Un 25 aprile non seduto. Tra attualità delle Resistenza e necessità di resistenze 

Ieri sera, 24 aprile, con molti “autori” e sostenitori di ytali ero seduto a Laguna libre, per la bella bella cena di sottoscrizione, che ha riunito lettori e amici per sostenere la nostra testata.

In quella sede il nostro direttore ha giustamente detto che ytali ha molte doti legate all’approfondimento di idee, pensieri e anche dei fatti. Ma non può (né vuole) proporsi di far concorrenza a stampa, radio e TV locali o regionali, che per loro natura devono assicurare cronaca e offerta di eventi su territorio e perciò essere “sul pezzo” della stretta attualità.

Vero, giusto. Ma per una volta provo a smentirlo. Semplicemente raccontando il mio 25 aprile, in modo che il giorno dopo – il 26 – se ne possa leggere. Per una volta come un “quotidiano”…

Ecco, perciò, un “servizio” sulle manifestazioni che ho attraversato. Con qualche nota di commento, per non andare troppo “fuori linea” rispetto alla natura “di approfondimento” di ytali.

Preparativi al risveglio. Paola va alla manifestazione a Milano (in famiglia agiamo localmente – io – ma pensiamo globalmente – in questo caso lei), le preparo un frittatina alle foglie di ravanello mentre fa una abbondante colazione. Faccio anch’io colazione e la precedo nell’uscita di casa per arrivare in tempo alla manifestazione contro il ticket di accesso.

C’è un flash mob a Piazzale Roma, anzi nella vicina fondamenta di Santa Chiara, visto che l’accesso al Piazzale era stato vietato.

Oggi 25 aprile 2024 è il primo giorno di una sperimentazione che durerà 29 giorni, tenendo dentro sabati, domeniche e giorni festivi (con i relativi “ponti”) fino a metà luglio (come dimostra il calendario allegato, si farà pagare chi viene a vedere il Papa, non chi viene al Salone nautico – business firs … Al termine della sperimentazione si vedrà se e come stabilizzarlo.

Ne ha già parlato su ytali Claudio Madricardo in un pezzo che nel titolo offre un giudizio di sintesi: ”Un irritante inutile balzello per i turisti, un oltraggio ai veneziani. Rimando alle cose condivisibili che dice, limitandomi a sottolineare due dati.

Si tratta di una misura incostituzionale, perché in palese contraddizione con due articoli della Costituzione italiana.

L’art. 16 che afferma che

ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità e sicurezza.

L’art. 45 che a proposito di Libertà di circolazione e di soggiorno sostiene che

ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Si tratta di una misura che molto probabilmente si affloscerà su sé stessa. Per le difficoltà di gestione e per le reazioni che susciterà.

Ad esempio, Massimo Cacciari ha definito il contributo di accesso “folle e illegittimo”, invitando a non pagare.

Faccio mio questo invito e lo estendo a chi legge. Ricordo che dichiarare di non voler pagare (o registrarsi) o fare quanto richiesto a veneziani e visitatori dal Regolamento sul contributo di accesso consentirà di raccogliere eventuali contestazioni che verranno addebitate ai singoli e gestirle poi in modo collettivo.

Un semplice gesto di disobbedienza civile, rispondere alle contestazioni semplicemente dichiarando le proprie generalità (anche senza esibire la carta di identità). Magari chiedere ai volontari che oggi indossavano la “divisa” da steward del contributo di accesso di dare pure consigli, ma di non permettersi di elevare contravvenzioni, a meno che non provino di essere in possesso di un titolo – da esibire – di ”agenti accertatori”, in mancanza del quale dubito siano in grado di emettere contravvenzioni.

Claudio parla di “oltraggio ai Veneziani”. Credo abbia ragione.

Con i costi previsti per metter in piedi una sperimentazione che mi auguro porterà alla bocciatura della misura (si parla di poco meno due milioni di euro), pensiamo a come si sarebbe potuto intervenire con misure che affrontassero i veri problemi dei veneziani, quelli “strutturali”: come la casa. Nell’articolo si parla di un unico modo che avrebbe in qualche misura potuto contrastare l’esplosione turistica, sostenendo che “è da tempo comprovato che una disponibilità di case e quindi di nuovi abitanti, può avere un diretto riflesso sulla diversificazione e sulla possibilità di affermazione di economie differenti dal turismo.”

Ecco perché la sperimentazione partita oggi non piace ai veneziani, non fa bene alla città (e non aiuta i turisti, che dovranno pagare ma sicuramente non verranno ridotti da questa misura).

Per questo mi sembra molto opportuna l’indizione di quel referendum tra la popolazione per capire il gradimento della misura che è una delle iniziative che si stanno prospettando.

Intanto, però, c’è una cosa che dobbiamo fare, da subito: spiegare ai non veneziani a chi visiterà la città e a chi semplicemente l’ha a cuore, che queste sono le carte in tavola a questa è la partita che di gioca.

A metà mattinata ho cercato di fare l’elastico. Di rimediare, cioè, a un limite della manifestazione sul ticket: l’essere stata indetta il 25 aprile. Forse necessario perché era il primo giorno di applicazione del ticket, ma essersi per questo sovrapposta alla tradizionale manifestazione del 25 Aprile veneziano: la camminata della memoria, che passa per le case dei martiri del 7/8 luglio 1944, tirati giù delle loro case e Cannaregio e ammazzati sul posto, per concludersi con i discorsi della memoria in Ghetto.

Io ho fatto in tempo a raggiungerla in Ghetto, dove come ogni anno si è conclusa.

È una manifestazione che ha ormai una consolidata tradizione, ma quest’anno non mi è parsa una “stanca ripetizione”.

Ho trovato importanti le parole di Dario Calimani, che in partenza ha fortemente sottolineato – portando il saluto della Comunità ebraica come “paron de casa” – la necessità dell’antifascismo e ha richiamato (pur non spingendosi a fare accenni diretti alla tragica situazione di Gaza), alla necessità di essere portatori di pace in tutte le situazioni dove ancora prevale la guerra, con un appello a che le parti in conflitto si parlino.

Come quelle di Giulio Bobbo di Iveser, che ha ricordato tre figure diverse di resistenti: una donna, Ida D’Este (partigiana cattolica veneziana passata per le torture della banda carità a Padova e la detenzione a Bolzano per battersi dopo la guerra come parlamentare per il riscatto della condizione femminile), e due uomini, Franceso Biancotto (giovane partigiano sandonatese fucilato a Venezia con dodici compagni, a cui fu dedicato il “Convitto” che accolse figli di partigiani caduti in guerra e poi anche di caduti sul lavoro e alluvionati del Polesine) e Ivone Chinello, l’intellettuale che ci ha spiegato Porto Marghera (e che era noto come Cesco per aver preso il nome di battaglia proprio in ricordo di Biancotto, con cui aveva condiviso il carcere fascista).

E anche quelle del Sindaco Luigi Brugnaro, del quale anche chi gli rimprovera molte cose nella gestione della città non può disconoscere la costante presenza in Ghetto il giorno della liberazione.

Questa volta ho fatto il cronista. Ma si trattava di segnalare due manifestazioni che hanno dato al 25 aprile veneziano una dimensione plurale: ricordo, memoria, difesa della natura di Venezia come città e non museo a pagamento. Su questo, oggi, la partita è solo iniziata…

