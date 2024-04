Bari. Tempesta politica e pioggia di soldi

[BARI]

Dalla blasfemia raccolta da facebook su Nicola di Mira, che vuole indagati i marinai baresi che trafugarono le reliquie del Santo Patrono, alla farsa sul personalissimo concetto di moralità di chi per professione difende gli imputati di brogli elettorali e molto altro, ma d’altro canto si sbraccia a denunciare il rischio di brogli già alle Primarie; dalla palese incoerenza di un ex-presidente del Consiglio che, da una parte rifiuta le primarie a Bari per possibili brogli mafiosi, ma dall’altra continua a tenere nel governo regionale pugliese le sue poltrone occupate, perché ca nisciun e’ fess!; avviene tutto questo e molto altro ancora, sotto i sereni cieli di Puglia, in dispregio dei diritti democratici dei baresi.

L’oscena farsa certamente non trova un solo autore, in quanto appare chiaro a questo punto che non è opera solo dei poveri quattro/cinque ex missini che sono corsi piangendo da Piantedosi a chiedere soccorso nero, ma puoi leggervi anche la mano di chi il “campo largo” lo vede come una iattura, e ancora la prosopopea di un ceto professionale che ora vuole impadronirsi di un ruolo politico, sol perché ben altro politico, cognomato allo stesso modo, svolse in passato in modo egregio e coerente il ruolo che gli elettori gli riconobbero; e certamente vi ha parte anche la tarda mano di una magistratura che interviene nell’agone al momento giusto ma su fatti di parecchi anni addietro, e, perché no?, un grande e grosso gaffeur del centrosinistra, che dal palco rammenta trascorsi incontri con familiari in odore di mafia.

E se provi poi ad analizzare la situazione delle casse comunali, ti accorgi che son ricolme di centinaia di miliardi, che devono essere spesi entro il 2026, pena la restituzione e che servirebbero a una profonda trasformazione urbanistica e sociale della città metropolitana, peraltro già ben avviata da questa Amministrazione. Ma…quando si potrà rivedere il cielo terso della primavera in Puglia? la domanda che si pongono i baresi.

