La giusta distanza di Carlo Mazzacurati

Negli anni in cui già furoreggiava la pubblicistica sul “mitico Nordest” e qualcuno vagheggiava propositi secessionisti, vedeva la luce degli schermi il cinema di Carlo Mazzacurati, cresciuto nei cineclub padovani (il mitico Cinema Uno dell’infaticabile Piero Tortolina) e poi studi e laurea al DAMS di Bologna, con qualche giovanile frequentazione teatrale. Venendo al cinema, dapprima, nel 1983, grazie ai soldi di un’eredità, un corto il cui titolo è già un programma, Vagabondi, e poi nel 1987 Notte italiana, ambientazione polesana, gente alla buona, ma in profondità – come avrà modo di appurare il protagonista, Marco Messeri, un giovane avvocato inviato da quelle parti per valutare un latifondo – un fitto intrigo di speculazioni ai danni del territorio e della sua integrità. Di mezzo persino la morte sospetta di un ispettore, inviato in precedenza per indagare su quegli stessi misfatti. E dunque un bel controcanto alla vulgata del Veneto felix e rampante, anche se coi modi garbati e l’ironia di un regista sempre gentile e mai tentato dalla prosa dirompente.

Un ricordo personale. Il film viene iscritto alla selezione della Settimana della Critica della Mostra di Venezia, della cui commissione all’epoca facevo parte. Critica di allora, combattiva, volentieri drastica, un po’ “rospetta”. Vediamo il film un pomeriggio di giugno nella saletta Volpi del Palazzo del cinema. Fuori, ad attenderci, alla fine, il regista, un ragazzotto col fisico da rugbista mitigato però da uno sguardo dolce, quasi timido, sorriso sincero, una pacata calata dialettale e modi cortesi. Com’è andata? Bene, benissimo. Intendiamoci, non erano affatto parole di circostanza. Notte italiana s’era fatto apprezzare, anche in quella sede “esigente”, per la misura del suo equilibrio nel trattare temi scottanti senza particolari colpi di scena, narrando con semplicità i risvolti decisamente poco edificanti di certo “benessere”. E da allora, la costante di un cinema attratto dalla marginalità e dalla “provincia”, che volentieri si apparenta alla commedia mantenendo però un tocco d’autore e sfruttando al meglio le qualità degli interpreti. Non, dunque, la commedia anche nobile “all’italiana”, ormai pensionata da tempo, e men che meno quella grassamente ridanciana in uso all’epoca dei cosiddetti cinepanettoni. Con Notte italiana era nato un autore, per di più profondamente veneto, ovvero figlio di una terra mai troppo prodiga di registi e poco attrezzata per competere. Carlo era allora poco più che trentenne, nato nel 1956, una vita davanti, purtroppo spezzata nel 2014 da una morte inattesa e prematura.

E ora, a dieci anni dalla scomparsa, la città di Padova gli rende omaggio con giusto orgoglio, una serie di iniziative, proiezioni e incontri in programma sino alla metà di giugno, in presenza di molti fra i collaboratori che a vario titolo parteciparono alla sua esperienza produttiva, per più versi unica. Dodici film fra il 1987 (il citato Notte italiana) e il 2013 (La sedia della felicità), con l’aggiunta, sul versante documentaristico, degli ormai celebri Ritratti, dedicati ai protagonisti della scena letteraria veneta contemporanea (Mario Rigoni Stern, Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello, fra il 1999 e il 2002), un documentario veneziano, Sei Venezia (2010), che attraverso altrettanti personaggi inediti (presi dalla strada, si sarebbe detto un tempo) s’avventura alla ricerca di un città ancora autentica, nonostante le sue – già all’epoca – vistose magagne, e infine un omaggio a Medici con l’Africa, il prezioso lavoro di volontariato di una associazione padovana. E poi collaborazioni a sceneggiature varie, con qualche comparsata, anche per Nanni Moretti, produttore del suo primo film. Una vita breve ma intensa.

Non è questa la sede per passare compiutamente in rassegna la filmografia di Mazzacurati, curiosamente assente dagli schermi televisivi e non troppo frequentata dagli studi critici, che negli anni del digitale sembrano un po’ latitare, accontentandosi semmai dei soliti grandi autori. Ma su almeno un paio di titoli, entrambi d’ambientazione veneta (anche se non tutte le opere di Mazzacurati si esauriscono in questo scenario) merita soffermarsi. S’e detto della predilezione del regista per vagabondi, marginali, balordi. E chi meglio di Willy (Fabrizio Bentivoglio) e Antonio (Albanese), gli amici disoccupati de La lingua del Santo (2000)? Si arrangiano come possono, furtarelli, e con questo intento si introducono nella Basilica del Santo, per scassinare le offerte. Ma si imbattono nel reliquiario contenente la lingua del santo, occasione imperdibile… Maldestri come sono, non sarà facile “capitalizzare” il bottino ma in qualche modo ci riusciranno, sino all’imprevedibile rush finale, non lieto per tutti, una pazza corsa in motoscafo per la laguna di Venezia in vista del salvifico aeroporto. Commedia amara, il film trae origine da un fatto realmente accaduto (e rivendicato anni dopo addirittura da Felice Maniero, il boss della mala del Brenta), si avvale dello strepitoso apporto degli interpreti (un dialetto veneto imperdibile, il loro, anche se qua e là forse improbabile, sfoggiato con verosimile disinvoltura) e racconta l’avventura on the road di due poveri cristi travolti da un destino più grande di loro. Rubare la lingua del santo? Parrebbe blasfemo sberleffo, non fosse per la simpatia che questi due losers finiscono inevitabilmente per suscitare nello spettatore. E davvero non si può che tifare per loro…

L’altro film è La giusta distanza (2007), che torna nel Polesine di Notte italiana per raccontarci, a modo suo, un altro noir di provincia: l’assassinio della giovane maestra del paese, presumibilmente per mano di Hassan, un meccanico di origine tunisina da tempo integrato nella realtà locale, con cui la ragazza aveva una relazione. E chi meglio di un foresto, africano oltretutto, per fare da capro espiatorio? Di Mara, la maestra, s’era nel frattempo innamorato Giovanni, aspirante giornalista, e sarà proprio lui – indagando in proprio e a dispetto dei più – a scoprire l’identità del vero assassino. Dismettere i panni dell’innamorato, naturalmente traumatizzato dall’atroce delitto, e assumere la “giusta distanza” per scoprire come davvero sono andate le cose, in un paesello della tranquilla campagna veneta dove le pulsioni razziste non darebbero altrimenti scampo all’innocente malcapitato. Non c’è molto da stare allegri.

A ben vedere, la giusta distanza può essere assunta anche come cifra del cinema di Carlo Mazzacurati, che mai s’accontenta dei luoghi comuni e degli stereotipi, cercando – senza alzare troppo la voce ma con determinazione – di esplorare la realtà per quello che è, piuttosto che accontentarsi delle apparenze. E pazienza se nessuno dei suoi film ha fatto gridare al capolavoro, collezionando storie che, più spesso sorridendo (ma non sempre, come s’è visto) hanno saputo parlare di noi e dei nostri mondi. “Portava dentro di sé le nostre nebbie”, ebbe a titolare all’indomani della sua scomparsa un quotidiano veneto. Mica cosa da poco da queste nostre parti.

