preparano solo alle elezioni europee scherzando con la guerra. Per intanto, nelle ultime elezioni regionali circa la metà degli elettori non si sono recati a votare e il dato è davvero preoccupante. È possibile concepire la democrazia con un’astensione di tale portata? Ma è possibile, nello stesso tempo, pensare di superare l’enormità dei problemi sul tappeto senza la partecipazione dei cittadini? Credo che la politica italiana si muova in un contesto dove le ragioni dell’economia e della finanza restringono pesantemente l’azione riformatrice e che l’opposizione non possa essere veramente tale se risponde più alle ragioni dell’economia che dello stato sociale. Bisogna domandarsi se il contesto internazionale e la guerra restringono lo spazio operativo della politica nazionale, se le ragioni dell’economia spingono verso il presidenzialismo e qual è il ruolo delle regioni e delle province per la democrazia.

La ristrettezza dell’orizzonte politico

Se ci si sofferma con la sola passione del bene – costruire la convivenza – sullo stato della politica italiana, si resta sconfortati dalla limitatezza dello spazio operativo e, insieme, dall’orizzonte programmatico e ideale in cui i vari schieramenti pensano di dispiegare le loro strategie. Altrettanto, è di poco conforto il realismo prudente – tanto per dargli un nome – cui la maggioranza di analisti e osservatori si attiene con una narrativa quasi precostituita, come presagisse la paura di pericoli maggiori, che finisce per ribadire la necessità di non farsi troppe illusioni. Di fatto, troppo ampia appare la forbice tra la drammaticità e la portata di ciò che sta avvenendo e la praticità quasi casalinga che anima il dibattito politico e gli schieramenti. Il contesto, sembra si sottintenda, è fatto di equilibri precari che, data la guerra, suggeriscono accortamente di adeguarsi alla parte con cui stare, di seguire il succedersi degli eventi senza lasciarsi prendere da voli ideali, senza spingere la vista oltre la capacità percettiva del naso.

La guida nazionale, a carico della cosiddetta destra-destra, è fatta da un drappello di comandanti educati alla sbrigativa ed essenziale scuola degli affari, dove si è certi che tutto funziona con il vil denaro e l’ordine, dove non si ha la sensibilità necessaria per percepire l’odore dell’incolpevole carenza di mezzi e dell’autonomia per farcela, di chi fa fatica a soddisfare i bisogni basilari. Questo mondo però, non riesce neppure a riconoscersi nei bizantinismi formali di un’opposizione sicuramente più esigente, se si vuole, ma mortalmente pervasa da una litigiosità ricca di arguzie, battute e tutta una teoria di trovate con cui non va però, oltre l’acutezza e l’intelligenza fini a se stesse; le quali finiscono, infine, con il legittimare più una supponenza schizzinosa, un aventinismo strisciante, che una sana riflessione autocritica sul da fare analitico e politico. Sono tutti cammini alquanto angusti che non paiono interessati ad arrivare su una qualche vetta o anche una collina da cui poter guardare con ampiezza, riempirsi i polmoni di aria sana e fresca. Per cui accade che ambedue le parti finiscono per coincidere nella pervicace insistenza di squalificare le istituzioni, entità dove si formano e si rivelano i comportamenti, dove si esprime il grado di civiltà del paese e si formano i modelli. Così, le distinzioni tra una parte governativa inadeguata, attenta al rispetto delle norme e agli strumenti necessari per farle rispettare, e l’altra genericamente oppositrice, probabilmente poco educata agli affari e tendenzialmente supponente, si esauriscono in qualche detto più penetrante di altri che non può accontentare chi cerca risposte, siano esse di necessità impellenti da risolvere o di qualche nobile ideale di giustizia, solidarietà, dignità, di pace, convivenza.

Lo stato di sonnolenza, distrazione o pochezza, risente senza dubbio della pesantezza di un contesto internazionale in cui prevale una competizione tra potenze egemoni che non si registrava dai tempi della cortina di ferro e con un livello di scontro le cui punte più alte sono espresse dalla guerra per procura russo-ucraina e dall’azione diretta e distruttiva – Borrell la chiama criminale e non manca chi la definisce genocida – di Israele nella striscia di Gaza. Sono guerre di confine, in tutti i sensi, evidenze apicali di una quantità di guerre in corso che coinvolgono quasi metà della popolazione mondiale. Si tratta di conflitti collegati alle materie prime necessarie all’industria della società tecnologica, perciò, struttura e vulnus, nello stesso tempo, della competizione mercantile e della finanza con cui i saperi trovano una convergenza piuttosto inquietante.

Se per un verso è sconfortante constatare l’assenza dell’Europa, è purtroppo evidente che nessuno dei grandi paesi europei, Germania, Francia e Italia, fra essi, ha una posizione diversa dagli USA rispetto alla guerra russo-ucraina che si ritrova sempre più in un vicolo cieco. È un dato ulteriore della pochezza che caratterizza la scena politica europea, ma forse è anche l’evidenza di quanto pesi il vuoto partecipativo che diventa macroscopico in epoca elettorale. E forse il peso della guerra.

L’assurdità della guerra e la democrazia

In chiave italiana, domina la retorica dell’orgoglio e del riscatto nazionale ricorrenti nei discorsi di Meloni che forse gioisce della borsa in grande spolvero e degli opulenti profitti delle banche, di qualche miglioramento occupazionale però, controbilanciato dai rincari generalizzati che rendono più eroica la vita di quelli che pagano le tasse o non hanno redditi da dichiarare; e da uno stato di guerra accompagnato dalla testardaggine di volerla proseguire e finanche rinforzare, malgrado i saggi richiami del Papa Francesco e di coloro che ne sentono tutti i pericoli. Per quanto riguarda gli altri grandi capi, si va dal geniale Macron al lungimirante Netanyahu – tanto per nominarne qualcuno – paladini di un onore, di principi e sacralità delle terre patrie, baluardi della cinica malvagità di Putin e di Hamas, che si nutrono del sacrificio umano di bambini, madri e popolazioni inermi. Capire perché le cose vadano così, è difficile, ma è necessario prendere coscienza del meccanismo perverso che alimenta il panorama e non ci si può limitare a dire del mondo, quanto disse il grande Aleksandr Puškin del suo paese, dopo aver letto Le anime morte di Gogol’, “Dio mio, come è triste la nostra Russia!”

Noi mortali sempliciotti ci chiediamo a che cosa possa mai servire vincere una guerra se tra distruzioni, morti e feriti, questioni ambientali pressanti sempre in sospeso, problematiche migratorie sempre più travolgenti e chiaramente strutturali, e tante altre cosucce dannose, se alla fine ci si ritrova in un mondo invivibile? Non è forse la situazione tale da richiedere, come suggerisce il Papa, di alzare tutti la bandiera bianca, sedersi ad un tavolo e concertare un programma basato sull’esistenza della specie? Sì, proprio della specie umana e della democrazia, della partecipazione necessaria e cosciente alle problematiche sul tappeto.

Dai tempi di Atene e della polis la gente comune sogna di esistere di esserci, proprio come fecero gli schiavi di Roma che si ritirarono sull’Aventino soltanto per dire con forza, esistiamo! Perciò sono nati spazi comuni dove le differenze possono confrontarsi per arrivare ad una qualche soluzione per tutti, nell’eco della Costituzione e degli organismi creati per realizzarne i principi sanciti. Ma la politica ha occupato tutti i consessi dove le differenze possono diventare proposte di vita comune, ha squalificato le istituzioni trasformandole in strutture di parte dove il vincitore può esercitare il potere distribuendo favori e uccidendo, appunto, la fiducia nella funzione mediatrice dello Stato e la partecipazione, cioè la democrazia.

È questo il meccanismo che uccide la democrazia rendendo inutili gli organismi dove essa si dovrebbe esercitare in quanto sistema più capace di altri a dare le risposte necessarie alla costruzione della convivenza.

Su tutto, si distende la nebulosa informe e minacciosa della guerra che qualche capo europeo vede fra di noi per i prossimi dieci anni. L’Europa e la democrazia vanno forse a braccetto, nelle prossime elezioni europee.

La guerra, l’orizzonte politico e la democrazia. Verso le elezioni europee was last modified: by

La guerra, l’orizzonte politico e la democrazia. Verso le elezioni europee ultima modifica: da