Maurizio Pollini e i colori della musica

Nei giorni successivi alla scomparsa di Maurizio Pollini abbiamo letto un gran numero di articoli di critici e musicologi italiani e stranieri ben più importanti di noi, ma tutti uniti dal dolore per la morte dell’uomo e forse parimenti per l’impossibilità di riascoltarlo se non in registrazione E la registrazione è musica, ma non è la musica. Il CD o il vecchio glorioso “33 giri” ci aiutano e ci confortano riproducendo un concerto, una sonata, una fuga ma la presenza dell’esecutore, degli orchestrali e del loro direttore è un rito unico ed irripetibile. Nel momento del dolore e dello sconforto, tuttavia, abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio opinioni e apprezzamenti dei colleghi di Pollini e la fortuna di ascoltare sue interviste alle televisioni americane e giapponesi (sempre in inglese, lingua che parlava decisamente meglio del suo grande amico Claudio Abbado…) che non ricordavamo di aver mai ascoltato. E, soprattutto, di scoprire alcune osservazioni sulla musica che il maestro milanese aveva fatto durante le sue tournées.

Maurizio Pollini e Claudio Abbado

In particolare, un sito americano ha riportato, virgolettata, una singolare osservazione del Maestro che qui riprendiamo, tradotta, per intero. Dunque, Pollini diceva che

nel momento in cui la vostra relazione con la musica diventa più forte, aumenta anche la motivazione per suonarla e trovare suoni diversi. Se avete maturato la convinzione di poter trovare e credere che un ‘colore’ sia meglio per un compositore piuttosto che per un altro, ebbene, anche se si tratta di una illusione, tutto ciò produce un piacere enorme.

Ovviamente si parla di “colori musicali”, ma l’osservazione di Pollini certifica che, quale che sia il brano musicale, non esiste una sola lettura, un solo timbro, una sola ‘coloratura’ musicale. E per noi si è trattato di una conferma di alcune, seppur vaghe, sensazioni che abbiamo più volte avvertito nel nostro inconscio musicale (e ci si perdoni l’espressione…). Riascoltando, ad esempio, la Terza Sinfonia di Schumann (detta “Renana”’”) ci siamo accorti solo recentemente dell’importanza dei fagotti e dei corni francesi nel secondo movimento in cui la firma melodica del compositore di Zwickau viene apposta ad una scrittura decisamente impressionistica e penetrante, nella sua quasi ossessiva ripetitività.

La commozione che questa sinfonia genera nell’ascoltatore è un sentimento che nulla ha a che vedere con la tristezza ma molto con la generosità della natura e del grande fiume Reno, ma forse anche del suo essere (sebbene per una piccola parte) un fiume di frontiera tra Francia e Germania, tra guerra e pace. Ma lasciamo ora il sinfonismo schumanniano e le nostre incursioni nei movimenti della Renana. Ricordiamo invece come i colori spesso indicati negli spartiti dagli stessi compositori, ma soprattutto interpretati dai pianisti, siano il risultato di un progresso tecnico-musicale che ha consentito una evoluzione senza pari nella storia degli strumenti a corde percosse, come è appunto il pianoforte da circa due secoli e mezzo. Senza entrare nei particolari (gli smorzatori, il pedale a una corda e via dicendo), ricordiamo come per un anno e mezzo Pollini abbandonò le sale da concerto per seguire i corsi di Benedetti Michelangeli ad Appiano, un paesino dell’Alto Adige, al fine di migliorare la sua padronanza del pedale di risonanza, tecnica di cui Michelangeli era incontrastato maestro.

Questo pedale viene abbassato ad ogni battuta liberando le corde dal severo giogo degli smorzatori ma viene immediatamente rialzato per evitare che l’eco delle note liberate possa sporcare quelle successive. Ed è qui che si gioca la grande ‘partita’ del colore. Il combinato tra la pressione delle dita sui tasti e l’improvvisa libertà creativa che ti offre la risonanza, consente ai pianisti di fare la loro scelta così come fa un pittore con la sua tavolozza. Il colore è anche una combinazione di altri fattori, il ritmo delle battute precedenti, la modulazione delle note successive, un accordo o un arpeggio che precede o che segue il ‘colore’ voluto dal pianista. Ma anche il silenzio tra una battuta e l’altra e… il caso. Per illustrare tutto questo, noi pensiamo che suonando o ascoltando la musica dovremmo, in silenzio ma non necessariamente, cantare… Cantare od evocare i brani di cantanti lirici, preferibilmente di soprano o mezzo soprano. Suonando e cantando silenziosamente si vede meglio il colore che cerchiamo. Ognuno deve trovare un motivo che ama particolarmente. Noi pensiamo che la tenera aria “Voi che sapete che cosa è amor” dal Così fan tutte di Mozart, su libretto del veneto Lorenzo da Ponte, (possibilmente cantata da Laura Claycomb) o il virtuosistico eppur dolce assolo (pensiamo ad Anna Moffo) della Linda di Chamounix di Donizetti aiutino, e non poco, a trovare il colore che cerchiamo.

Maurizio Pollini e i colori della musica was last modified: by

Maurizio Pollini e i colori della musica ultima modifica: da