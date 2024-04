Fundraiser Event 24 Aprile! Cena/Concerto di Primavera a Sostegno di Ytali – un Cordiale Invito

24 aprile 2024 – dalle 19:00 alle 22:30, LAGUNA LIBRE, VENEZIA!

Il collettivo di ytali, la rivista online realizzata a Venezia e letta in tutto il mondo, è lieto di invitarti alla cena-concerto di fundraising della primavera 2024:

a Laguna Libre, il 24 aprile 2024, dalle 19:00 alle 22:30 (prenotazioni richiesta – biglietti disponibile online a https://unaserataytaliana.eventbrite.com)

Sarà una serata golosa, con una fantastica cena nell’eco-ristorante/world music club di Venezia, il delizioso Laguna Libre (Fondamenta di Cannaregio 969 – https://www.lagunalibre.it/)

Ma c’è di più! Per la serata abbiamo in programma un concerto molto speciale, nello spirito internazionale di ytali, di Venezia e di Laguna Libre. Paul Rosenberg, del collettivo di ytali e coordinatore di YtaliGlobal, in visita dagli Stati Uniti, eseguirà una serie di canzoni da tutto il mondo, di artisti come John Prine, Joni Mitchell, Neil Young, Nanci Griffith, Steely Dan e molti altri. Poi ci raggiungerà sul palco un ospite davvero speciale, Toni Pagliuca delle mitiche Orme, che ci stupirà alla tastiera del pianoforte a coda di Laguna Libre.

Insomma, è una serata da non perdere: per raccogliere fondi a sostegno di ytali, per lanciare ufficialmente la nostra nuova edizione internazionale YtaliGlobal, e per celebrare i nove anni di attività editoriale di ytali da Venezia!

Vieni a festeggiare con noi! Non vediamo l’ora di averti tra noi!

Prenotazioni richiesta: il prezzo del biglietto è di 54 euro, IVA e commissioni incluse, ed è disponibile su Eventbrite a https://unaserataytaliana.eventbrite.com e/o usando il QR code sotto.

Il ricavato andrà direttamente a sostegno di Ytali. Grazie!

