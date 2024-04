Venezia, città storica e proposta politica

Con un articolo dal titolo Riprendiamoci la città, di Michele Mognato, ytali ha avviato una discussione, politica e non solo, su idee e proposte in vista del voto, tra un anno, per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Venezia.

Sono intervenuti Pierpaolo Baretta, Maurizio Cecconi, Sara Arco, Roberto Ellero, Mara Rumiz, Roberto D’Agostino, Tiziana Plebani [con Franca Marcomin, Mara Bianca, Stefania Minozzi]

Il privilegio di vivere a Venezia

Vivere a Venezia è un privilegio, condivido pienamente l’affermazione di Mara Rumiz, ma è impegnativo proprio per la responsabilità consustanziale al privilegio. Perché Venezia è biologia e storia, è dialogo virtuoso tra gli istinti basilari della vita e l’intelligenza che aiuta quelli a mantenere acceso il desiderare con l’accoglienza necessaria e la forma. Il privilegio di vivere a Venezia è un ecosistema complesso dominato dall’acqua in cui convivono molte specie e il tempo che essa consegna con i gesti suggestivi del breve andare di un canale, di una calle, di un campo con il suo pozzo, dell’altera salizada, di una facciata sghemba di palazzo e della sua ragione. E non per il semplice godimento degli occhi, ma per quanto dice e suggerisce la sua architettura, il dialogo proficuo e secolare con un ambiente anfibio e le sue regole, gli insiemi monumentali semplici e incrociati, modelli di architetture e del vivere, ispirazione del rinnovamento vitale e del compiacimento umano. Non c’è dubbio, è un privilegio passeggiare e soffermarsi, sostare, cercarsi e rimirarsi nei palazzi e nelle loro storie umane, scientifiche e professionali, nella fabbrica liberatoria, esaltante e definita della Basilica di san Marco con il Palazzo ducale e le sue due colonne rosa, le fattezze del potere non precluso alla popolazione, la piazzetta aperta al bacino e al maremondo raffigurato per sempre da Vittore Carpaccio.

È un privilegio per chi vive a Venezia, un’ambizione virtuosa per il diffuso e umano desiderio di entrare nell’atmosfera dell’essere e del farsi immagine, tecnica e cultura della città, del ponte di Rialto, dei dettagli di quello indefinitamente provvisorio dell’Accademia e nella varietà di tutti i quattrocentotrentasei ponti che rendono le isole, in numero di centoventuno, moltitudine e città unica innestata nell’acqua e da essa permeata. E che dire delle altre basiliche e della chiesa di Santa Maria Assunta dei Gesuiti dove fa splendida mostra di sé Il martirio di san Lorenzo, opera somma di Tiziano e desiderio augurale della committente? Gli edifici del potere politico, l’opera sansoviniana della Biblioteca marciana e il disegno che l’accompagna fino alla piazza, le fabbriche nuove e antiche di Rialto, la Scuola grande di san Marco diventata ospedale e rimasta meraviglia, la Fenice e la musica con la sua storia, il superbo Palazzo Vendramin Calergi, Ca’ da Mosto e Ca’ Foscari, le fondamentali gallerie dell’Accademia, splendido viaggio in una grande civiltà e suo racconto, non sono, ovviamente, soltanto una testimonianza artistica per la compiacente contemplazione estetica, ma anche materia di milioni di pubblicazioni, ampio patrimonio di saperi che concorrono alla formazione ambientale, scolastica, scientifica e professionale in molti settori come l’architettura, l’ingegneria, le arti, la storia, per dirne di alcuni più noti. E, inoltre, fattori identificativi, humus di una grande cultura attuale e alimento della forza e capacità creativa della città e del paese. Il privilegio di vivere a Venezia è di poterlo fare con gaudio estetico e nella coscienza vigorosa di essere parte ed espressione di una dimensione di fondamentale qualità artistica, scientifica e culturale.

Resta da domandarsi se e come preservare un tale straordinario patrimonio conoscitivo, qualificativo e orientativo. Ebbene, Venezia dispone dell’ulteriore privilegio della laguna che ne è il corpo, la biologia, essenza visibile della salute senza la quale la vita non ha prospettiva. E non è poca cosa nel bel mezzo di guerre in corso e latenti, di disastri ambientali e problemi climatici, di fenomeni migratori che coinvolgono popolazioni di tutti i continenti. Sono problemi e pericoli che suggeriscono la necessità di cambi radicali, una cultura della convivenza basata sul destino della specie, capace di definire possibilità altre rispetto alla dubbiosa oggettività di un sistema produttivo i cui vantaggi sono parziali e comunque inaffidabili per il destino del mondo.

Centralismo e democrazia.

Se si vuole davvero parlare – e seriamente – del governo di Venezia bisogna avere come contesto di riferimento il destino dell’uomo, collocare il suo ruolo nella globalità, definire la partecipazione di Venezia al dialogo fondamentale tra biologia e storia sulla base della straordinaria sintesi che esprime la città lagunare in rapporto a tali questioni decisive.

A Venezia è possibile verificare giorno dopo giorno, con un vero e proprio monitoraggio, quanto accade su scala globale, averne costanza quotidiana. Nell’eco dell’immaginario ricordato da Roberto Ellero al tempo della prima giunta rossa, è quasi doveroso credere in un nuovo immaginario che trascenda i progetti elettorali di qualche partito che considera il potere come luogo da occupare per evitare che lo facciano i cattivi.

E d’altra parte, la globalità non può essere circoscritta alle questioni finanziarie o mercantili, agli affari che tendono a collocare le questioni ambientali e climatiche, i fenomeni migratori e gli assetti territoriali nella logica degli interessi nazionali e in un loro ordine gerarchico. Le questioni sono globali nel senso che sono comunque un problema di Buenos Aires e di Londra, di New York e di Tokyo, di Johannesburg e di Venezia. Non esiste, come possiamo verificare nel quotidiano, un’autorità in grado di affrontare in maniera complessiva quello che è un problema di tutti e bisogna costruire un mondo in cui la problematica globale sia coscienza locale e territoriale e suo compito. È in questo contesto che deve collocarsi la politica, in uno spazio da cui il mondo sia visione e gestione territoriale, pratica diffusa. Venezia deve occupare un ruolo in questo orizzonte, possedendo in modo consustanziale le problematiche della biologia e della storia e la loro importanza.

E d’altra parte, l’ecosistema lagunare, immagine e condizione di una problematica globale relativa all’ambiente biologico e alla vita, è conflittuale con un’economia e un turismo che mettono in pericolo il valore che essa rappresenta per il destino dell’uomo, con escavazioni di canali e traffici portuali che alterano mortalmente l’equilibrio di un sistema delicato.

Nel dettaglio, “puntare ad un’offerta residenziale”, per i ceti medi, favorire la produzione culturale, laboratori e scuole di restauro, centri di ricerca e di documentazione, editoria” è auspicabile. Ma come far convivere una politica residenziale con il ruolo sempre più preponderante della Biennale che favorisce l’economia della rendita? Il destino di Venezia e tutto quello che essa rappresenta vanno visti nell’ottica del senso della città nel destino dell’uomo e non in una sua collocazione utile nella società del profitto.

Siamo in una fase evolutiva in cui i molti problemi rinviati sono diventati i famosi “nodi al pettine” che bisogna sciogliere con scelte di grande rilievo e portata. Le guerre in corso sono espressione di economie vincolate al profitto e alle zone di influenza esiziali per il loro funzionamento. È perciò possibile prevedere che senza un’azione capace di annullare o contenere il grado dello scontro, questo possa anche aumentare di intensità. Il sistema piramidale di tipo aziendalistico sul quale è basata attualmente la politica non ama la democrazia perché per funzionare efficacemente ha bisogno del centralismo decisionale. Non è sicuramente un vezzo circostanziale il progetto del premierato avanzato dal governo di destra in carica che, a differenza della sinistra, sa appianare le differenze appunto in nome degli affari e non della convivenza.

Ciò che può davvero contrastare questa politica è una visione del mondo che abbia alla base la pace, la salute, la dignità, la centralità della convivenza, obiettivi sicuramente estranei ai criteri aziendalistici che contraddistinguono la politica in corso, gravida di conflittualità e di pericoli non solo per un centralismo decisionale incapace di dialogare con i territori e le popolazioni, ma per la concentrazione di tutte le decisioni in circoli della finanza che condizionano anche il contesto dove la politica non è in grado di esercitare una qualche azione per costruire la convivenza. Una politica alternativa a quella attuale non può che distanziarsi dalla politica degli affari dove alligna inevitabilmente il “malaffare”. E non soltanto per i contenuti, ma anche con una metodologia che distribuisca nei territori le problematiche e l’azione corrispondente proprio sulla base della particolare potenzialità di questi, di mettere maggiormente in evidenza determinate problematiche.

Venezia, la sua laguna e la sua storia possono appunto essere un riferimento di un modo di fare politica adeguato ai tempi sulla base della contiguità tra destino della specie e ruolo della città storica per la quale si impone lo statuto.

Venezia, città storica e proposta politica was last modified: by

Venezia, città storica e proposta politica ultima modifica: da