Un irritante inutile balzello per i turisti, un oltraggio ai veneziani

Il 25 aprile entra in vigore a Venezia la foglia di fico pensata dall’amministrazione Brugnaro per ingannare l’Unesco, che da tempo non aspettava altro che di essere ingannato. Pare infatti non esserci altra ragione a ispirare la decisione della giunta che governa la città se non quella di sventare una volta per tutte la minaccia che l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, un ente inutile a tutti gli effetti se non addirittura pericoloso, ha più volte brandito contro Venezia. E che purtroppo non ha mai messo in atto. Quella di inserire la città lagunare nei siti a rischio di estinzione per sovraffollamento turistico, il fenomeno che l’Organizzazione mondiale del turismo definisce come

l’impatto del turismo su una destinazione, o parti di essa, che influenza eccessivamente e in modo negativo la qualità della vita percepita dei cittadini e/o la qualità delle esperienze dei visitatori.

Si tratta del balzello di cinque euro che i visitatori occasionali, una esigua minoranza viste le numerose esenzioni previste da un regolamento complesso che ha segnato il trionfo della burocrazia e del cavillo, dovranno pagare per un totale di ventinove giorni fino al 14 luglio per poter accedere alla città in orario compreso tra le 8,30 e le 16. Una misura sperimentale, si affanna a dire il Comune, intento a non spaventare le categorie economiche che operano con il turismo, la ristorazione e il trasporto acqueo, che in questi anni hanno dato mostra di gradire le scelte dell’amministrazione locale tese a puntare esclusivamente sullo sviluppo turistico, al di là di una narrazione che pretenderebbe proporsi il contrario. Convinta che l’interesse pubblico sia la somma dei vari – e in questo caso convergenti – interessi privati di chi in città opera con il turismo spesso a scapito di chi vi risiede, l’amministrazione veneziana è stata sempre bene attenta a non danneggiare gli operatori che nel tempo sono diventati il suo zoccolo duro, scegliendo persino un orario di applicazione che non penalizza l’economia dello spritz serale e dei bacaro tours. E guardandosi bene dal mettere un tetto massimo di turisti giornalieri, misura che in qualche modo avrebbe avuto una funzione di contenimento.

Il provvedimento scatterà più o meno tutti i fine settimana, compreso il 28 aprile, quando Papa Francesco farà visita alla città, con l’esclusione di quello dell’1 e 2 giugno, quando l’Arsenale si aprirà per ospitare il Salone Nautico, particolarmente caro al nostro sindaco. Se si rapportano i modesti risultati economici che si pensano di trarre dal provvedimento con i costi previsti di poco meno due milioni di euro, si direbbe che non siamo nemmeno in presenza di una soluzione per fare cassa. Almeno non per il momento, anche se a ciò, nel caso, ci si potrà sempre attrezzare. Mentre, se da un lato pare assodato che l’effetto sul controllo dei flussi sarà praticamente trascurabile se non inesistente, la scelta di Brugnaro costituisce un ulteriore passo sulla strada della museificazione e mercificazione della città.

Dopo otto anni, l’amministrazione del centro destra ha passato mesi in inutili audizioni ed esami di progetti per il controllo dei flussi turistici, giungendo tempo fa all’alzata di ingegno dei tornelli nei punti di accesso alla città. Una scelta travolta allora dalle feroci critiche della cittadinanza e dal mondo economico, la cui immagine negativa generata a livello mondiale aveva allora spaventato lo stesso Brugnaro, conscio dei danni che da tutto ciò avrebbe potuto derivare allo stesso turismo.

Ora il sindaco torna alla carica con il contributo di accesso. Non passandogli nemmeno per l’anticamera del cervello il proposito di operare a tutela della cittadinanza, negletta ormai da anni, ha nel frattempo fatto sparire dalle sue proposte la promessa di voler attrarre trentamila nuovi residenti, l’unico modo che avrebbe in qualche misura potuto contrastare l’esplosione turistica, dato che è da tempo comprovato che una disponibilità di case e quindi di nuovi abitanti, può avere un diretto riflesso sulla diversificazione e sulla possibilità di affermazione di economie differenti dal turismo.

L’assemblea alla Scoletta dei Calegheri [da fb: G. A. Martini] e, nell’immagine di copertina, le installazioni per il contributo d’accesso davanti alla Stazione Santa Lucia [da fb: M. Rosa Salva].

Detto ciò, sarebbe quanto mai ingiusto addossare ogni colpa della trasformazione della città a Luigi Brugnaro, dato che essa è cominciata in epoche precedenti al suo arrivo, da parte di amministrazioni che avevano visto fallire i propri propositi di contrastare la desertificazione economica a favore del turismo. Chi non ricorda, solo per fare un esempio, gli incubatori alla Giudecca e il loro misero fallimento? Chi ha dimenticato le proposte uscite dal famoso convegno del 1988 “Idea di Venezia” dell’Istituto Gramsci che avrebbero dato alle giunte di Massimo Cacciari una guida per il loro operato? Preistoria, con una buona dose di velleità, a giudicare dai loro risultati. Tanto più alla luce di quello che quello stesso sindaco di allora da tempo va sostenendo che “il vino, legato a cibo, cultura, turismo e moda – sono – le sole risorse dell’Italia”. Anche lui accodandosi a un tipo di economia che sempre più risulta essere all’origine della distruzione dell’ambiente e dei siti su cui gravita. Un nuovo flagello che ci porta a vivere di rendite di posizione, che genera lavoro sottopagato e spinge il nostro paese a rinunciare a competere nei campi in cui eccellono le nazioni che contano, condannandoci alla marginalità in campo internazionale.

Il demerito di Brugnaro è quello di aver ecceduto la misura, senza rendersi conto che la sua proposta sta suscitando una reazione che forse non si aspettava e che potrebbe essere la classica buccia di banana su cui il centro destra potrebbe essere chiamato a pagare nella prossima tornata elettorale. Lui, che aveva cominciato a interessarsi della squadra di basket femminile su sollecitazione dell’allora vicesindaco di Cacciari, diventando in seguito patron della Reyer, lui che aveva fatto affari con le giunte di sinistra dell’epoca e che prima di scendere in campo con i fucsia si era persino proposto al PD come sindaco senza passare per le primarie, si è visto bacchettare ora proprio dalla persona alla quale nel 2015 aveva rivelato per prima la sua intenzione di scendere in campo.

Intervistato dall’agenzia AdnKronos, Cacciari ha definito il contributo di accesso “folle e illegittimo”, invitando a non pagare. Una presa di posizione che giunge tardi, a poche ore dall’entrata in vigore del provvedimento, che se fosse uscita prima forse avrebbe anche potuto influenzare il dibattito. Nel mentre ancora una volta chi ha raccolto l’intervista si è ben guardato dal chiedere all’ex sindaco di Venezia cosa a suo parere si sarebbe dovuto fare per controllare i flussi turistici, concedendogli, senza fargli pagare alcun pegno, quel ruolo di “fenomeno” sempre in mezzo come il prezzemolo che la stampa mainstream gli ha ricavato. Quel Cacciari che molti a Venezia vedono come il fondatore di quel sistema di cui Brugnaro ha beneficiato, e che in molti vedono come una sua creatura.

Ben venga quindi che domani 25 aprile, la parte di città che si oppone al contributo di accesso si sia data appuntamento alle 10,30 a Piazzale Roma per dire che non è questa la strada per salvare Venezia, e che l’unico antidoto alla turistificazione è riportare i cittadini al centro dell’agenda politica. Rimettendo al centro del dibattito la questione della casa.

L’assemblea di ieri alla Scoletta dei Calegheri ha registrato una partecipazione massiccia e convinta da parte dei veneziani, disposti a boicottare con tutti i mezzi l’ultima trovata di un sindaco che negli anni ha dimostrato di voler comandare senza saper governare in nome di tutti i suoi concittadini. Una città non vive senza una economia, ma non può esistere senza i suoi abitanti. Mentre il tipo di economia seguito da anni e portato all’esasperazione da Brugnaro, al di là delle chiacchiere sulla sostenibilità e al di là delle promesse da marinaio, ha ormai dimostrato tutta la sua disastrosa perniciosità.

Un irritante inutile balzello per i turisti, un oltraggio ai veneziani was last modified: by

Un irritante inutile balzello per i turisti, un oltraggio ai veneziani ultima modifica: da