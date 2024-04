Tel Aviv. Il giorno dopo, un giorno come un altro

[TEL AVIV]

Caro direttore,

un giorno c’è la fine del mondo, il giorno dopo tutto normale. Tutti di nuovo alle consuete attività quotidiane.

Ieri non c’era lezione al corso che sto frequentando, oggi si terrà alla solita ora, al solito posto.

Mi chiedono, gli amici italiani, come viviamo e affrontiamo in Israele questa situazione di profonda incertezza e perenne insicurezza.

Forse, l’idea della morte può aiutare a capire. Qui, quando uno muore, si fanno sette giorni di lutto e si fa visita ai parenti del defunto e si porta loro conforto ma anche da mangiare. Chi è in lutto si straccia le vesti, gli uomini si fanno crescere la barba. Ma solitamente la gente che viene, molta, alla fine ricorda cose tenere e buffe del morto. Si esce con un triste sorriso.

Alla fine della Shiva (i sette giorni di lutto dei parenti stretti), tutto come prima.

Si sceglie la vita, si torna a essere attivi e positivi.

Questo passaggio drastico tra pena e gioia, tra paura e spensieratezza, è un motivo ricorrente nella cultura ebraica.

Si ricordano i morti, il Giorno della memoria, lo Yom HaShoah, in ricordo degli ebrei che furono uccisi nella Shoah, per una settimana, ma è anche occasione per ricordare i militari caduti, così come i cittadini morti per terrorismo. Al tramonto (il giorno in Israele comincia dalla sera e finisce la sera dopo al comparire di due stelle) c’è come un’esplosione di felicità. Sette giorni ed è il giorno della Indipendenza, lo Yom HaAtzmaut, che ricorre tra un mese e poco più, ed è particolarmente atteso, molto sentito in Israele, quest’anno poi più che mai, ed è celebrato con grandi e piccoli raduni di festa, in famiglia, con amici, a base di carne alla brace, dappertutto, nel cortile o nel giardino di casa, per chi ha la fortuna di averne uno, o semplicemente nei parchi o nei giardini pubblici. È una delle poche feste non dettate dalla religione. Una festa “pagana”, insomma. Bar e ristoranti sono strapieni, come teatri e cinema.

Ieri, per dire, alla fine di una giornata drammatica, ero anch’io a teatro.

La gente vuole godersi la vita. E più si viene colpiti dal destino più si rinnova l’istinto di sopravvivenza e il desiderio di far festa.

Per noi europei può risultare molto strano, tutto questo, un funerale che si conclude come in fretta, come se il lutto non fosse elaborato.

Proprio di recente ho seguito una lezione su internet sul tema della morte:

il pensiero di morte, da noi è represso e muto, non si parla di morte, mentre, secondo me, bisognerebbe confrontarsi con i rovesci della vita, la morte compresa. Bisognerebbe parlarne, bisognerebbe pensare a come vorresti essere sepolto e dove.

Nir David nel 1945…

…e oggi

Io vorrei essere sepolto nel kibbutz di Nir David che ha il cimitero più bello che io conosca, un giardino con vicino il fiume, tanto verde, tante piante. È il kibbutz di mio zio, che fu tra i primi ad andarci, nel 1960. Io, quando venni in Israele, fui appunto adottato da questi zii, e passai un po’ di tempo lì prima di trasferirmi a Sasa dove c’erano gli amici italiani che mi avevano invitato in Israele.

Dagli zii tornavo spesso per i fine settimana e frequentavo la madre di mio zio, nonna Pia, con la quale passavo molto tempo e sentivo i suoi racconti, le sue memorie.

E sì, a me piace ascoltare gli anziani quando raccontano pezzi di vita.

