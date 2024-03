Venezia, noi che abbiamo il privilegio di viverci

Con un articolo dal titolo Riprendiamoci la città, di Michele Mognato, ytali ha avviato una discussione, politica e non solo, su idee e proposte in vista del voto, tra un anno, per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Venezia. Sono intervenuti Pierpaolo Baretta, Maurizio Cecconi, Sara Arco, Roberto Ellero.

Mi è capitato di vedere il bel documentario Venezia, una proposta, proiettato in occasione dell’incontro Oltre il turismo, tenutosi il 23 marzo all’Hotel Aquarius. È incredibile notare come dal 1970, anno in cui esso è stato girato, ben poco sia cambiato rispetto alle problematiche: troppi turisti, case per residenti che non si trovano, botteghe di vicinato che chiudono, spopolamento. Per dire la verità due grandi mutamenti ci sono stati: il turismo non è più stagionale (oggi ci sono solo alcune settimane di pausa a novembre e a gennaio, prima del Carnevale) e, soprattutto, gli edifici non sono più così degradati come allora. La Legge 171/73 ha reso possibile, infatti, un esteso piano di risanamento e restauro del patrimonio edilizio.

Non è cosa da poco.

Avendo avuto in passato responsabilità nell’Amministrazione di Venezia, evito di solito di entrare nel dibattito sulla città e men che meno lo faccio con il dito alzato. Di sicuro, qualche errore e sottovalutazione li ho fatti io e li ha fatto la Giunta di cui ho fatto parte. Li potrei anche elencare, gli errori, se non ritenessi più utile in questo momento passare al lato propositivo. Sono passati parecchi anni ormai e questo, unito all’amore autentico che nutro per questa città, mi consente di esprimere qualche idea. Aggiungo che lo faccio anche perché mi diventa sempre più insopportabile il lamento o la protesta soprattutto quando priva di proposta.

Il pessimismo è sempre reazionario – scriveva Gilles Deleuze – perché gli uomini tristi hanno bisogno del tiranno per giustificare il loro stato d’animo.

Cerchiamo, dunque, di essere ottimisti, se non altro perché Venezia, come una fenice, è risorta tante volte dopo la caduta.

Venezia e Mestre, 1970 (dal documentario Venezia, una proposta)

Partirei proprio dalla Legge Speciale che, nel 1973, inquadrava mirabilmente il tema della salvaguardia: salvaguardia dalle acque (interventi per evitare le “acque alte”), salvaguardia delle acque (disinquinamento), salvaguardia socio-economica. Mentre i primi due obiettivi sono stati affrontati e in parte realizzati, anche se bisognerà continuamente garantire manutenzioni e continui adeguamenti, il terzo è ancora il vero problema. C’è stata, come scrivevo poc’anzi, un’ampia azione di restauro degli edifici ma la città ha continuato a perdere abitanti e,inevitabilmente, i servizi ad essi dedicati. Oggi il numero dei posti letto per turisti ha ormai superato quello dei residenti. Aggiungo, a questo proposito, che le proposte indirizzate al contenimento delle locazioni turistiche non devono riguardare solo la città lagunare ma tutta l’area vasta, che negli ultimi anni trasformato l’economia preesistente in economia turistica, altrimenti andremmo ad aumentare a dismisura i visitatori pendolari.

È proprio nella revisione della Legge Speciale che io individuo la strada per tentare di invertire il trend e consentire che Venezia, nella straordinarietà del suo patrimonio architettonico, artistico, ambientale, continui ad essere “città normale”, con bambini che vanno a scuola, gente che lavora, che va a fare la spesa, che vive la città. Non possiamo chiedere alle leggi nazionali e regionali di rispondere alla domanda specifica di Venezia: a Bibione e a Pieve di Cadore vanno probabilmente bene quelle norme e quelle azioni mirate a incrementare i flussi turistici e che riguardano i b&b, le campagne pubblicitarie, il commercio, l’edilizia. Per Venezia, la legge Bersani, liberalizzando il commercio ha provocato disastri a Venezia, così come la legge regionale sui b&b o la normativa che regola i bandi ERP.

Mi soffermo un momento su quest’ultimo punto. A Venezia il patrimonio ERP e pubblico in generale è consistente. Se non vogliamo che qui possano restare solo i ricchi e i meno abbienti (o, aggiungo sommessamente, qualche evasore fiscale), bisogna puntare ad un’offerta residenziale rivolta anche al cosiddetto ceto medio, che è quella fascia di popolazione che rende vitale la città e che è in grado di costruire un futuro. Ebbene, utilizziamo lo strumento Legge Speciale per chiedere non solo o non tanto trasferimento di risorse, ma autonomia normativa su alcune materie: turismo, commercio, edilizia residenziale, imposizione fiscale, traffico acqueo (ancora oggi sono troppi i soggetti che governano la materia: dobbiamo osservare diversi regimi a seconda che tu esca da un canale a dx piuttosto che a sx. Per salvaguardare la “città normale”, non bastano le case, anche se sono una necessità primaria, non bastano neppure i servizi, a partire da quelli socio-sanitari, che pure sono necessari e che si stanno un po’ alla volta ridimensionando. Senza il lavoro non si va da nessuna parte. E il lavoro non può essere esclusivamente quello prodotto dal turismo. Anzi, c’è la necessità di valorizzare e incentivare quelle attività capaci di competere con la capacità di produrre reddito del settore turistico. Durante il covid abbiamo visto come Venezia aveva /ha tutte le potenzialità di essere una città ideale per lo smart working. Purtroppo ce ne siamo dimenticati e non abbiamo fatto niente per richiamare qui persone che potrebbero lavorare per imprese che magari stanno a Boston o a Londra o a Berlino.

È evidente che non possiamo più pensare alle grandi industrie o alle fabbriche classiche ma ad altre forme d i produzione, fra cui quella culturale è una straordinaria opportunità. Fino alla fine degli anni Novanta, di arte contemporanea si occupava solo la Guggenheim. Ora Venezia compete con le più importanti capitali mondiali e le più qualificate Fondazioni internazionali vengono e investono qui. Venezia non è più solo vetrina di quello che si fa altrove ma è luogo di produzione, a cui tutti guardano. Produzione culturale, laboratori e scuole di restauro, centri di ricerca e di documentazione, editoriasono i campi a cui guardare. Incominciamo a guardare dentro ad alcune realtà: cosa muove la Biennale o la Fondazione Musei in termini economici e occupazionali? Quante sono le professionalità coinvolte direttamente o nelle attività riflesse? Artisti, allestitori, artigiani, comunicatori, commercianti, trasportatori, imprese edili, architetti, ingegneri, editori, grafici, informatici…. Qualcuno dirà che i lavoratori delle cooperative che operano all’interno degli istituti son pagati poco e sono precari. Certo. Bisognerà lavorare per risolvere la situazione, non buttare via il bambino con l’acqua sporca!

San Servolo

La formazione è un altro imprescindibile asse su cui puntare, anche dal punto di vista produttivo e occupazionale. Le università devono anch’esse aprirsi ad un mondo studentesco più vasto di quello della provincia veneziana e puntare ad uno sviluppo non tanto dal punto di vista dell’aumento numerico dei corsi ma da quello della qualità scientifica e didattica e dei servizi a studenti e docenti e alla città. E, poi, non ci sono solo IUAV e Ca’ Foscari, c’è la VIU, a San Servolo, il Master sui Diritti Umani a San Nicolò e altre che stanno cercando di rafforzare la presenza in città come il MIT di Boston e a cui bisognerebbe prestare attenzione e dare sostegno.

Sono tante le cose su cui confrontarsi: il porto, che deve avere un futuro, pur nella ridefinizione delle caratteristiche e dimensioni delle navi e nel rispetto assoluto della sostenibilità ambientale; la Pubblica Amministrazione a cui va imposta la coerenza rispetto alle esigenze della città (non più traslochi in terraferma); la cantieristica e la nautica; il settore della ricerca; le attività innovative che qui si sono insediate ma nell’indifferenza generale…

Avremo occasione di parlarne: l’importante è capire che noi, intendo noi che abitiamo e lavoriamo qui, non bastiamo: anziché mugugnare, usiamo il privilegio di stare in questa straordinaria città per convincere altri, potenziali residenti e imprenditori, a venire a stare qui. È così che si combatte veramente la trasformazione di Venezia in meta meramente turistica .

Venezia, noi che abbiamo il privilegio di viverci was last modified: by

Venezia, noi che abbiamo il privilegio di viverci ultima modifica: da