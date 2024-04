Bisogna riconoscere che il nuovo ambasciatore della Russia in Italia, Aleksej Vladimirovich Paramonov, aveva delle ottime ragioni per citare più volte, nel suo intervento sul quotidiano La Repubblica del 22 febbraio scorso, il libro del francese Emmanuel Todd La défaite de l’Occident (Gallimard, pag. 361, Euro 24,00). L’autore è un antropologo e storico divenuto celebre per il suo saggio La chute finale, Essai sur la décomposition de la sphère soviétique (1974), nel quale si prevedeva la caduta rovinosa dell’Unione Sovietica, sulla base di alcuni indicatori sociologici ben definiti.

L’ambasciatore non poteva non accogliere con soddisfazione la critica feroce, il sarcasmo di Todd verso l’epidemia di russofobia che ha infestato non solo gli Stati Uniti (ormai cronici alla malattia), ma l’intera Europa. Né poteva evitare di apprezzare il taglio libero e irrispettoso che l’autore usa verso le regole della propaganda di guerra adottate più o meno spontaneamente da quasi tutti i media occidentali.

Ma andiamo con ordine.

Già il titolo La disfatta dell’Occidente indica una propensione per la provocazione e la critica radicale, con il taglio deciso di chi espone il risultato non di una opinabile analisi storica, ma di chi ha in mano i dati obiettivi di una ricerca scientifica. Non di “declino” si tratta, come ha recentemente titolato un suo saggio lo storico Cardini, e neppure di una “Bolla della supremazia americana”, pronta e esplodere come vorrebbe George Soros , ma di una disfatta vera e propria, generale e senza appello, che coinvolgerebbe l’intero Occidente, cioè gli Stati Uniti, con la “coda” dell’Europa, del Giappone e dell’UK.

Nell’introduzione al volume, Todd espone le dieci “sorprese” della guerra in Ucraina. Vale la pena riportarle sommariamente:

Lo stesso ripresentarsi della guerra in Europa. Un continente che si riteneva ormai immerso in una pace perpetua. Gli avversari: Gli Stati Uniti e la Russia, non la Cina. La resistenza militare dell’Ucraina, un paese considerato come failed state. Per invadere un paese di 603.000 sqkm, la Russia ha impiegato un esercito di circa 120.000 uomini. Segno di una evidente sottostima della possibilità di resistenza militare. Tanto per fare un paragone, quando nel 1968 l’URSS invase la Cecoslovacchia (127.000 sqkm) vennero impiegati circa 500.000 militari. La resistenza economica della Russia. Ma questo dato riflette soprattutto la scarsa informazione sui processi e la situazione reale della Russia dopo il 2014. L’inabissamento di ogni volontà e autonomia europea. In particolare, della Germania, che è riuscita a ignorare persino l’inchiesta di Seymour Hersh sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Per non parlare della vaporizzazione della Francia di Macron. L’affacciarsi del Regno Unito come campione bellicista anti-russo e mosca cocchiera della Nato. Il bellicismo della Scandinavia. La Finlandia e la Svezia hanno rivelato un nuovo interesse per la guerra, collegandosi così al tradizionale legame militare di Danimarca e Norvegia con gli USA. La più sorprendente, forse. Nel giugno del 2023 è apparso chiaro (dai rapporti del Pentagono) che l’industria statunitense non era in grado di produrre munizioni sufficienti per gli ucraini. L’autore, a questo proposito, ricorda che il PIL di Russia e Bielorussia è appena il 3,3 per cento del PIL aggregato del mondo occidentale. Oltre al problema che riguarda la sconfitta dell’Ucraina per difetto di forniture militari, l’autore cita la sconfitta aperta della scienza regina dell’Occidente, l’Economia Politica, il cui “carattere bidone” è rivelato al mondo intero. La “solitudine ideologica” dell’Occidente. E l’ignoranza del proprio isolamento nel pianeta. La disfatta del mondo occidentale. Questa disfatta è una certezza, dato che si tratta di un’autodistruzione, e non di una sconfitta ad opera della Russia.

Sorprende che l’elenco non comprenda anche i sommovimenti nelle sfere apicali dell’esercito russo, con numerosissime sostituzioni di generali nelle fasi iniziali della guerra. Segno di debolezze, infiltrazioni spionistiche, corruzioni e quant’altro si sia potuto produrre dall’epoca del disfacimento delle strutture sovietiche, all’avvento di Eltsin.

Il lavoro di Todd non è un pamphlet, una provocazione, l’espressione di opinabili valutazioni geopolitiche. Per quanto è possibile usare il termine, si presenta come una valutazione fondata su elementi di analisi scientifica della realtà sociale. Con tutta la prudenza necessaria, che i trascorsi marxisti suggeriscono, all’uso dell’aggettivo “scientifica”.

Vedremo, nel corso dell’esposizione degli argomenti, quali siano gli elementi metodologici di ricerca usati dall’autore. Todd analizza uno per uno, gli elementi della storia recente, puntata sulla guerra in Ucraina.

Prima di ogni cosa, la Russia di Putin. La prima domanda che si pone è su come abbiano fatto gli occidentali a sottostimare l’avversario, quando tutti i dati sulla nuova realtà economica e sociale russa erano disponibili e pubblici. Come ha fatto un’organizzazione statunitense di centomila persone addette allo spionaggio planetario a pensare che la eliminazione dello Swift avrebbe potuto mettere in ginocchio un paese di 17 milioni di Km2, che dispone di tutte le risorse naturali e che, dal 2014, si era chiaramente preparato a tutte le sanzioni possibili e immaginabili.

Tra il 2000 e il 2017, periodo centrale della stabilizzazione putiniana, il tasso di decessi per alcolismo passa dal 25,6 all’8,4, i suicidi dal 39,1 al 13,8, gli omicidi dal 28,2 al 6,2. Per quanto riguarda l’indice importantissimo della mortalità infantile, passa dal 10,7 del 2000, al 4,4 del 2020, nettamente inferiore al tasso statunitense del 5,4 (UNICEF). Passando oltre le “statistiche morali”, alle statistiche economiche, certamente meglio note alla CIA, la risalita della Russia dall’abisso nel quale era stata sprofondata dall’analfabetismo economico di Gorbacev e dalla criminale insipienza degli economisti USA accorsi in “aiuto” a Eltsin è spettacolare. In primo luogo in agricoltura (David Teurtrie, 2021). Non solo raggiungendo l’autosufficienza alimentare, ma tornando a essere uno dei principali esportatori agricoli del mondo. Le esportazioni agricole russe del 2020 toccano i trenta md di dollari, una cifra superiore ai ricavi da vendita del gas naturale. Poi sono arrivate le “sanzioni” decretate dagli Stati Uniti.

Le sanzioni hanno certamente creato importanti difficoltà all’economia russa ma, al contempo, hanno stimolato oltre ogni misura l’apparato industriale russo a produrre beni e merci sostitutivi alle importazioni, come ha correttamente notato James Galbraith (aprile 2023).

Infine, Todd fa notare, a riprova della rinata vitalità della società e dell’apparato produttivo russi, che nel 2020 la proporzione dei giovani russi che hanno scelto di frequentare una facoltà universitaria di ingegneria era del 23,4 per cento contro il 7,2 per cento degli Stati Uniti.

Pur tenendo conto che gli USA importano una notevole quota dei loro ingegneri dall’estero (India e Cina, soprattutto), il dato può aiutare a comprendere come mai “il David russo abbia potuto affrontare, sul piano industriale e tecnologico, e quindi militare, il Golia americano”.

L’autore sostiene che negli Stati Uniti, a partire dagli anni della guerra in Vietnam, soffrano di una specie di accecamento (aveuglement), una incapacità di vedere, conoscere, studiare le caratteristiche dell’”altro”, dell’avversario. Lontani i tempi in cui le amministrazioni facevano ricorso ad antropologhe come Margaret Mead per capire la natura del potere sovietico. Se la guerra fredda non è sfociata nell’apocalisse nucleare lo si deve anche al fatto che personaggi come George Kennan, l’inventore della nozione di “contenimento”, era uno studioso della cultura russa e tutto, tranne che un ignorante.

Per quanto riguarda la perdurante natura autoritaria, totalitaria che le forme del potere storicamente ha assunto in Russia, Todd espone la teoria antropologica sul rapporto tra le forme del potere e le caratteristiche della natura familiare. La famiglia “comunitaria”, contrapposta alla famiglia “nucleare”, individua nella figura del padre la fonte del potere e dell’autorità (la spiegazione del successo del regime putiniano risiederebbe anche nel rifiuto dell’individualismo esasperato delle civiltà anglosassoni, a cultura protestante). In realtà, la teoria sociologica di Todd è ancora più complessa e distingue vari tipi di famiglia nucleare (“assoluta” e “egualitaria”), la famiglia “radice” e vari tipi di famiglia “comunitaria”, a seconda delle regole vigenti in termine di successione e di unione tra i membri.

I successivi punti di analisi dell’opera di Todd riguardano l’Ucraina (L’enigma ucraino), ricchissima di sorprendenti dati sociologici, sulle migrazioni, le reazioni alla caduta del comunismo sovietico, la cultura. Il risultato è che l’autore riesce a distinguere tre diverse Ucraine. La prima è quella occidentale, intorno a Lviv, ultranazionalista, rurale, di famiglia nucleare ben definita, di tradizioni religiose greco-cattoliche (uniati).

La seconda è l’Ucraina centrale, intorno a Kiev. Dalle caratteristiche confuse. L’Ucraina anarchica. Infine il paese meridionale e orientale, russofono. Una Ucraina “anomica”, nel senso in cui la sociologia americana definisce il termine. Il solo elemento unificante che Todd individua nella realtà del paese (nella sua parte occidentale) non è un astratto “neonazismo”, ma una concretissima “russofobia”, talmente spinta e pervasiva da ingenerare il sospetto che sia il segno di un patologico attaccamento alla Russia. L’enigma Ucraina rimane in tutta la sua tragicità, con la drammatica pulsione al suicidio politico, economico, militare.

Un intero capitolo del libro è dedicato ad analizzare la “russofobia postmoderna” dei paesi dell’Europa orientale, Ungheria esclusa.

Come aveva fatto lo storico Cardini, anche Todd si pone la domanda su cosa si debba intendere per Occidente. La risposta è relativamente semplice. Si offrono due possibilità: quella di una definizione larga, in termini di sviluppo economico e culturale, che comprende i grandi paesi assieme agli Stati Uniti, l’Inghilterra e la Francia, dell’Italia, la Germania e il Giappone. E’ l’Occidente dei politici e dei giornalisti, della NATO allargata al Giappone. L’altra definizione possibile risponde al criterio di inclusione dei paesi che hanno operato una rivoluzione liberale e democratica. Questo Occidente comprenderebbe solo l’Inghilterra, gli Stati Uniti e la Francia.



Un’immagine di Emmanuel Todd mentre presenta La défaite de l’Occident in un’intervista con Jean Petaux sul canale youtube della casa editrice Gallimard

La definizione più larga corrisponde al sistema di potere americano. La sua nascita e il suo straordinario sviluppo nascono da due grandi rivoluzioni culturali: il Rinascimento italiano, e il Protestantesimo tedesco. Seguendo Weber, l’autore concorda sulla centralità del protestantesimo e la sua spinta a una alfabetizzazione di massa (per la comprensione diretta, senza la mediazione della Chiesa, delle Sacre Scritture) per il sorgere dello sviluppo della civiltà occidentale. Nata quindi in Germania, anche se la rivoluzione industriale avverrà in Inghilterra e la realizzazione più spettacolare sarà in America.

Il punto centrale dell’etica protestante che ha contribuito allo sviluppo del capitalismo occidentale è “l’antiegualitarismo”, opposto alla idea cattolica di una fondamentale uguaglianza degli uomini, salvati dal peccato originale con il battesimo. Non stupisce quindi se le forme più aberranti di razzismo siano apparse nei paesi protestanti. La carta del voto nazista del 1932 nelle regioni luterane della Germania è quella del protestantesimo. L’eugenetica nella Germania nazista, in Svezia tra il 1935 ed il 1976 e negli USA tra il 1907 e il 1981, riflette un fondo protestante che non riconosce i diritti fondamentali dell’uomo.

Non sorprende l’antropologo che la democrazia liberale sia nata nell’Inghilterra protestante dove le forme della famiglia “nucleare assoluta” faceva coabitare solo una coppia con i suoi figli, che abbandonavano la casa nell’adolescenza, inviati come domestici in altre famiglie, educandoli precocemente alla libertà.

Per Todd, il conflitto in Ucraina non vede contrapposte le democrazie a una dittatura. Le democrazie non esistono più. Sono state sostituite da “oligarchie liberali”, contrapposte a una democrazia autoritaria russa.

Al centro del modello usato da Todd per descrivere la dinamica sociale dell’Occidente è comunque la religione o, meglio, la sua disintegrazione. Il cristianesimo è visto come la matrice religiosa originale di tutte le credenze collettive, dal socialismo, al gollismo, alla socialdemocrazia, al nazismo.

Esistono tre fasi precise per distinguere la presenza religiosa in una società, la sua forza organizzatrice e regolatrice della vita sociale, morale, economica. La fase attiva, zombie e infine la fase zero.

Un indicatore è assunto come centrale. Nella fase attiva, l’assistenza al servizio domenicale è forte.

Nella fase zombie, la pratica domenicale è scomparsa, ma i tre riti di passaggio che accompagnano la nascita, il matrimonio e la morte sono ancora mantenuti.

Nella fase zero, sparisce anche il battesimo e si accede all’uso di massa della cremazione. Ma quello che risulta decisivo, per l’autore, al fine di individuare la fase zero della presenza religiosa è il “matrimonio per tutti”. Quindi l’unione matrimoniale tra persone del medesimo sesso.

Da questo punto di vista, Todd ritiene che siano gli anni 2000 che vedono la sparizione effettiva del Cristianesimo in Occidente e, quindi, una convergenza verso il Nulla di cristiani e protestanti. Con l’eccezione dell’Europa dell’Est e dell’Italia (Vaticano).

Credo che sia il punto più problematico di tutta l’analisi contenuta nel saggio. Quello che solleva più dubbi e problemi, sia dal punto di vista scientifico che da quello storico. Che il processo di secolarizzazione, l’abbandono della credenza religiosa costituisca un fattore determinante per una fuga in avanti “nichilista” rimane una connessione schematica, meccanica, non pienamente convincente. Inoltre lascia senza risposta il fenomeno Cina, dove certo non è la religione a stabilire il collante fondamentale della società.

Emmanuel Todd mentre prsenta La défaite de l’Occident in un’intervista con Jean Petaux sul canale youtube della casa editrice Gallimard

L’analisi prosegue ponendo al centro l’Europa e il progetto di Unione Europea che, con la guerra in Ucraina, conoscono un processo di “suicidio assistito”. Dal punto di vista economico, con il passaggio di un saldo commerciale positivo per 116 miliardi della zona Euro nel 2021, a un saldo negativo di 440 miliardi nel 2022. Ma il suicidio non dipende dagli errori degli Stati Uniti. È una implosione interna. Il progetto europeo è morto. E gli Stati Uniti in Europa sembrano giocare un nuovo ruolo: quello dei dispensatori di una morte militarmente assistita. Una sottomissione delle élites europee di tipo latino-americano, con la differenza che la Sinistra in America Latina è rimasta indipendente dagli USA, a differenza da quello che avviene in Europa.

La disfatta europea viene analizzata paese per paese: dalla Gran Bretagna (verso la nazione Zero), con il bellicismo che risulta allo stesso tempo triste e comico, alla Scandinavia, con il suo passaggio dal femminismo al bellicismo.

Infine gli Stati Uniti, la cui vera natura appare caratterizzata da una miscela di oligarchia e nichilismo. Le pagine dedicate alla descrizione dell’evoluzione statunitense dal Bene al Male sono dense di riferimenti storici all’Europa delle Guerre Mondiali. Come nella Germania, la politica sembra funzionare senza valori, un movimento che tende verso la violenza, con l’ossessione per il danaro e il potere.

Abbandonato ogni principio meritocratico, si è formata una oligarchia liberale, chiusa nel privilegio, indifferente alle difficoltà del resto del Paese, intrisa di nichilismo. Questa oligarchia, non democratica, guida la lotta dell’Occidente contro la democrazia autoritaria russa.

Un intero capitolo è dedicato all’analisi critica dell’economia americana. I cui punti di forza si collocano ormai solo ai due poli estremi dello spettro delle attività umane: l’informatica nella Silicon Valley e l’energia (gas e petrolio) nel Texas. Nel mezzo la produzione statunitense, che nel 1928 rappresentava il 44,8 per cento della produzione mondiale, nel 2019 era caduta al 16,8 per cento. La globalizzazione ha di fatto provocato la volatilizzazione dell’industria. Indicativo il dato sulla produzione di macchine utensili. Nel 2018 la Cina produceva il 21,1 per cento delle macchine utensili del pianeta, la Germania il 21,1 per cento, il Giappone il 15,6 per cento e l’Italia il 7,8 per cento. Gli Stati Uniti il 6,6 per cento. Il declino dell’economia americana può essere valutato anche se rivolgiamo l’attenzione all’agricoltura, dove da massimo esportatore del pianeta il paese sfiora oggi il deficit. Mentre la Russia passa dai 37 milioni di tonnellate del 2012 agli ottanta milioni del 2022, gli USA cadono dai 65 milioni del 1980 ai 47 milioni del 2022.

Tuttavia il centro della critica di Todd alla rappresentazione corrente della realtà della economia statunitense è collocato nel calcolo del Prodotto Interno Lordo. La metodologia di analisi appare francamente molto disinvolta, ai limiti della pura intuizione. Nulla a che vedere con il rigore distruttivo, fondato su ineccepibili considerazioni di scienza economica, usate da Geminello Alvi nel suo saggio Il Capitalismo, verso l’ideale cinese (Marsilio, 2011).

Todd ritiene del tutto sopravvalutata la cifra della spesa sanitaria, equivalente al 18,8 per cento del PIL americano (alla quale corrisponde peraltro il risultato di un netto abbassamento dell’indice della speranza di vita). Il risultato dei “calcoli” di Todd porterebbe il PIL pro-capite americano, formalmente di US$ 76.000, ad un molto più modesto US$ 39.520, inferiore al dato tedesco e francese.

La dipendenza crescente da personale straniero per i settori STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e il continuo ed inesorabile aumento dell’indice Gini, che misura la diseguaglianza sociale sono solo altri sintomi. Ma ciò che porta l’autore a decretare l’irreversibilità del processo di collasso degli Stati Uniti è la “malattia incurabile del dollaro” o anche “la maledizione delle risorse naturali”.

Questa consiste nel fatto che l’abbondanza di una risorsa naturale (petrolio, canna da zucchero ecc.) inducono l’aumento delle esportazioni e della forza della moneta del paese a detrimento delle altre risorse economiche del paese. La risorsa naturale statunitense in questione è il dollaro. Produrre la moneta del mondo a costo praticamente nullo, rende poco attraenti e produttive tutte le altre attività. L’uscita dalla tragedia economica del 2008, attraverso la emissione di quantità inaudite di moneta conferma l’analisi. È il fenomeno che Geminello Alvi denota come “capitalizzazione fittizia” dell’economia statunitense.

Il resto del volume è dedicato a una descrizione dei fenomeni collaterali della implosione USA: la fine dei WASP, la sparizione dell’egemonia ebraica, l’antropologia del BLOB, il microcosmo incaricato di elaborare la politica estera.

Il saggio di Todd non si chiude con una previsione. La disfatta americana risulterà, secondo l’autore, con la dedollarizzazione del mondo, con il fallimento della strategia di separazione della Russia dalla Germania, e una crisi economica senza precedenti.

Anche se l’autore ricorda che il nichilismo rende tutto, assolutamente tutto, possibile. Non escludendo quindi l’annullamento nucleare.

Immagine di copertina: エマヌエル・トッド Emanuel Todd #Ascii_Art

