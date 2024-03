Digiunare per la pace

Dal 14 febbraio Carlo Giacomini dell’Ecoistituto del Veneto Alexander Langer e Bernardino Mason di Pax Christi hanno cominciato un digiuno per la pace continuativo fino a Pasqua per chiedere il cessate il fuoco, di ogni fuoco, in Medio Oriente. A loro dal 1° marzo si è aggiunto Giovanni.

La pratica del digiuno?

In origine gli esseri umani non avevano certezza di reperire cibo regolarmente, quindi, alternare momenti di digiuno a sovralimentazione era consueto e inevitabile. Il continuo perfezionamento dell’organismo umano ha sviluppato processi metabolici e di regolazione per portare a buon fine i lunghi periodi di carente alimentazione senza far crollare i processi nutrizionali indispensabili alla sopravvivenza. L’uomo ha intuito le virtù dell’astensione dall’assunzione di cibo e oggi sappiamo essere il digiuno esperienza fisiologica di grande efficacia per attivare dinamiche di disintossicazione e migliorare la capacità di assorbimento delle sostanze che abbiamo a disposizione. Paradossalmente in epoca contemporanea non è praticato come strumento terapeutico sistematico per contrastare o attenuare i cattivi effetti di un’alimentazione sbagliata e i disturbi tipici della nostra epoca, dalla bulimia all’anoressia. Nel tempo dell’abbondanza l’astinenza è impopolare, al digiuno (impostazione strategica di astensione totale dai consumi) si preferisce la dieta (mossa tattica che orienta diversamente i consumi), tutt’al più si fanno digiuni intermittenti che alternano 16 ore di alimentazione con acqua e senza liquidi calorici, con 8 ore di alimentazione con liquidi calorici. La persona che digiuna riprende in mano la propria salute riscoprendo l’autocontrollo e le potenzialità di auto-guarigione di cui l’organismo è dotato.

Nonostante che il digiuno fosse noto fin dall’antichità come pratica salutare di purificazione del corpo e rasserenamento della mente, la società dei consumi ha finito per bollarla come punitiva e autolesionista, non solo inutile, ma specialmente pericolosa e dannosa. Si dimentica che il digiuno fa parte della medicina antica da Ippocrate a Galeno e fino a Santa Ildegarda di Bingen, ma è nell’Ottocento che gli studi e le ricerche di Charles Chossat (1796-1875, fisiologo e medico svizzero francese, poi politico e deputato del partito radicale) avevano dato fondamento scientifico e riconosciuto valenza medica al digiuno estremo, dimostrando come l’organismo attinga per la sopravvivenza ai tessuti di minore importanza, mentre gli organi vitali vengono mantenuti integri. In sostanza anche in casi estremi esiste nell’organismo una intelligenza organica che salvaguarda gli organi più importanti e con essi la vita. In esperimenti con digiuni severi di animali portati fino alla morte (nell’essere umano si parla di 100-150 giorni), Chossat rilevò che la perdita di peso di organi essenziali come il cuore o il sistema nervoso fosse ininfluente, rispettivamente dello 0,02 e dello 0,1 per cento. È da notare che nei casi studiati non s’integravano gli aminoacidi essenziali. In Italia è il prof. Luigi Luciani il pioniere d’indagini con approccio scientifico insieme a una commissione scientifica, grazie al monitoraggio per trenta giorni dello stato di salute del digiunatore Giovanni Succi e, dopo avere studiato scientificamente e descritto ciò che accade all’apparato digerente, al sistema nervoso, alla pressione arteriosa, i reni, alla temperatura e alla riduzione di peso, giunge alla conclusione che durante il digiuno un soggetto in buona salute conserva il proprio equilibrio fisiologico e psicofisico. Le sue osservazioni sono riportate nel libro Fisiologia del digiuno, edito nel 1889.

Il digiuno ha sempre avuto valenza mistico religiosa come purificazione che avvicina l’uomo alla divinità, tanto che digiunano credenti di ogni sorta: dagli Hindu (Chaturthi, Trayodashi, Amavasya, Ekadashi) ai Mussulmani (Ramadan), dagli Ebrei (Yom kippur) ai Buddisti (è uno dei dhutanga, strumento per ottenere un livello alto di spiritualità) e ai Cristiani (Quaresima). Il digiuno Strumento di autocontrollo e moderazione, precetto dottrinale e metodo di ascesi, richiamo alla sobrietà e strumento di elevazione trascendente che serve ad astenersi dal bisogno di soddisfare ogni desiderio, a controllare la passione, ad arginare le emozioni, a emanciparsi dal giogo dei sensi. È quindi viatico per ottenere raggiungere la condizione di pace interiore e di stabilità necessaria alla serenità di giudizio, lo conferma la consuetudine del re Salomone di digiunare quando doveva prendere decisioni importanti.

Per altro verso ha valenza politica laica come forma di protesta e non da ora, se pensiamo che: Licurgo (legislatore a Sparta nel VIII sec. a.C.) digiuna contro i suoi concittadini che volevano fargli cambiare le leggi; Santa Chiara d’Assisi minaccia di astenersi dall’assumere cibo se il papa non le avesse consentito di fondare il suo ordine; Gandhi lo usa nella battaglia di liberazione dalla dominazione britannica; Pannella ci fece ripetuto ricorso come arma non violenta per sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe politica sulle battaglie per i diritti civili.

Digiunanti per la pace

Dal 14 febbraio Carlo Giacomini dell’Ecoistituto del Veneto Alexander Langer e Bernardino Mason di Pax Christi hanno cominciato un digiuno per la pace continuativo fino a Pasqua per chiedere il cessate il fuoco, di ogni fuoco, in Medio Oriente. A loro dal 1° marzo si è aggiunto Giovanni. Inizialmente si prevedeva per quaranta giorni (Quaresima) d’ingerire solo liquidi, poi viste le buoni condizioni fisiche hanno deciso di estenderlo fino alla fine del digiuno islamico del Ramadan, che quest’anno va dal 10 Marzo al 9 Aprile e s’intreccia con i consueti digiuni pasquali del Mercoledì delle Ceneri del Venerdì Santo. Insieme a loro tanti altri si aggiungono a staffetta, digiunando anche solo un singolo giorno o con regolarità settimanale di uno o più giorni, oltre un centinaio, in Veneto e fuori. Chi digiuna versa per ogni giorno di digiuno quanto risparmiato quotidianamente in spesa per cibo, calcolato in 10 €/giorno, che viene poi inviata alla comunità di neve’shalom/Wāħat as-Salām (villaggio cooperativo abitato da arabi palestinesi ed ebrei israeliani) che provvede a raccogliere e inviare aiuti agli ospedali di Gaza e alla popolazione palestinese. Chi volesse contribuire deve fare un versamento su CARTA POSTEPAY n. 5333 1711 4795 1129 intestata a Vincenzo Franzin o bonifico all’iban IT90F3608105138242538042540 intestato sempre a Vincenzo Franzin scrivendo nella causale “per il Programma aiuti Ospedali di Gaza”. Il gruppo dei digiunatori veneziani ha le sue basi all’Ecoistituto del Veneto a Mestre e nel patronato della parrocchia della Resurrezione a Marghera, dove organizza incontri con interlocutori qualificati. È questo il caso del video con Stefano Levi Della Torre, autorevole intellettuale, ebreo italiano tra i promotori dell’appello MAI INDIFFERENTI, il quale offre una lucida analisi gettando uno sguardo disincantato su quanto sta accadendo in Terrasanta.

I l gruppo tre digiunatori lunghi (Carlo e Bernardino a cui si è aggiunto il sottoscritto) e i 120 del gruppo veneziano che li sostengono (di cui 20 dal Veneto e 20 dal resto d’Italia) sono focalizzate sulla guerra in corso in Terrasanta, ma non sono un caso isolato, in Italia ci sono digiuni per la pace a staffetta con circa 300 persone che lo stanno praticando (25-30 Bergamo; 30 Pisa; 20 Foggia; 5 Alessandria; 100 Rovereto; a Torino si comincia venerdì 29 marzo). Il digiuno del gruppo veneziano ha un versante spirituale (intimo e individuale) e un versante politico (pubblico e collettivo) che si concretizza in una mozione/OdG già approvata da vari comuni della provincia veneta, che chiede al parlamento di farsi parte attiva per raggiungere i seguenti obiettivi:

CESSATE IL FUOCO, ogni fuoco di guerra a Gaza, in Cisgiordania, in Libano e in Israele, perché si fermi la carneficina in corso. LIBERAZIONE di tutti gli ostaggi israeliani e di tutti i prigionieri palestinesi civili detenuti senza giusto processo. IMMEDIATO SOCCORSO alla popolazione civile palestinese con forniture straordinarie di tutto ciò che è necessario (acqua, cibo, elettricità, presidi sanitari e strumenti di comunicazione) la cui distribuzione in sicurezza alla popolazione dev’essere garantita e gestita in sicurezza dall’ONU, e quindi vanno ripristinati i finanziamenti all’UNRWA. Attivazione di una protezione delle popolazioni CIVILI con forza internazionale d’interposizione con avallo dell’ONU, deterrente è la presenza di soldati per un’azione di peace keeping, non la corsa agli armamenti e i combattimenti.

È incoraggiante che il parlamento si sia pronunciato il 13 febbraio sul primo e (parzialmente) sul secondo punto, però , il prolungarsi dell’emergenza umanitaria e i persistenti venti dominanti di guerra, richiedono di trattare e approvare con urgenza anche gli altri 2 punti, superando le divisioni tra schieramenti acuite dal clima elettorale. Speriamo si riesca a creare una utile convergenza per invertire le disumanità che la guerra sta portando e garantire protezione a una popolazione stremata dalla guerra.

Post-Scriptum

Dal primo marzo mi sono unito al digiuno continuativo, avevo già fatto digiuni e pratiche yogiche di purificazione come il shankaprakshalana, ma mai un digiuno così prolungato ed è stata un sorpresa vedere passare i giorni e attenuarsi la fame senza tensioni, pacifica-mante. Confesso che sono anch’io scettico per forme di protesta come il digiuno, che acquistano risalto solo quando si prolungano oltre misura mettendo a rischio la sopravvivenza del digiunante e così alimentando morbosa curiosità popolare, ma questa volta l’inferno in terra che la guerra ci sta portando in dote mi ha impedito di restare a fare lo spettatore e ho voluto provare a impegnarmi in prima persona, già perché il digiuno è offerta di rinuncia, personale, individuale, sul proprio corpo. Troppa sofferenza, sommata a un insopportabile senso d’impotenza. Come lavorare per sciogliere e non aggrovigliare il nodo? Difficile, qualunque cosa si faccia si sbaglia e si finisce per scontarsi con opposte fazioni. Ecco allora il digiuno, che è fare un passo di lato, introdurre nella normalità della propria vita quotidiana un fattore di anormalità che riporta a dolore e sofferenza provocati alle popolazioni civili dei teatri di guerra. Si può continuare indifferenti a vivere la propria vita privilegiata? mi è parso impossibile e ho fatto ricorso al digiuno, che proietta al di là di tempo e spazio, avvicina, facendomi sentire in ogni momento sulla mia pelle prossimità.

