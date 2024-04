Haaland, l’incompiuto 

Sarà pure un fenomeno, questo vichingo che da anni gonfia le reti di tutta Europa, batte record su record e ha già superato quota duecento gol a ventiquattro anni non ancora compiuti. Avrà pure vinto con merito il Golden Boy di Tuttosport, ponendo una seria candidatura per un prossimo Pallone d’oro. Sarà senz’altro il protagonista del prossimo decennio, insieme al Re Sole transalpino che risponde al nome di Kylian Mbappé, ma ecco, per l’appunto, non è Mbappé. Quest’ultimo, oltre a segnare quanto lui, se non di più, risulta sempre decisivo, specie nelle sfide importanti, quando sono i campioni a fare la differenza e la testa conta quanto e più delle gambe. Il norvegese, al contrario, è capace di abbattere a suon di doppiette e triplette avversari di medio-basso livello ma quando il gioco si è fatto duro, almeno finora, ha marcato visita. È accaduto persino l’anno scorso, nella stagione del “treble” (Premier League, F.A. Cup e Champions) dei Guardiola boys, quando in finale contro l’Inter ha deluso e non poco. Per non parlare poi della sua evanescenza nel doppio confronto con il Real Madrid, come se temesse il Bernabéu, come se fosse sopraffatto dal fascino della camiseta bianca, come se non riuscisse a esprimersi al meglio al cospetto della storia del calcio. Lo stesso non può certo dirsi per alcuni dei suoi compagni, da Foden e De Bruyne, che contro le merengues si sono, invece, esaltati, dando il meglio di sé e costringendo la banda di Ancelotti ad arrivare ai rigori per avere la meglio di un City che ha giocato alla grande ma, come talvolta capita alle squadre del vate catalano, si è forse specchiata troppo nella propria meraviglia.

Tornando a Haaland, come abbiamo scritto anche noi in tempi non sospetti, il ragazzo è formidabile ma, evidentemente, non ancora maturo. Nelle partite che contano, quelle che definiscono la gerarchia dei fuoriclasse e segnano il destino di una squadra, ha quasi sempre deluso. Magari l’anno prossimo si rifarà alla grande, ma per ora è un campione incompiuto. E non vorremmo che nella sua mente cominciassero ad affastellarsi dei cattivi pensieri. Haaland, infatti, è norvegese e la Norvegia, per dirla con Boskov, “non è un paese dove il calcio è di casa”.

Non sarà protagonista ai prossimi Europei, a differenza di Mbappé, che avrà l’occasione di trascinare la Francia e rifarsi dopo la delusione di tre anni fa. E pure il Madrid ha deciso di puntare sul francese, considerandolo al massimo una seconda scelta. Analisti vari, inoltre, scrivono che segna e basta: virtù non da poco, dato il mestiere che svolge, ma non sufficiente per consacrarlo nell’Olimpo dei fenomeni, in un calcio che richiede un dinamismo e una partecipazione al gioco ben diversa da quella che il nostro ha sfoggiato sinora. Insomma, Haaland sembra essere entrato in un cono d’ombra. Probabilmente, gli pesa di essere il numero 2, come Cristiano Ronaldo è sempre stato al cospetto di Messi, nonostante la quantità di titoli, individuali e collettivi, conquistati in carriera. Quando fra dieci anni si parlerà degli anni Dieci del Duemila, difatti, chiunque, a ragione, dirà che c’era l’erede di Maradona e il primo degli umani. Ebbene, Haaland, in questi anni Venti, ci dà l’impressione di appartenere alla seconda categoria, mentre il furetto di Bondy è quanto di più vicino si sia visto, negli ultimi vent’anni, al Ronaldo brasiliano.

Si può sostenere quel che si vuole sulle nazionali: che ormai contino solo i club, che siano meno appassionanti di un tempo, che i giocatori non diano il massimo, tutto quel che si vuole, ribadisco. Poi, però, bisognerebbe domandarsi come mai Messi non sia stato posto al fianco di Diego fino a quando non ha sollevato al cielo la Coppa del Mondo con indosso la maglia albiceleste dell’Argentina con la fascia da capitano al braccio. Allo stesso modo, il mito brasiliano ha incantato ovunque sia stato, da San Siro al Bernabéu, ma la consacrazione l’ha ottenuta nella finale di Yokohama, quando ha condotto il Brasile alla vittoria del suo quinto mondiale, segnando una doppietta che gli ha regalato, di fatto, il Pallone d’oro. Lo stesso Mbappé, campione del mondo ad appena diciannove anni con la Francia e autore di una tripletta nella finale dell’ultimo Mondiale qatarino, è idolatrato in particolare per ciò che ha fatto vedere con indosso la maglia dei bleus, come fu a suo tempo per Zidane e com’è stato persino per il numero 7 portoghese, cui abbiamo perdonato l’antipatia e il fatto di essere una macchina più una persona solo quando, da infortunato, ha incitato da bordocampo i compagni di squadra, fino ad alzare al cielo di Parigi la Coppa Henry Delaunay nel 2016.

Per Haaland, salvo miracoli, tutto questo non è stato previsto. Potrà anche segnare una cornucopia di gol, ma la Norvegia sul tetto d’Europa o del mondo, in ambito calcistico, fatichiamo proprio a immaginarcela. E ipotizziamo, magari sbagliando, che al bucaniere dei citizens questo sperpero di energia e di talento comici a pesare. Non vorrebbe recitare la parte dell’assente giustificato per la scarsa consistenza dei compagni di nazionale. Per consacrarsi, sa di avere a disposizione quasi solo i club nei quali giocherà, e probabilmente la pressione lo schiaccia. Ecco, non ci pare sereno. Sa di avere meno opportunità rispetto ai rivali e non si capacita dell’ingiustizia. Ogni occasione perduta, per lui, pesa come un macigno, considerando anche che il ragazzo è mostruosamente ambizioso e molto attento ai propri successi personali. Si rassereni. Gioca, comunque, nel club più forte e meglio costruito al mondo, ha un allenatore che per lui ha accantonato il suo proverbiale Tiki-taka e ha ancora almeno tre lustri per dimostrare, fino in fondo, la propria grandezza. Se sarà un dominatore o un rimpianto, dipende dunque da lui. Non c’è dubbio, tuttavia, che l’egemonia pallonara passi, inesorabilmente, per serate come quelle contro il Real Madrid o il Barcellona. Mbappé, in quelle circostanze, diventa irresistibile, trascinando l’intero gruppo alla vittoria, Haaland per ora no. Se non si libera dello “Spleen” che lo attanaglia, un giorno diremo di lui che, con quel fisico e quella classe, avrebbe potuto mettere a soqquadro il pianeta ma ha preferito lasciarsi vivere, accontentandosi di una mediocre normalità.

